Valgevaal taipab, et peeglis paistab ta ise

Ühe kunagise tänavaplakatikampaania stiilis võiks küsida: kas sa Natashat ja Marist tead? Ja võiks ka vastata: tean, miks ei tea, need olid kaks vahvat valgevaala, kellele meeldis end peegli ees keerutada.

Umbes 25 aastat tagasi tehti nendega New Yorgi akvaariumis peeglissevaatamise alal lausa teaduskatseid.

Vahepeal on akvaariumis palju vett vahetatud ja üks neist valgevaaladest – Maris – vaatab end kahjuks juba vaid taevaseist peegleist, aga katseandmed on ilusti alles hoitud ja pärast pikemat viivitust nüüd lõpuks ka läbi analüüsitud.

Tulemused näitavad, et Natasha ja Maris, aga eriti kindlasti just Natasha, suutsid iseend peegelpildist ära tunda. Seesugust enesetuvastust peegli abil peetakse teadusringkonnis kõrge eneseteadlikkuse ja kognitiivse võimekuse märgiks.

Inimeste maailmas on selline võime üsna enesestmõistetav, aga kogu loomariigis on see pigem uskumatult haruldane. Seda on täheldatud vaid üksikutel arukamatel liikidel nagu šimpansil, silmikdelfiinil, india elevandil ja harakal.

Ka valgevaalad on vägagi intelligentsed imetajad, kelle aju on suur, suhtlemisoskus hea ja ülesannete lahendamise võime samuti.

Sagnik Mukherjee ja ta kolleegid New Yorgi Linnaülikoolist kirjeldavad ajakirjas Plos One, kuidas neli emast valgevaala Kathy, Marina, Natasha ja Maris reageerisid suurele peeglile, mis aeg-ajalt paariks tunniks akvaariumi seinale üles seati.

Kaks neljast, ema Natasha ja tütar Maris veetsid peegli ees eriti kaua aega ja käitusid teadlaste väitel viisil, mis andis alust arvata, et nad tundsid end peegelpildis ära — puhusid hingamisavast mulle, võtsid akrobaatilisi pöördeid, avasid suud ja sirutasid kaela – ja paistsid end samal ajal ka peeglist jälgivat.

Teadlased maalisid mürgivaba värviga vaalade kehale, kohtadesse, mida vaalad ise ilma peeglita ei näinud, näiteks kõrva taha, erksavärvilisi märgikesi, ja panid siis jälle peegli seinale.

Selle katse läbis edukalt vaid Natasha, kes pööras korduvalt just märgistatud paiga peegli poole. Seda peetakse juba täiesti selgeks eneseteadlikkuse kriteeriumiks.

On hea, et teadlased leidsid võimaluse ajapuudusel ootele jäetud andmed nüüd korralikult läbi vaadata. Valgevaalad võib nüüdsest lugeda eneseteadlikkusvõimeliste loomaliikide sekka. Võib ka peaaegu päris kindel olla, et selliseid liike on seniarvatust rohkemgi.

