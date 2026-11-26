Vana ja silmale ilus maakivihoone kipub olema Eesti kliimas aasta ringi sees elamiseks liiga külm. Samas ei saa lahendusena soovitada ka selliste hoonete seespoolt soojustamist, sest pikas plaanis võib see põhjustada hoopis kiviseina seisundi halvenemist, osutab Eesti Maaülikoolis kaitstud doktoritöö .

"Maakivimüüri kohtab Eestis päris palju. Võib-olla Põhja-Eestis nii palju mitte, aga näiteks Ruhnu saarel on säilinud maakivihooneid hämmastavalt palju," ütleb Eesti Maaülikooli lektor ja värske doktor Kadri Leiten. Ruhnu saare näitel kasutavad inimesed maakivist hooneid eeskätt suvilatena, sest talvel lähevad müürid liiga külmaks.

"Näiteks Ruhnu saarel on säilinud maakivihooneid hämmastavalt palju."

Kes soovib maakivihoones siiski aasta ringi toimetada, peab seda kuidagi soojustama. "Kui sa ilusat fassaadi peita ei taha, on vaja mingit alternatiivset võimalust, et ennast talvisel perioodil seal hoones sees mugavalt tunda," kirjeldab Leiten. Mõnel juhul jõuab soojustusmaterjal sel juhul hoone siseseinale.

Oma hiljuti kaitstud doktoritöös hindas Leiten, kuivõrd mõistlik selline tegevus on. Ta uuris Mooste mõisa talli seina näitel, kas või kuidas oleks võimalik sisemiselt soojustada vana maakivimüüri pillroo- või puitkiudplaadiga ühes savikrohviga. "Seespoolt soojustamine pakub võimalust välist fassaadi säilitada, aga siiani pole veel turvalist soojustuslahendust leitud," märgib lektor.

Polli mõisa tall.

Niiskuskahju ilmutab end ajapikku

Kadri Leiteni uuritud maakivimüüritis oli vähemalt poole meetri paksune. Niisugust seina seespoolt soojustades muudab inimene kivimüüri külmemaks. "Soojusvoo liikumine ruumist seina on sisemise soojustussüsteemi lisamisel takistatud," selgitab lektor.

Kui soojus läbi seinale kinnitatud soojustusmaterjali seina sisse ei pääse, jääb maakivimüür alati jahedamaks. Külma seina sisse võib ajapikku koguneda niiskus, sest läbi siseseinale kinnitatud kattematerjali ei saa müür enam sissepoole kuivada. "See võib tekitada juurde külmatsükleid, sest materjal, mis on juba niiske, külmub lõhki ka paremini," kirjeldab Leiten.

"Minu töö tulemusena ma kahjuks ei saa väita, et see oleks väga turvaline seespoolt soojustamise võimalus praegu."

Oma töös proovis ta maakivist talliseina soojustamise läbi kahe eestimaise materjaliga: pilliroost ja puitkiust plaadiga. Tasanduskihina kasutas ta savikrohvi. Lühiajalised katsed osutasid, et kohe ei pruugi müüritise ja plaatsoojustuse vahele hallitust tekkida.

Viie kuni seitsme aasta vaates näitas aga mudel, et niiskus võib plaadiga soojustatud seinas siiski kuhjuda. "Minu töö tulemusena ma kahjuks ei saa väita, et see oleks väga turvaline seespoolt soojustamise võimalus praegu," tõdeb Leiten.

Tema uuritud sein on soojustatud olnud aga neli-viis aastat. Lektori sõnul selgub lähiaastatel, kas niiskus hakkab ka päriselt sinna mudeli ennustatud moel kogunema.

"Järgmine samm on uurida, mis meetoditega oleks võimalik seina niiskuse akumuleerumist vähendada. Mujal maailmas kasutatakse ühe võimalusena hüdrofobiseerimist," arutleb ta. Näiteks kaetakse Belgias kivimüüritised väljast vetthülgavate võõpadega, mis võimaldavad hoone ka seest soojustada – Belgia ja Eesti kliima pole Leiteni sõnul aga võrreldavad.

Niiskem tulevikukliima

Puitkiud- ja pillrooplaadi kliimakindluse hindamiseks kasutas Kadri Leiten Soome Vantaa piirkonna kliimale mõeldud mudeleid. Need sobivad ka Põhja-Eesti kliimale, sest Vantaa kliima võiks eeldatavasti meenutada siinset tulevikukliimat. "Äärmuslikul juhul meil miinuskraade enam naljalt talvel ei ole. Eesti pika kliima perspektiiv ütleb samuti, et miinuskraade saab aastaks 2100 olema palju vähem," sedastab lektor. Teisisõnu on mõistlik hakata nii kiviseinu kui ka kõiki muid seinu Eestis projekteerima eeldusega, et oodata on rohkem niiskust ja vihma.

Vanades kiviseintes, eriti kui need on olnud mingil moel kasutusel põllumajandushoonetena, võivad kogunema hakata lisaks soolad. Oma töö osana uuris Leiten seetõttu sedagi, kuidas neid savi- ja lubjapõhiste ohverkrohvidega eemaldada. "Sein krohvitakse ära ja krohv justkui ohverdatakse. Sellesse liigub müüritisest vedel vesi koos lahustunud sooladega, misjärel võetakse see seina pealt maha," kirjeldab Leiten.

"Sa ei pruugi seda lihtsalt näha, mis su seina sees vahekihtides 20 aastaga juhtub."

Tema töös eemdaldasid kivimüürist sooli pea kõik uuritud ohverkrohvid. Oluline on lektori sõnul aga seegi, kui kerge on üht või teist ohverkrohvi pärast kasutamist eemaldada. "Võrreldes lubjapõhise krohviga tuli savikrohv seina küljest üldiselt paremini lahti," toob ta välja.

Lugejale, kes sooviks oma maakiviseinaga hoonet aasta ringi kasutada, soovitab Leiten olla seda soojustades ettevaatlik. Lektori sõnul ei sobi selleks hästi maalähedased materjalid. "Sul ei pruugigi savi või pillrooga soojustades esimese viie aasta jooksul midagi juhtuda. Sa ei pruugi seda lihtsalt näha, mis su seina sees vahekihtides 20 aastaga juhtub," hoiatab ta.

Alati on võimalus jätta ka silmailu pakkuv vana kivisein lihtsalt soojustamata. "Paned võib-olla villased sokid jalga, tõmbad kampsuni selga ja midagi ei juhtu. Mittesoojustamine on praegu turvaline valik, kus seina sisse- ja väljapoole kuivamine ei ole takistatud, ning ruumis on olemas ka ventilatsioon," tõdeb Leiten.

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorant Kadri Leiten kaitses doktoritöö "Long-Term Evolution of Moisture Regime and Damage Risks in Internally Insulated Massive Masonry Walls under Changing Climate Conditions" ("Seestpoolt soojustatud massiivsete kivimüüritiste pikaajaline soojus- ja niiskuskäitumine ning kahjustusriskid muutuvas kliimas") 12. novembril. Doktoritööd juhendas doktor Marko Teder. Oponeerisid kaasprofessor Evy Vereecken (KU Leuven, Belgia) ja doktor Simo Ilomets (Tallinn University of Technology, Eesti).