Ida-Virumaa n-ö mägedesse kuhjunud tuha omadused on teistsugused kui värskel põlevkivituhal. Uhmerdades ja kuumutades on võimalik see tuhk taas aktiveerida ning muuta tsemendile sobivaks toormeks, kõneles Tartu Ülikooli geoloogia nooremteadur Richard Pihel lühiloengus.

Ida-Virumaa nn tuhamäed on nii harjumuspärane osa maastikust, et enamik eestlasi neile enam tähelepanu ei pööra. Need on pigem teeäärsed vaatamisväärsused, mis tuletavad samas meelde, et Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus põlevkivi kasutatakse elektri tootmiseks.

Kõik Ida-Virumaa tehiskünkad ei ole siiski tuhamäed. Narva poole viiva maantee ääres kõrguvad poolkoksi mäed, põlevkivi utmise tootmisjäägid. Need sisaldavad veel mõne protsendi põlevat materjali. Samuti laiutavad Ida-Virumaal aheraine mäed, mis on sinna jäänud kui põlevkivi rikastamise jäägid.

Mõned nendest, nagu näiteks Kukruse mägi, süttisid iseeneslikult kümmekond aastat tagasi, ja põlevad seestpoolt siiani. Mahult suurimad on aga siiski n-ö päris tuhamäed, või siinkohal pigem tuhaplatood, mis on põlevkivi põletamise otsesed jäägid.

Tuhamäe platool kujuneb uus materjal

Narvast lõuna pool, Eesti ja Balti elektrijaamade kõrval, asuvad eesti kaks suurimat tuhamäge. Mõlemad mäed on umbes 50 meetrit kõrged ja kokku pindalaga ligi 20 ruutkilomeetrit. See tähendab, et kaardipilti vaadates näeb üks tuhaplatoo välja umbes sama suur kui terve Narva linn.

Platoodesse on ladestatud üle 300 miljoni tonni põlevkivituhka, mis teeb nendest tõenäoliselt ühed maailma suurimad tuhamäed. Platoodele pääseb vaid mõjuva põhjuse ja ohutuskoolitusega ning vaadata pole seal suurt midagi: tegemist on lameda kõrbega, mille pH on ligikaudu sama aluseline kui pesuvalgendil. Õnneks võime olla kindlad, et inimesele ohtlikke elemente platoodelt põhjavette ei leki.

Tuhk ladestatakse platoodele vee abil. Tuhk segatakse veega ja saadud lahus juhitakse torudega platoo kõrgemasse otsa, kust see voolab vabalt settebasseini poole platoo madalamas osas. Teel settib tuhk veest välja ja tekib suhteliselt tasane pind, mis koosneb ühtlasest kõvast tuhamassist.

Platool ei jää tuhk aga muutumatult lebama. Elektrijaama katlas kaotab põlevkivis sisalduv lubjakivi kuumuse mõjul süsihappegaasi ja põletamise tulemusena jääb tuhka palju kustutamata lupja ehk kaltsiumoksiidi. Veega kokku puutudes lubi n-ö kustub portlandiidiks, tuha sulfaat reageerib alumiiniumi sisaldavate komponentidega ning tekib ettringiit. Selle nõelkristallid täidavad tuhamassis leiduvad poorid ja liimivad ladestatud tuha kokku.

Sügavamal platoo sisemuses toimub aastakümnete jooksul aeglasem ümberkristalliseerumine, mille käigus tekivad tsemendi sideainele sarnased kaltsiumsilikaathüdraadid. Ladestu pealmises kihis, kuni ühe meetri sügavusel tuhk reaktsiooni tulemusel süsihappegaasiga karbonatiseerub ja pealmine meeter muutub taas lubjakiviks.

Lühidalt öeldes on platool tuha sideaineomadused vee abiga suuresti ära kasutatud. Platoo on seetõttu pigem nõrgalt tsementeerunud kivim kui lahtine pulber. See, mis sinna on ladestunud, pole enam sama materjal, mis elektrijaama katlast väljus.

Kuidas saada ehituseks sobivat tuhka?

Varem on otse põletuskatlast tulnud põlevkivituhka kasutatud ehituses: tuhk segati tavalise portlandtsemendiga ning sellest tsemendisegust on ehitatud nii Tallinna teletorn kui ka Sosnovõi Bori tuumaelektrijaam. Värske tuhk sobib tsemendi tootmiseks väga hästi, sest põlevkivituhk sisaldab märkimisväärses koguses kaltsiumoksiidi. Kogu tuhk, mis tänapäeval meie elektrijaamade kateldest väljub, müüakse kohe maha.

Samas on põlevkivist elektri tootmine tõenäoliselt peagi lõppemas, plaanitult juba 2030 aastal – seega pole varsti enam saadaval värsket tuhka, mida kasutada tsemendi tootmisel. Mis aga saab tuhast, mis on põletatud minevikus ja ladestatud tuhaplatoodele?

Esimene mõte on segada ladestatud tuhk tavalise tsemendiga nagu seda on siiani tehtud otse põletusest tuleva tuhaga. Murekoht seisneb aga selles, et ladestatud tuhk on keemiliselt passiivne. Kui keemiliselt aktiivne tuhk loob tugevaid sidemeid ja aitab segu tugevust hoida, siis passiivne tuhk käitub segus lihtsalt täiteainena.

Kuna segu tugevus langeb passiivse tuha osakaalu kasvades sirges joones, tähendab poole tsemendisegu asendamine passiivse tuhaga ka poole nõrgemat segu. Küsimus on seega, kuidas ladestatud tuhk uuesti aktiivseks muuta.

Tuha aktiveerimiseks on kaks sammu. Esimene on ladestatud tuha jahvatamine: väiksemate materjaliosakeste kogupindala on suurem ja keemilisteks reaktsioonideks saab kasutada rohkem pinda. Paraku tuha jahvatamine küll suurendab selle survetugevust segus, kuid mitte piisavalt, et toota vastupidavaid ehitusmaterjale. Niisiis on tuhka vaja ka muul moel töödelda.

Teine aktiveerimise meetod on tuha kuumutamine. Parafraseerides klassikuid: kui kuumutamine tuha selliseks tegi, siis ainus asi, mis ta uuesti normaalseks teeb, on teda samamoodi kuumutada.

Tsemendi tootmine lubjakivist nõuab selle kuumutamist üle 1300 °C, sest lubjakivist on vaja eraldada süsihappegaas. See protsess on kallis nii tsemendi tootjatele kui ka kahjulik keskkonnale, sest eraldub suur hulk süsihappegaasi.

Põlevkivituha jaoks on põletamise etapp juba tehtud. Tuhk platool on keskkonnamõjude ja veega segunemise tõttu keemiliselt reageerinud vaid osaliselt. Selle protsessi käigus tekkinud ühendite lõhkumiseks piisab palju madalamast temperatuurist, et saavutada tuha sama keemiline seisund, mis on sellel elektrijaama katlast väljudes. Ettringiit kaotab vee juba kuumutamisel 100–200 °C ning portlandiit laguneb 400–500 °C juures tagasi vabaks lubjaks.

Kombineerides neid kahte meetodit: uhmerdamist, mis suurendab tuha reageerimispindala, ja kuumutamist, mis taastab keemilise reaktsioonivõime, muutub ladestatud tuhk taas keemiliselt aktiivseks. Nii saab luua vastupidavamaid segusid, kombineerides aktiveeritud tuhka ja tavalist tsementi.

Katsetades erinevate ainete osakaaludega segusid ilmneb, et tavalisele tsemendile saab lisada kuni 25 protsneit aktiveeritud tuhka, et mitte oluliselt vähendada segu survetugevust.

Tee kestlikuma tsemenditootmiseni

Mida see tulemus aga tähendab? Kas tuhamägedes ladustatud tuhast tsemendi tootmine on mõistlik?

Tsemendi tootmisprotsess on kliima seisukohast üllatavalt suur murelaps. Ligikaudu viis kuni seitse protsenti maailma CO 2 heitmest tuleb tsemenditööstusest ning tonni tsemendi tootmisel vabaneb umbes 900 kilogrammi süsihappegaasi. Ligikaudu pool sellest tekib lubjakivi lagundamisel kuumutamise käigus.

Lisaks nõuab lubjakivi põletamine maagaasi, mille hind on maailmaturul kõrge ning selle tõus jätkuvas trendis. Põlevkivituhas on seevastu lubjakivi lagunemine juba toimunud, mistõttu iga osa tsemendist, mida saab asendada aktiveeritud tuhaga, vähendab vajadust kallineva tooraine järele.

Mida rohkem saame ehituses tsementi asendada aktiveeritud põlevkivituhaga, seda odavam ja keskkonnasõbralikum on ehitusmaterjalide tootmine. Lisaks väheneb ladestatud tuha hulk ning visuaalselt häiriv ja tööstusmaastikuna mõjuv tuhamägi muutub majanduslikult kasulikuks ressursiks, mis aitab kaasa Eesti majanduse arengule.

Richard Pihel kõneles 2026. aasta Tartu Ülikooli doktorantide populaarteaduslike kolme minuti loengute konkursil.