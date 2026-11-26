Austraalia inglise keele arengut jälgiva Macquarie sõnaraamatu toimetus valis sel korral aasta sõnaks perverdiprillid. Näib, et elame tehnoloogiavaimustuses maailmas, kus on hakanud keel täitma passiivse vastupanuliikumise rolli, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Öeldakse, et ilu on vaataja silmades. Veel öeldakse, et mõni vaatab maailma läbi roosade prillide. Nüüd öeldakse, et maailm paistab perversne. Kes soovib kõrvale vähem valusat vastet, siis neile pakub sõnaraamat veel loomuvastane, paheline, hälbeline ja ebanormaalne. Isegi mugavamate sõnade rakursist võidakse aga nõustuda, et maailm on tõesti viimasel ajal kuidagi paigast ära.

Austraalia inglise keele arengut jälgiv Macquarie sõnaraamat valib igal aastal sõna, mis kõige ilmekamalt iseloomustab muutusi sealses keelekasutuses ja ühiskonnas. Austraalia inglise keele 2026. aasta sõnaks valiti pervert glasses ehk perverdiprillid.

Otsus tugineb mitmekihilisele kultuurianalüüsile. Toimetus ei pidanud silmas seksuaalelus loomuvastaste kalduvustega indiviidi prille, vaid uue põlvkonna, kaamera ja andmeühendusega varustatud nutiprille. Mõni nende kandjatest võib olla seksuaalselt hälbeline, kuid rohkem on viidatud sõna ülekantud tähendusele. Need prillid muudavad maailma ebameeldivamaks.

Sõnavaliku kaudu nähtusele osutamine toob esile konflikti uuest tehnoloogiast kasu saajate ja reaalsete kulude kandjate vahel. Ühe inimese tehnoloogiline mugavus võimaldab isegi tahtmatult teistele kahju tekitada, kuid tulu koguvat prillivalmistajat see ei puuduta. Selline areng vääriks iseseisvalt vürtsikat omadussõna.

Toimetus tõdeb: "Mõiste perverdiprillid peegeldab 2026. aasta maailma olukorda mitmeski mõttes väga tabavalt. Ühelt poolt oleme näinud tehisintellekti ja seda sisaldavate toodete võimekuse tohutut kasvu. Kriitiline pilkenimi perverdiprillid peegeldab samas levivaid üleskutseid seada sellisele näiliselt ohjeldamatut arengut pidurdada. Antud nimetus võtab kokku aasta, mille oleme kõik üle elanud, koos tehisintellekti, meessfääri (ingl manosphere), kaubanduskeskustes leviva jälgimise ja kõige muuga. Kuigi uusi seadmeid võidakse turundada nutiprillide või kaameraprillidena, tundub meile, et perverdiprillid annavad sellest aastast täpsema pildi."

Sõnaraamatu koostajad ei valinud aasta sõnaks tehnoloogia nimetust, vaid sellele antud pilkenime. Nad ei imetlenud seda, mida uus leiutis oskab, vaid osutasid sellele, mida inimesed tehnoloogilise võimaluse kasutamisest arvavad.

Nende süüdistuste eest on maailmal raske end kaitsta. Kunagi arvati, et Google on geeniuste töökoht. Hetke peeti nende 2013. aastal turustatud esimesi nutiprille isegi geniaalsuse märgiks, kuni uute prillide kasutajatel ei lubatud siseneda söögi- ja joogikohtadesse. Inimesed soovivad privaatsust ja neile ei meeldi olla võõraste kinos taustanäitlejad. Google tunnistas viga ja eemaldas tooted turult.

Ometi, tosin aastat hiljem otsustasid mitu tehnoloogiaettevõtet eesotsas Metaga tuua nutiprillid uuesti turule. Tehnoloogia on parem, aga sotsiaalne pahameel varasemast suurem. Kui seda arengut ei sobi nimetada perversseks, võib alternatiivselt prillide kandjat nimetada glasshole'iks. Foneetiliselt inglise keeles ebapuhtale kohale osutav uussõna võeti kasutusele juba Google'i esimese katse ajal.

Hiljuti hoiatasid Hollandi, Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Austraalia riiklikud organisatsioonid nutiprillide toodud ohtude eest. Euroopa Liidu vastav ametkond hoiatas, et prillid peaksid andma salvestamise ajal selgeid hoiatusi. Märkus järgnes skandaalidele, kus perverdiprillidega filmiti salaja tüdrukuid ja naisi.

Austraallaste sõnavaliku sotsiaalse kriitika meeleoluga paistab hästi ühtivat ka oma valikut vaagiva Oxfordi sõnaraamatu lõpuvooru jõudnud kandidaatidega. Seal seisavad kõrvuti slopaganda (sotsiaalmeedias vohav banaalne, tehisaru loodud manipuleeriv rämpssisu), doomerism (maailma tuleviku suhtes valitsev eksistentsiaalne meeleheide), microdrama (telefoniekraanidele toodetud lühikesed melodramaatilised etüüdid) ning post-literate (ajastu, mis on kaotamas sügava lugemis- ja kirjutamisoskuse).

Kõik need sõnad kirjeldavad omal moel tehnoloogiavaimustuses maailma, kus keel on hakanud täitma vastupanuliikumise rolli. Nutiprillid on tootja kirjeldus, perverdiprillid sotsiaalne hinnang ja glasshole privaatne karistus.

Hälbelise nägemiseks pole prille vajagi.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".