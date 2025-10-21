X!

Nahkhiired helendavad ultravioleti all rohekalt

Foto: United States Forest Service / Wikimedia Commons
On loomi, kes helendavad. Mõned loomad, nagu jaanimardikad või mõned süvamerekalad, helendavad selgelt nähtavalt ja ühemõtteliselt.

Mõned teised loomad helendavad kergelt-kergelt siis, kui neile langeb peale ultraviolettkiirgust. Siis võib looma karvast või nahalt paista nähtava valguse nõrka kuma.

Ameerika teadlased on nüüd avastanud, et niisuguste teiseselt helendavate loomade hulka kuuluvad ka mitut liiki nahkhiired.

Vahest mäletavad mõnedki meist veel paari aasta tagust teadustulemust Tallinna Loomaaiast, kus sedastati, et ultraviolettvalguses võib helendada ka lagrits, see vahva väike näriline, keda nüüd on hakatud tahtma Eestisse tagasi asustada.

Steven Castleberry ja ta kolleegid Georgia Ülikoolist Atlantas kirjutavad ajakirjas Ecology and Evolution, et on täheldanud helendusnähtust kuuel Põhja-Ameerika nahkhiireliigil. Ultraviolettvalguse käes hakkavad need loomad rohekalt kumama.

Teadlased ei tea, mis kasu selline helendus loomadele loomadele tuua võib, et see evolutsioonis on välja kujunenud ja püsima jäänud.

Sellesama Georgia Ülikooligi teadlased on varem tuvastanud mõned helendavad imetajad, näiteks uuriklased, samuti näriliste seltsist nagu lagritski. Nahkhiired, olgu täpsustavalt märgitud, kuuluvad käsitiivaliste seltsi.

Teadlased uurisid seekord kuutkümmend Georgia Loodusmuuseumi kogudes hoitavat nahkhiiresäilikut.

Nad valgustasid neid ultraviolettlambi all ja panid tähele fotoluminestsentsi nii tiivult kui ka tagajalult.

Helenduse rohekas värvitoon on ühine kõigile kuuele uuritud liigile ja mõlemale soole. Seega ei ole sel ilmselt tähendust liigi- või sooeristusel.

Teadlaste sõnul on võimalik, et helendusel on suuremat tähtsust olnud kunagi nahkhiirte evolutsioonilises minevikus, kuid nüüd on see omadus vaid relikti või rudimendina alles jäänud.

