Kirjanduskaanon püsib elus vaid tänu uutele ja ootamatutele ümberjutustustele, tõdeb Tartu Ülikooli kultuurisemiootika professor Maarja Ojamaa. Klassika hääbub alles siis, kui keegi seda enam edasi ei räägi.

Esmapilgul võib tunduda, et Eesti kultuuripärandi suurkujud, nagu Kalevipoeg, Johann Köler ja Tammsaare, seisavad YouTube'i ja Tiktoki maailmast kaugel. Ojamaa selgitas, et otsis oma transmeedia uurimisrühmaga viise, kuidas panna omavahel suhtlema klassikaline kirjandus ja nüüdisaegsed kultuurikeeled.

"Meie lähtekoht oli tegelikult üks väga vana taipamine, et lood, mis kultuuris korda lähevad, on alati liikunud ühest keelest teise. Näiteks suulisest pärimusest on saanud nii koopajoonised kui ka kangamustrid. Raamatulehekülgedelt on lood jõudnud ekraanidele ja teatrilavadele – seda protsessi nimetamegi transmeedialisuseks," sõnas Ojamaa saates "Tähelepanu! Tegemist on teadusega".

Transmeedialisus näitab, kuidas üks lugu elab kultuuris korraga mitmes meediumis. Iga uus versioon uues kanalis lisab kollektiivsesse mälupilti uusi kihte ja muudab varasemat ettekujutust. Eestis pakub selle kohta ilmeka näite Oskar Lutsu "Kevade" ja Arvo Kruusemendi samanimeline film, sest inimesed ei suuda oma mälus enam täpselt eristada, millised seigad pärinevad raamatust ja millised ekraanilt.

Kaanon kasvab kihtide kaupa

Taolist mälupildi muutust aitavad õpilastele nähtavaks teha digilahendused. "Digikeskkond võimaldab väga paindlikult näidata, kuidas kultuurikaanon mälus kasvab. Me saame panna erinevad looversioonid kõrvuti või kihiti ja analüüsida, mis seal muutub, mis kaob ja mis jääb. Nii näeb oma silmaga, kuidas kirjandusteksti dominandid jäävad alles ka näiteks hiphop-versioonis või grafitis," selgitas Ojamaa.

Eri versioonide võrdlus ei jää digikeskkonna ainsaks eeliseks, sest ekraan pakub lugejale ka ruumilist kogemust. Kui trükiraamat avab loomaailma lineaarselt algusest lõpuni, siis digikeskkond muudab teksti ruumiks, kus kasutaja liigub interaktiivsete kaartide abil omasoodu ringi. Nii saab lugeja loomaailmas ise orienteeruda või ringi ekselda.

Ruumilise vabaduse kõrval toetab ekraan paindlikke viise, kuidas siduda teose üksikuid osi tervikuga. Ojamaa tõi näitena helita videoklipi, mille taustal kõlab kordamööda kolm erinevat muusikapala. Selline katse loob kolm erisuguse õhustiku ja tõlgenduspotentsiaaliga klippi ning näitab, kuidas uus kontekst muudab ühe teateosa tähendust.

Õpilane astub looja rolli

Uue konteksti abil saavad õpilased tekste ise aktiivselt tõlgendada.Põhimõte seisab ka loodud õpiplatvormi "Haridus ekraanil" keskmes. Tartu Ülikooli semiootika teadur Alexandra Milyakina osutas, et kuidas kursused annavad noortele võimaluse klassikat oma käe järgi ümber mõtestada. Näiteks kratikursusel loob õpilane oma krati, samas kui "Seltsimees lapse" põhjal valminud kursus laseb neil tõlgendada vastuolulisi monumente.

Monumentide juurest liigub õpivara edasi kirjanduslike tegevuspaikade juurde. Fjodor Dostojevski kursusel avab kasutaja Peterburi kaardi, mis näitab romaani "Kuritegu ja karistus" tegevuspaiku reaalses linnaruumis, ning tutvub samal ajal vastavate romaanikatkendite, teatrilavastuste ja filmilõikudega. Eesti klassikakursusel loovad õpilased aga teostest oma versiooni meemi, paroodia või reaktsioonivideona.

Sellised ootamatud töötlused ei ohusta uurimisrühma hinnangul vana kirjanduspärandit, vaid hoiavad seda elavana. "Pole tarvis muretseda, et kirjanduskaanon sureb, kui seda ootamatutel viisidel ümber jutustatakse. See juhtub alles siis, kui keegi seda enam ümber ei jutusta," tõdes Ojamaa.