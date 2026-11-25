Selle käsitluse järgi võtavad Balti riigid oma Venemaa-poliitikaga riske, mille tagajärgi võivad olla sunnitud kandma nende liitlased. Euroopa julgeoleku huvides tuleks seetõttu Balti riikide poliitikat ohjeldada ja otsida Moskvaga kompromisse.

Üks näide sellisest lähenemisest on tänavu veebruaris USA mõttekoja Quincy Instituudi raport, mille autor Eldar Mamedov seostab Balti riikide teravat Venemaa-poliitikat Nõukogude okupatsioonist pärineva ajaloolise traumaga, mida on süvendanud Venemaa agressioon Ukrainas. Mamedovi hinnangul peaks USA survestama Balti riike olema oma retoorikas ja poliitikas mõõdukamad.

Tartu Ülikooli ajaloolase Kaarel Piirimäe sõnul tasub taolisi raporteid lugeda, sest Balti riikide suhtes kriitiliste seisukohtade kõrval leidub ka üllatavalt toetavaid hinnanguid. Püüd seletada Balti riikide ohutaju vaid ajaloolise traumaga annab tema hinnangul aga vaid pooliku pildi.

"Kui sul on kõrval selline suurriik, mis peab sõda ühe teise riigiga, siis loomulikult sa oled mures," märkis ajaloolane teadussaates "Atlas". Paljuski tuleneb Balti riikide terav retoorika tema sõnul soovist juhtida ohule Euroopa ja Ameerika tähelepanu.

Väikeriigid kui lahendamist vajav küsimus

Teadlaskond on Balti küsimuse all ajalooliselt mõistnud eelkõige seda, kuidas peaksid suurriigid korraldama piirkonna saatust, lähtudes oma huvidest ja jättes tagaplaanile kohalike rahvaste tahte.

Sellist küsimusepüstitust seostab Piirimäe 19. sajandi teadustehnilise revolutsiooniga, mil teaduse edusammudest sündis veendumus, et ka ühiskondlikele probleemidele on võimalik leida üheseid ja lõplikke lahendusi. Samasugust mõtteviisi peegeldavad tema sõnul tollal levinud mõisted, nagu naisküsimus ja juudiküsimus.

Ühiskondlikke probleeme pidid selle arusaama järgi lahendama ratsionaalsed ja külma kõhuga mehed, jättes kõrvale tunded ning muud mitteratsionaalseks peetud tegurid. Tänapäeval näeb Piirimäe sellist lähenemist eeskätt rahvusvaheliste suhete realistide seas.

Realism on üks mõjukamaid rahvusvaheliste suhete teooria koolkondi, mille esindajad seavad esiplaanile riikide huvid, võimu ja jõudude tasakaalu. Ühe oma intellektuaalse eelkäijana näevad realistid Kreeka ajaloolast Thukydidest, kes pani Peloponnesose sõda kirjeldades Ateena saadikute suhu kuulsad sõnad: tugevad teevad, mida suudavad, ja nõrgad taluvad, mida peavad.

Realism vormistati sidusaks teooriaks 20. sajandil. Klassikalise realismi suurkuju Hans Morgenthau otsis riikide võimupüüdluste põhjusi inimloomusest, neorealismi rajaja Kenneth Waltz aga rahvusvahelise süsteemi ülesehitusest. Kuna maailmas puudub riikidest kõrgem võim, mis nende julgeolekut tagaks, tuleb neil endil oma ellujäämise eest hoolitseda. Waltzi järgi ajendab see riike üksteise jõudu tasakaalustama. Ründava realismi esindajate, sealhulgas John Mearsheimeri hinnangul on suurriik aga seda kindlamalt kaitstud, mida võimsam on ta võrreldes teistega.

Seega meenutab realistlik maailmapilt piljardilauda, kus riigid kuulidena omavahel põrkuvad. Nende käitumist aitab seletada eeskätt jõudude vahekord, mitte niivõrd riigikord, väärtused või juhtide isikuomadused. Nii võib ühe riigi või sõjalise liidu püüdlus oma julgeolekut suurendada näida teisele riigile ohuna ja kutsuda esile vastureaktsiooni. Sellest loogikast lähtudes väitis Mearsheimer juba 2014. aastal, et Ukraina kriisi peapõhjus peitus NATO idasuunalises laienemises.

Piirimäe hinnangul jääb selliste käsitluste puhul aga tähelepanuta suur osa ühiskonnaelu keerukusest. "Neil on selline eksaktse teaduse taust, et nad kujutavadki sotsiaalteadusi sellise täppisteadusena ette, aga ma arvan, et see on üsnagi ekslik suund," sõnas ajaloolane.

Sümpaatiate geopoliitika

Kui raske on välispoliitilises mõtlemises ratsionaalseid kaalutlusi isiklikest tunnetest lahutada, ilmestab USA diplomaadi George Kennani elukäik. Realistid peavad Nõukogude Liidu ohjeldamispoliitikale ideelise aluse pannud Kennanit üheks oma peamiseks eeskujuks.

Piirimäe sõnul peitus diplomaadi edu taga aga suuresti just tema tundlikkus ja emotsionaalsus. "See oligi tema edu saladus, et ta tunnetas mingeid asju, mida teised võib-olla nii hästi ei tunnetanud. Kui rääkida temast kui realistist, siis ainult suurte jutumärkidega," märkis ta.

Kennani puhul tuleb Piirimäe hinnangul arvestada tema isiklikku suhet Venemaaga. Diplomaat imetles Vene rahvast, keda pidas sõbralikuks ja armastusväärseks, ning uskus, et kommunistlik režiim ei jää püsima.

Kennani päevikutest ilmneb, kuidas need hoiakud mõjutasid tema ettekujutust teistest maadest. Enne teist maailmasõda Eestis ja Lätis viibinud Kennan tajus Baltimaid ja isegi Soomet põliste Vene aladena. Piirkonnas ringi reisides märkas ta eeskätt seda, mis sidus neid maid Venemaaga.

Kui Kennan aga 1987. aastal Riiga naasis, imestas ta päevikus, et oli varem näinud Lätis asju, mida seal tegelikult polnud. Diplomaat mõistis alles vanas eas, kui palju Läti Venemaast erineb.

Aja jooksul muutus ka tema suhtumine Balti riikidesse laiemalt. Kennan toetas nende iseseisvust ja võis Piirmäe sõnul olla esimene, kes käis välja mõtte, et USA võiks katta Vene vägede siit väljaviimisega seotud kulud. President Lennart Meri tunnustas diplomaati hiljem Maarjamaa Risti teenetemärgiga.

Ometi sai Kennanist 1990. aastatel üks tuntumaid NATO laienemise kriitikuid. Ta pidas alliansi laienemist Venemaa-vastaseks sammuks, mis võis nurjata Venemaa kujunemise liberaalseks demokraatiaks ning tõugata Moskvat kasutama agressiivsemat välispoliitikat.

Oma 2024. aastal ilmunud artiklis kasutab Piirimäe Kennani vaadete selgitamiseks sümpaatiate geopoliitika (geopolitics of sympathy) mõistet. See hõlmab nii inimese ettekujutust maailma eri piirkondadest kui ka tema isiklikke sidemeid ja sümpaatiaid. Piirimäe hinnangul kujundasid need tegurid Kennani vastuseisu NATO laienemisele enam kui ükski välispoliitiline doktriin.

Väikeriigid said ise oma saatust kujundada

Kui rahvusvahelisi suhteid vaadata suurriikide vaatepunktist, jääb väikeriikide enda roll kergesti tähelepanuta. Külma sõja lõpp avardas nende tegutsemisruumi aga märgatavalt.

Iseseisvuse taastamise ajal oli Balti riikide üks suuremaid probleeme piiratud ligipääs rahvusvahelistele institutsioonidele. Erinevalt näiteks Palestiina Vabastusorganisatsioonist ei õnnestunud Balti riikidel saada ÜRO-s isegi vaatlejastaatust. "Piltlikult öeldes pead sa piirduma agitatsiooniga kusagil tänaval, vestibüülides või eeskojas, aga salongidesse sa ei pääse," selgitas Piirimäe.

Nii kutsusid prantslased küll Lennart Meri 1990. aastal Pariisi tippkohtumisele, kuid Nõukogude Liidu juhi Mihhail Gorbatšovi nõudel ei pääsenud Eesti esindaja kohtumisel osalema. Balti riikide esindajatel tuli seetõttu teha lobitööd konverentsihoonete ees ja eesruumides, mis oli ajaloolase sõnul ometi üsna edukas.

Iseseisvuse kindlustudes said Balti riigid oma saatust üha enam ise kujundada. Sellest hoolimata käsitletakse NATO laienemist sageli eeskätt USA ja Venemaa suhete kaudu, ehkki Balti riigid tegid alliansiga ühinemiseks aastaid sihipärast tööd. USA diplomaat Ronald Asmus võrdles nende teekonda NATO-sse maratoniga, mille Balti riigid pidid ise läbi jooksma, ameeriklased said neid aga treeneritena aidata. NATO liikmeks said Eesti, Läti ja Leedu 2004. aastal.

Piirimäe peab eksitavaks ka Kennani ja teiste NATO laienemise vastaste seas levinud arusaama, et tegemist oli Venemaa-vastase sammuga. Tema sõnul ilmneb diplomaatilistest kõnelustest, et Venemaad kaasati laienemise üle peetud aruteludesse järjepidevalt. "Ega nad väga õnnelikud kunagi ei olnud, see on tõsi. Aga nad leppisid ja tulid kaasa sellega," sõnas ajaloolane.

Piirimäe sõnul oli stabiilsus naaberriikides toona ka Venemaa huvides. Seetõttu tegid Lääs ja Venemaa koostööd, et lahendada piirivaidlusi ja rahvusvähemustega seotud pingeid. Ajaloolase hinnangul aitas samale eesmärgile kaasa ka NATO laienemine.

Kui saba liputab koera

Ehkki Piirimäe ei jaga realistide arusaama Euroopa julgeolekukorrast, peab ta osalt mõistetavaks nende hirmu, et väikeriik võib tõmmata suurema liitlase konflikti.

Sõjaliste liitudega kaasneb alati liitlasdilemma. Ühelt poolt kardavad riigid, et liitlased võivad nad ohu korral hüljata, teisalt aga, et liitlaste tegevus võib tõmmata nad soovimatusse konflikti. Balti riikide huvides on võimalikult kindlad USA julgeolekutagatised, Washingtoni vaatepunktist võivad liitlaste ees võetud kohustused aga piirata ameeriklaste tegutsemisvabadust.

Ka Piirimäe hinnangul võib väikeriigil olla liitlassuhetes arvatust rohkem mõju. Kui suurriik peab mõnes piirkonnas toetuma väiksemale partnerile, saab see ajada ka oma poliitikat. Siis ei liputa mitte koer saba, vaid saba koera.

Näitena toob ajaloolane USA ja Iisraeli suhted. Rahvusvaheliste suhete uurijad on aastaid vaielnud selle üle, kuivõrd teenib Washingtoni ulatuslik toetus Iisraelile USA enda strateegilisi huve ja kui suur on Iisraeli-meelsete huvirühmade mõju Ameerika välispoliitikale. "Mõnevõrra võib nendest hirmudest aru saada, et selline väike liitlane põhjustab liigselt konflikte ja tõmbab siis selle suure riigi sõtta," möönis Piirimäe.

Tema hinnangul ei ole Balti riikide retoorika siiski nii äärmuslik, kui kriitikud väidavad. Balti riigid on olnud üsna edukad, kui on vaja juhtida Euroopa tähelepanu Venemaast lähtuvale ohule. Samas tasub alati kaaluda, kas terav sõnavõtt on vajalik.

Piirimäe sõnul tuleb diplomaatiat vaadata tervikuna. Avalikud väljaütlemised ja riigijuhtide tippkohtumised on vaid selle nähtavam osa. Tegelikult jätkub diplomaatiline suhtlus isegi sõja ajal ning kokkulepped võivad kujuneda pikema aja jooksul, ilma et avalikkus sellest teadlik oleks. "Diplomaatia juurde kuulub suhtlemine kõigiga, ka nendega, kes ei ole sõbrad või isegi vaenlastega, ja meie võib-olla kipume seda ära unustama," selgitas ta.

Samuti tasub Piirimäe hinnangul mõelda, kas Eesti ei anna mõne oma poliitilise otsusega ise kriitikutele argumente. Näiteks kahtleb ta vajaduses võtta kohalikel valimistel hääleõigus kolmandate riikide kodanikelt ja kodakondsuseta inimestelt. Avalikkusele pole tema sõnul teada, millist julgeolekuohtu nende hääleõigus endast kujutas, küll aga võib selline otsus kahjustada Eesti rahvusvahelist mainet.

Kui realistlikud on realistid?

Ukraina sõja lõpetamise ümber peetavad kõnelused on taas tõstatanud küsimuse Euroopa tulevasest julgeolekukorrast. Piirimäe hinnangul soovib Venemaa kujundada Euroopa julgeolekusüsteemi ümber viisil, mis meenutaks 19. sajandi Euroopa kontserti ehk Napoleoni sõdade järel kujunenud suurriikide koostööl põhinevat süsteemi.

Sellise korralduse puhul näeb ajaloolane ohtu, et Euroopa jagatakse taas suurriikide mõjusfäärideks. Venemaa üks eesmärk on tema hinnangul tõrjuda USA sellisest julgeolekusüsteemist välja.

Alternatiiviks peab Piirimäe Atlandi-ülest julgeolekukorda, mis jätab Venemaa kõrvale, tugineb liberaalsetele väärtustele ega tunnista suurriikide õigust otsustada väiksemate riikide saatuse üle.

Lisaks leiab ta, et just selline kord, mis ei jäta moraalseid kaalutlusi kõrvale, oleks tegelikult reaalpoliitiline lahendus. Ka ühiskonnas valitsevad väärtused ja valijate tahe on osa poliitilisest tegelikkusest, millega demokraatlike riikide juhid peavad välispoliitikat kujundades arvestama. "Meie valijad ei oleks nõus sellise välispoliitikaga, mis sõlmib uusi Jaltasid või midagi sellist. Nii et realistid ei ole realistlikud," sõnas ajaloolane.

Väikeriikide jaoks peab Piirimäe eriti oluliseks oskust ära tunda ajaloolisi murranguhetki, mil neil avaneb tavapärasest suurem võimalus sündmuste kulgu mõjutada. Selline aeg oli külma sõja lõpp. Tema hinnangul võib ka praegu olla kujunemas uus maailmakord, mistõttu tuleb tegutseda otsustavalt.

Samas peab väikeriik hoolikalt hindama, millised võimalused tal tegelikult on, sest erinevalt suurriikidest ei saa väikeriigid endale kuigi palju eksimusi lubada.

Kuula intervjuud Kaarel Piirimäega Novaatori teadussaates "Atlas".