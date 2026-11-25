Tervise Arengu Instituudi andmetel kannatab ülekaalu all iga kolmas Eesti koolilaps ja rasvunud laste osakaal ulatub juba algklassides 10–12 protsendini. Einberg märkis saates "Vikerhommik, et laste kehakaal hakkab just sel perioodil füsioloogiliste muutuste toel kergemini tõusma. Täpne ülevaade klasside kaupa Eestis siiski puudub, sest riiklik statistika ei näita rasvunud õpilaste arvu igas vanuseastmes 1. kuni 12. klassini.

Vanemad võivad küll Einbergi sõnul loota, et laps kasvab algklasside lisakilodest kasvuspurdiga iseenesest välja, kuid varase ja suure ülekaalu korral võib see lootuseks jäädagi. "Kui see ülekaal on ikkagi seal kolme-nelja aasta vanusest juba alanud, juba enne kooli, ja seda ülekaalu on väga palju, siis ikka võib juhtuda küll, et ei kasva välja. Peab ikka tegelema varem selle küsimusega," nentis Einberg.

Eesti Ekspressis ilmunud artikli kohaselt võttis ühe äärmusliku näitena üks 12-aastane laps kahe aastaga juurde 60 kilogrammi, ehkki Einbergi sõnul koormab lapse keha juba kümme lisakilo aastas. Olulisena seonduvad ülekaaluga ka teised haiguslikud seisundid, nagu kõrgenenud vererõhk, rasvmaks ja diabeedieelne seisund. Kuna need aga üldiselt lapsele kaebusi ei anna, saab neid tuvastada vaid teadliku otsinguga.

Vanema ja omavalitsuse roll

Eelkooliealiste laste puhul otsustavad päevase toidulaua üle ainult täiskasvanud. Selles eas võiksid lapsevanemad hoolikalt jälgida, mida lapsed mujal söövad. Näiteks ei peaks valmistama kodus tugevat õhtusööki lapsele, kes sõi lasteaias kõhu täis. "See on erinev, eks ju, kas nad on eelkooliealised lapsed, kelle toitumine on tõesti ainult täiskasvanute kontrolli all – ja õhtuti ei pea üldse valmistama suurt toitu väikelapsele, kes lasteaias on oma kõhu korralikult täis söönud. Ei maksa üle pingutada," selgitas Einberg.

Koolieas kaob vanematel laste üle pidev kontroll, sest lapsed saavad taskuraha ja ostavad tühja kõhuga ise kiiret suhkrut pakkuvaid maiustusi. Raskematel juhtudel peavad endokrinoloogid koolilaste raviks appi farmakoteraapia, mis aitab paljudel noortel söögiisu vähendada.

Einberg selgitas, et semaglutiid ehk Ozempic aeglustab protsessi, mille käigus magu tühjeneb, ja kiirendab täiskõhutunde teket. Kui pere pakub ravimi kõrvale tervislikumat toitu, jäävad portsjonid väiksemaks ja lapse kehakaal hakkab langema. Seda võib pidada aga tagajärjedega tegelemiseks.

Maapiirkondades süvendavad Einbergi hinnangul probleemi odavad maiustused ja napid trennivõimalused. Näiteks elab Läänemaal Harjumaast ligi 60 protsenti rohkem ülekaalulisi ja rasvunud lapsi – vastavalt 27 ja 17 protsenti. Einbergi patsiendid elavad kohati koolist 10–15 kilomeetri kaugusel ning peavad kohe pärast tunde minema ainsa bussi peale, mistõttu jäävad kooli juures tegutsevad huviringid neile kättesaamatuks.

"Maapiirkondades neid maapoode külastades ei ole seal väga sellist head valikut ka. Kohe torkavad silma väga odavad maiustused ja lapsed neid muidugi söövad hea meelega, oodates bussi näiteks," osutas arst. Tema hinnangul saaks kohalikud omavalitsused ja kogukonnad olukorda parandada, kui nad sätiks trennid kohe koolipäeva lõppu ja korraldaks lastele hilisema kojusõidu.

Riiklikud tervisekontrollid

Laste kaalumured jäävad tihti tähelepanuta ka seetõttu, et riiklikud tervisekontrollid toimuvad suurte vahedega. "Põhjalik läbivaatus perearstide poolt toimub enne kooli. Järgmine on 11–12-aastaselt ja siis on üheksas klass, nii et päris pikkade vahedega toimuvad sellised profülaktilised läbivaatused," tõdes Einberg. Riigikontrolli varasemad analüüsid osutavad, et paljud pered jätavad needki kontrollid vahele.

Tervisekassa andmetel läbis 2024. aastal korralise tervisekontrolli vaid viiendik lastest. 2025. aasta suur teavituskampaania viis sõnumi lapsevanemateni ja kasvatas kontrolli jõudnud laste hulka kohe poole võrra. Muutust märkas oma töös ka Einberg, sest läbivaatuse läbinud 11–12-aastased lapsed jõudsid seejärel sagedamini endokrinoloogi vastuvõtule.

Arsti sõnul ei pea lapsevanem mure korral jääma ootama järgmist korralist läbivaatust. "Kui pere läheb oma ülekaalulise lapsega perearsti juurde, ta ei pea tervisekontrolli ootama – kui see tundub mure, siis ta võib igal ajal pöörduda. Tegelikult võiks lapsevanem läbi mõelda kõik selle: toidulaua, mis lapsel on, liikumise, uneaja, ekraaniaja," selgitas Einberg.

Kui lapsel veel kaasuvaid haigusi pole, saab perearst või pereõde anda esmased soovitused ja kutsuda pere kordusvisiidile. Suurema ülekaalu või tüsistuste korral saadab arst lapse juba edasi endokrinoloogi jutule.

Praktikas pidurdab abi ebaühtlane perearstivõrk, sest Eestis leidub piirkondi, kus perearst puudub üldse. "On piirkondi, kus üldse perearsti ei olegi – ma ei kujuta ette, mida need pered teevad ja kuhu nad oma lastega siis lähevad," sõnas Einberg. Seal tuleb peredel otsida eraldi perearst või pääseda lastearsti vastuvõtule, kuid ka lastearstidel napib aega ja võimalusi.

Hiljuti valmis perearstidele küll uus juhis ülekaaluliste täiskasvanute ja laste abiks, mille juures Einberg konsultandina kaasa lõi. Arsti hinnangul jäi juhendi lõppversioonist siiski välja selge määratlus, kui palju ja millises mahus peavad perearstid ning pereõed ülekaalulise lapsega tegelema.

USA ja mitme Euroopa riigi eeskujul vajavad Ülle Einbergi sõnul ülekaalulised lapsed mitme eriala spetsialistide ühist tuge. Eestis pakub sellist meeskonnaravi ainulaadsena vaid Tallinna Lastehaigla, kus lapsega tegelevad koos toitumisterapeut, füsioterapeut, psühholoog ja endokrinoloog. Kuna haigla vastuvõtule sõidavad pered isegi Lõuna-Eestist, hakkab tema sõnul aga sellegi võimekus ammenduma.