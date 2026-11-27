Juba enam kui 60 aasta tagused kaksikutega tehtud uuringud viitasid, et geenid määravad inimese pikkusest täiskasvanueas hinnanguliselt 80–90 protsenti. Senised suured geeniuuringud suutsid selle muutlikkusest konkreetsete geenidega seostada aga vaid tagasihoidlikku osa. Näiteks 2022. aastal ilmunud 5,3 miljoni inimese uuring tõi ilmsiks üle 12 000 sagedase geenivariandi, mis selgitasid Euroopa päritolu inimeste pikkuse erinevustest 40 protsenti. Peitu jäänud variatsioonid ajendas teadlasi otsima mutatsioone, mida näeb vähem kui iga sajanda inimese DNA-s.

Neid jahtides analüüsisid Regeneroni geneetikakeskuse teadlased Adam Locke, Gonçalo Abecasis ja Manuel Ferreira koos kolleegidega 1,45 miljoni täiskasvanu valke kodeerivaid DNA-lõike ehk eksoome. Esmalt uuris töörühm kuuest biopangast pärit 826 066 inimese andmeid. Seejärel arvestasid nad mudelites maha 3034 sagedase geenivariandi mõju, et esile tuleksid puhtalt haruldaste muutuste jäljed.

Viimaks kontrollisid autorid kõiki 207 kasvugeeni veel 624 567 inimese peal kuues sõltumatus kohordis. Tulemused pidasid proovile valdavalt vastu. Seos pikkusega ilmnes ka uues valimis 203 geenil 207-st ehk 98 protsendil juhtudest.

Kõige märgatavama jälje jätsid kasvule 17 geeni, mille üliharuldased mutatsioonid katkestavad ühe või teise valgu töö täielikult. Taolised muutused muudavad inimese pikkust keskmiselt ligi üheksa sentimeetrit ehk 52 korda enam kui tavapärased geenivariandid. Mutatsioon vähendas inimeste kasvu üheteistkümnel juhul ja kuuel juhul lisas sentimeetreid.

Rike ACAN-geenis seostus ligi 17 sentimeetrit väiksema pikkusega, muutus FBN1-geenis seostus aga 11 sentimeetrit kõrgema kasvuga. Üheainsa sellise mutatsiooni mõju küündib seega samasse suurusjärku sellega, kus ühel inimesel koonduvad tuhanded sagedased geenivariandid kõige äärmuslikumasse ühte protsenti.

Kuigi 17 geeni mõjutavad kasvu sama palju, kui mitmete tuntud pärilike haigustega seotud geenid, ei seosta meditsiinikirjandus neist praegu suurt osa mitte ühegi sündroomiga. Kõigist luubi alla võetud 207 geenist leiab pärilike haiguste andmebaasist OMIM viite kasvule või luustiku arengule vähem kui veerandi geenide puhul. Kõige selgemalt torkas lünk silma pikkust lisavate geenide juures, sest kuuest kasvu suurendavast geenist seostab haiguste andmebaas pikkusega vaid Marfani sündroomi põhjustava FBN1-geeni.

Autorid ei oska praeguste andmete põhjal kindlalt öelda, miks pikkust lisavad geenid arstidel sagedamini tähelepanuta jäävad. Ühe võimalusena täheldavad nad pikka kasvu haiguse tunnusena harvemini kui lühikasvulisust. Teisalt võivad kasvu soodustavad geenirikked tekitada harvem muid raskeid tervisehädasid.

Varju jäänud geenid võivad sellegipoolest päevavalgele tuua seni vähe tuntud bioloogilisi mehhanisme, näiteks lootearengus tähtsa IGF2-signaaliraja mõju täiskasvanupikkusele. Kui varem seostasid teadlased seda rada vaid haruldase Silveri-Russelli sündroomiga, siis IGF2BP2-geeni tugev seos 8,7 sentimeetri võrra lühema kasvuga kinnitab selle olulisust ka elanikkonnas laiemalt.

Rahvastiku tasandil seletavad haruldased valke muutvad geenivariandid siiski vaid 3,97 protsenti täiskasvanupikkuse erinevustest. Ligi kolmandiku sellest ehk 1,1 protsenti kõigist pikkuseerinevustest annavad 179 tugevaima seosega geeni, kusjuures suurima osa toovad alla 0,001-protsendilise sagedusega valgu tööd halvavad mutatsioonid.

Bostoni lastehaigla inimgeneetik Joel Hirschhorn tõdes ajakirja Nature uudistetoimetusele, kuidas töö toob teadlased sammu võrra lähemale sellele, et mõista pikkuse taga olevat pärilikkust. Suurbritannia Exeteri Ülikooli statistiline geneetik Andrew Wood osutas omakorda, et kuigi geenifunktsiooni lõhkuvatelt haruldastelt variantidelt ootavadki teadlased tavapärasest suuremat mõju, torkab mitme värske leiu ulatus selgelt silma.

Töörühm rõhutas, et haruldaste geenivariantide roll inimeste pikkuse määramisel on ilmselt neljast protsendist suurem. Tehtud analüüs liidab ühe geeni haruldased mutatsioonid üheks keskmiseks, mistõttu kaovad teravamad erinevused ära, isegi kui sama geeni muutused mõjuvad eri suunas või erineva tugevusega. Näiteks FGFR3-geeni üks akondroplaasiat põhjustav mutatsioon kärbib kasvu ligi 30 sentimeetrit, kuid kõigi selle geeni haruldaste variantide keskmine mõju jääb vaid paari sentimeetri juurde. Vastassuunalist mõju näitas ka PTCH1-geen, kus üks muutus lisas inimese pikkusele sentimeetri, kuid teine võttis kasvust maha üle nelja sentimeetri.

Hoolimata üksikute mutatsioonide suurest jõust piirab nende otsest mõju kogu rahvastikule nende väike levik. Kõigi 17 tippgeeni peale kokku kandis valgu tööd halvavat mutatsiooni alla 0,1 protsendi osalejatest ehk vaid 744 inimest 826 066-st. Hirschhorn nentis seetõttu, et haruldased variandid seletavad küll hästi üksikute inimeste pikkust, kuid nende koosmõju kogu elanikkonnale jääb vähese leviku tõttu raskesti tabatavaks.

Üksikisiku tasandil võivad värsked leiud siiski paljutki muuta, sest Adam Locke'i hinnangul aitavad need geenid täpsustada nii kasvuprognoosi kui ka kasvuhäirete ravi. Kaardistatud haruldased variandid võivad paljastada uusi bioloogilisi sihtmärke, millest võivad sündida ravimid märksa laiemale hulgale inimestele kui vaid haruldaste mutatsioonide kandjatele. Enne seda peavad aga teadlased tegema molekulaarseid ja eksperimentaalseid jätkukatseid, sest Loïc Yengo kinnitusel jääb mitme uue geeni täpne toimemehhanism praegu veel lahtiseks.

Uuring ilmus ajakirjas Nature.