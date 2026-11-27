Tänavu kavatseb musta reede kampaaniate ajal endale midagi soetada 44 protsenti Eesti elanikest, mis teeb eestlastest Balti riikide ostualtima rahva, osutas tarbimispsühholoog Ivar Soone. Raskes majandusolukorras võtavad kaupmehed aga appi üha rohkem psühholoogilisi trikke.

Kui 18–29-aastaste noorte seas ulatub ostuvalmidus 60 protsendini, siis 31 protsenti küsitletutest mullusega võrreldes raha kokku ja vaid kuus protsenti kavatseb oma ostueelarvet suurendada. Eelarvet piiravad tarbijad plaanivad oma ostud hoolikamalt ette, sest praegune majandusolukord vähendab nende kindlustunnet.

Tarbijate ettevaatlikkus teeb aga kaupmeeste elu keeruliseks, kuna Eestis leidub elaniku kohta ebaproportsionaalselt palju kaubanduspinda. Soone selgitas saates "Vikerhommik", et poed võtavad seetõttu appi kõikvõimalikud psühholoogilised võtted: "Eriti praeguses majandusolukorras on müüa päris raske, mistõttu tehakse neid trikke üsna palju. Uuringud on näidanud ka Eestis, et kui sa lihtsalt paned kauba juurde sildi "Soodustus" või "Odav", võib see ilma hinda muutmata suurendada käivet lausa 50 protsenti."

Allahindlusele viitavate siltide kõrval pikendavad kaupmehed kampaaniate kestust, kuna turul käib võidujooks selle nimel, kes jõuab tarbija rahakotini esimesena. Nii venib ühepäevane must reede järjest sagedamini mustaks nädalavahetuseks, nädalaks või terveks kuuks. Suundumuse mõju ulatub Soone sõnul mustast reedest kaugemale. Itaalia jõulukeeksid panetooned ilmusid tänavu poodidesse juba septembris ning esimese meeldetuletuse osta jõulukinke sai Soone e-postiga koguni jaanuaris.

Kunstlikud allahindlused ja ajasurve

Reaalsuses ei pruugi pikkade kampaaniate varjus tehtud allahindlused raha säästa, millele osutab ka Briti tarbijaorganisatsiooni Which? värske uuring. Selle põhjal oli ostjatel võimalik saada 44 protsendil juhtudest sama kaup sama hinna eest ka mujalt. Lisaks, 34 protsendil juhtudest leidsid nad toote muul ajal hoopis odavamalt.

Soone nentis, et ostjal puudub tavahindade üle sageli ülevaade, sest suures hüpermarketis ootab riiulitel kuni 60 000 toodet. Inimene mäletab aga vaid igapäevaste signaaltoodete, näiteks piima ja leiva hinda. Kaupmehed kasutavad seda mäluauku varmalt enda huvides ära. Nii määravad nad esmalt kõrge ankurhinna ja näitavad seejärel sügavat allahindlust. Euroopa Komisjoni raporti järgi ulatuvad tegelikud soodustused näilise kolmandiku asemel seetõttu keskmiselt vaid 14 protsendini.

Lisaks hinnamanipulatsioonidele rõhuvad müüjad nappusefektile ja hirmule millestki ilma jääda, lubades soodsat kaupa vaid päeva lõpuni või viimase kahe eksemplari ulatuses. Sellist ajasurvet rakendavad poeketid ka argipäeviti, kui piiravad pakkumise aega näiteks neljapäevast pühapäevani või kuni kaupa jätkub.

Kiire otsuse korral ei jõua aju ratsionaalsemalt käituvad osad istuotsust mõjutada, selgitas Soone: "Kus me infot töötleme, sinna läheb ka veri. Siit ongi pärit tuntud ütlus, et enne, kui vihastad ja välja ütled, loe kümneni, siis püüame ratsionaliseerida ja emotsioon natukene vaibub, ning sama kehtib ka tarbimise ja ostmisega."

Emotsionaalset ostuotsust võimendab sotsiaalne tõendus, mis paneb inimese rahvamassiga kaasa jooksma, olgu ajendiks ülerahvastatud kauplus või veebipoe teade, et sama toodet vaatab parasjagu sada huvilist. Samamoodi uinutab valvsust hind, mille müüja jagab väikesteks osamakseteks, sest näiteks 19-eurone kuumakse paistab pealtnäha tühise kuluna.

Kõige salakavalamalt eksitab ostjat aga petlik tunne, et ta jäi tehinguga kasumisse, märkis Soone: "Lisaks töötab tehingu kasulikkuse efekt, kus inimene loeb kokku, kui palju ta säästab, ega mõtle, kui palju ta seejuures tegelikult kulutab. Sama lugu on pakkumisega "Kolmas tasuta!" – ma vaatan ju, et saan midagi tasuta, aga seda, et kulutan seal hunniku raha, ei vaata keegi."

Kolm lihtsat harjumust

Kaupmeeste trikkide vastu aitavad Soone sõnul kolm lihtsat harjumust, millest esimene käsib suurema ostu eel hommikuni järele mõelda. Kui inimene tunneb järgmisel päeval endiselt, et vajab eset tõsiselt, teeb ta juba kaalutletud otsuse.

Teise abivahendina soovitas psühholoog koostada enne poodi minekut ostunimekirja, mis hoiab fookuse vajalikel kaupadel. Nimekirja tõhusust saab igaüks kodus lihtsalt kontrollida, kui võtab pärast poeskäiku ostutšeki ette ja märgib seal ära tooted, mille järele ta algselt läks. Soone tõdes, et tihti läheb inimene poodi leiva ja piima järele, kuid naaseb 20–30 tootega, samas kui leib ja piim jäävad sootuks ostmata.

Et emotsioonidele mitte alla vanduda, soovitas ta katsetada kavalat enesedistsipliini harjutust: "Võib ka endaga mängida seda mängu, et nüüd ma ei lähe õnge ja kuitahes ahvatlev see pakkumine tundub, ma seekord ei osta. Ütlen endale, et ma tulen pärastlõunal tagasi ja ostan, aga vot siis selgubki see tõsiasi, kas ma pärastlõunal ka nii tahan tulla seda ostma või mitte."

Kolmanda võttena tasub endalt alati küsida, kas uus asi leiab kodus päriselt kasutust või meelitab ostma pelgalt soodne hind.

Pärast emotsiooniostu ootab inimest sageli üks kahest reaktsioonist, sest aju püüab halba enesetunnet iga hinna eest vältida. Ühel juhul tekib sügav kahetsus ja süütunne, mis ajendab šopaholismi all kannatajaid isegi oma uusi asju enda eest ära peitma. Teisel juhul käivitub tagantjärele õigustus ehk post hoc rationalization, mille käigus veenab inimene end, et riiulile seisma jääv ese osutub kunagi tulevikus vajalikuks.

Novembrikuise ostupalaviku järel võivad tarbijad jaanuaris poodi astudes avastada, et hinnad langesid veelgi madalamale. Soone tõdes, et aasta alguses pakuvad kaupmehed tõepoolest soodsamaid hindu, kuna neil tuleb vanadest laojääkidest lahti saada. Kõigile hoiatustele vaatamata ei pea inimesed endale siiski mõistlikke oste keelama ega süütunnet tundma, märkis ta: "Siinkohal julgustan kõiki mitte masenduma, vaatamata ilmale ja ostudele ja kõigele. Ostlemine terves või mõistlikus mahus on ikka väga mõnus dopamiinilaks – laske ennast mõnuga vabaks."

Et hoida dopamiinilaks ja pere eelave tasakaalus, soovitas tarbimispsühholoog hoiduda üleostudest ja mitte liigselt stressata. Kui inimene on ostu pikalt ette valmistanud ja vajab eset päriselt, võib ta end aeg-ajalt mõne toreda asjaga julgelt premeerida.