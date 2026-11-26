Põhjamaade metsakasvatus tugineb peamiselt lageraie põhisel majandamisel. Viimastel aastatel on meie regioonis pööratud aga üha enam tähelepanu püsimetsakasvatusele, mille puhul majandatakse metsa valikraietega. Teoorias kujutavad püsimetsad endast keeruka ja mitmekesise struktuuriga looduslikult uuenevaid puistuid, kus kasvavad erineva vanuse ja suurusega puud, kirjutab Eesti Maaülikooli metsakasvatuse kaasprofessor Jürgen Aosaar.

Et püsimetsa kirjeldada ja kavandada valikraieid, on vaja aga märksa üksikasjalikumaid andmeid, kui metsakorraldajad praegu tavaliselt koguvad. Näiteks puistu keskmine vanus, millele lageraiel põhinevas metsamajanduses paljuski tuginetakse, ei mängi püsimetsa puhul just eriti olulist rolli. Puude jaotust on vaja teada nii liigiti kui ka mõõtmete järgi. Samuti tuleb hinnata, kas ja kus sirguvad uut metsapõlve moodustavad puud, ja kirjeldada metsa loodusväärtusi ning eri komponente, näiteks seisvaid surnud puid ja lamapuitu.

Eesti Maaülikooli metsateadlased lähenesid püsimetsa majandamisele ja selle uurimisele uudse külje alt. Milliseid puid raiuda ja millised püsti jätta, otsustas selleks loodud arvuti algoritm, mitte metsakasvataja. Sellise eksperimendi korraldamiseks rajasid teadlased Raplamaale Vestman Grupile kuuluvale kinnistule katseala, kus kõrvuti paiknevad lageraie-, valikraie- ja majandamata metsaosad. Tegemist oli 74-aastase kase-enamusega segametsaga, mis kasvab keskmise viljakusega niiskes tarna-angervaksa kasvukohatüübis.

"Valikraie algoritmi arendamiseks oli vaja puistu kohta üksikasjalikke andmeid, mille kogumine nõudis mahukaid välitöid," selgitab artikli esiautor, Maaülikooli metsanduse teadur Eneli Põldveer. "Rajasime kogu katsealale 36 püsiproovitükki, neist 13 valikraiealale. Iga puu kohta märkisime üles liigi, diameetri, täpse asukoha proovitükil, millisesse rindesse see kuulus ja kas sel esines kahjustusi või oli puu juba surnud. Igal viiendal puul mõõtsime ka kõrguse. Lisaks hindasime looduslikku uuendust ja puistu loodusväärtusi," lisab ta.

Teadlased töötasid välja algoritmi, mis tegi kogutud andmete põhjal iga puu kohta raieotsuse kahes etapis. Esmalt lähtus see ökoloogilistest kaalutlustest, et jätta alles näiteks jämedad elusad ja surnud puud ning tagada puistu liigiline mitmekesisus. Seejärel optimeeris algoritm raie metsakasvatuslikust vaatest, eelistades eemaldada kehvema kvaliteediga ja kasvus alla jäänud puid. Mudel matkis raiet ja eemaldas väiksema säilitamisväärtusega puid, kuni puistu ristlõikepindala jõudis kehtiva seadusliku alampiiri lähedale – 11,5 ruutmeetrit hektari kohta.

Algoritmi väljundina sündis iga puu raiumist või säilitamist näitav otsustustabel. Selle alusel märkisid uurijad puud enne raiet metsas ette, raie toimus eelmisel talvel.

Seda metsa on kunagi valikraiega hõredamaks raiutud. Vana metsa all kasvavad valdavalt kuused ja mõni sarapuu. Autor/allikas: Jürgen Aosaar/EMÜ

Valikraiealal raiuti algoritmi koostatud otsustustabeli järgi veidi vähem kui pooled puud. "Pärast raiet olid allesjäänud puud keskmiselt jämedamad ja kõrgemad ning puude mõõtmed varieerusid rohkem. Väiksemad puud raiuti välja, samas kui struktuurset mitmekesisust suurendavad isendid, sealhulgas vanad ja jämedad puud, jäeti enamasti alles," kommenteeris tulemust Põldveer.

Ta lisas, et valikraie kõrvale tehti tavapärane lageraie, kontrollala jäeti majandamata: "Tulevikus saame puistute arengut kõigil kolmel alal jälgida ja neid omavahel võrrelda".

Katsealal on plaanis teha algoritmi abil ka järgmine valikraie. Autorid tõdevad, et tegemist oli esimese katsetusega ja algoritm vajab veel arendamist, et langetada tulevikus veelgi paremaid majandusotsuseid, näiteks puude ruumilise paiknemise osas.

Probleeme püsimetsa majandamise puhul, mis ka üldiselt teada, on aga veelgi. "Suurte puude all suudab kodumaistest majanduslikult olulistest puuliikidest enamasti kasvada vaid kuusk. Samas on kuusega seotud hädad, nagu seenhaigused, üraskid või tuulekahjustused, paraku tavapärased," nendib Eneli Põldveer.

Kalasi-Uuetoa kinnistule rajatud püsimetsakasvatuse katseala võimaldab teadlastel jälgida, kuidas kasvavad puud ja arenevad puistud eri majandamisviiside korral ning kuidas muutuvad puistu loodusväärtused. Samuti saab võrrelda metsa uuenemist valikraie alal vana metsa all, lageraiealal ja majandamata kontrollalal. Ja mis ehk kõige olulisem – katseala aitab välja selgitada, milliseid andmeid on püsimetsade majandamiseks Eesti oludes tegelikult vaja, ja täita seega olulist teadmistelünka.

Artikkel ilmus ajakirjas Forest Ecosystems.

Uuring viidi läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, projekti "Püsimetsa majandamise sotsiaalsete, majanduslike ja ökoloogiliste eelduste analüüs ning potentsiaalse mõju hindamine" raames. Projekti juhib Eesti Maaülikooli professor Paavo Kaimre.