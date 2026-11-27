Uus uuring osutab, et 19. sajandi algusest saadik kuivendatud turbaaladelt eritunud süsihappegaasist pärineb üle poole Euroopast. Kagu-Aasia ja Põhja-Ameerika arvele saab kanda vastavalt ligi veerandi ja 14 protsenti.

Värsetest arvutustest nähtub, et kogu turbaaladesse talletunud süsinikust on jõudnud praeguseks atmosfääri ligi neli protsenti. Uuringu juhtivautor Jevan Yu tõdes kolleegidega, et kuigi kliimaarutelu keskendub valdavalt fossiilkütustele, tekitab umbes kolmandiku kogu ajaloolisest süsihappegaasi heitest maakasutuse muutus.

Töörühma sõnul mõjutab lisaks metsaraiele kliimat tugevalt märgalade kadu, mille tegelikku ulatust pole uurijad suutnud varem täpselt hinnata. Praeguseks suudavad teadlased gaasivooge tänini säilinud märgaladel, mis võimaldab märksa täpsemalt välja arvutada ka ajaloolise mõju.

Yu ja kolleegid uurisid uute andmete toel turbaalasid, näiteks rabasid ja madalsoid, kuhu orgaaniline aine koguneb paksude kihtidena. Nad osutasid, et uuritud alad seovad ligikaudu 600 miljardit tonni süsinikku: see ületab kogu planeedi elava taimestiku süsinikuvaru.

Värskete mõõteandmete põhjal koostas töörühm üleilmse mudeli, mis arvutab, kui palju süsihappegaasi ja metaani veetaseme langedes õhku pääseb. Uurijad taastasid ajaloolised veetaseme muutused ja jooksutasid oma mudelit alates 1800. aastast.

Hapnik paneb turbas tegutsema uued bakterid

Looduslikus soos hoiab süsinikku kinni püsiv veekiht, vees lahustunud hapnik kaob kiiresti ja õhust ei pääse uut peale. Hapnikuvaeses soovees lagundavad orgaanilist ainet anaeroobsed bakterid, kes tegutsevad aeglaselt ega suuda kogu taimset massi ära seedida. Soode mõju kliimale on seega kahetine: enamik süsinikust jääb turbasse kinni, aga väike osa pääseb õhku metaanina. Metaan soojendab kliimat süsihappegaasist tugevamini ja oksüdeerub atmosfääris lõpuks süsihappegaasiks.

Positiivne netomõju kaob niipea, kui inimesed kaevavad põllumaa või muu maakasutuse tarbeks soodesse kuivenduskraavid. Need juhivad vee turbast välja ja langetavad põhjavee taset, mistõttu pääseb hapnik vabalt paljandunud turbakihtidesse.

Tekkivas hapnikurikkas keskkonnas asuvad toimetama uued, aeroobsed bakterid. Nad lagundavad turvast kiiresti ja paiskavad õhku ohtralt süsihappegaasi. Kuigi veetaseme langus vähendab samal ajal märgaladest vabaneva metaani hulka, ei korva see järsult kasvanud süsihappegaasi voogu.

Uuringu autorid soovisid kahe kasvuhoonegaasi, metaani ja süsihappegaasi, vastandlikku mõju otseselt võrrelda. Selleks arvutasid nad välja muutuse Maa energiabilansis ehk näitaja, mis väljendab kasvuhooneefekti tugevust.

Ilmnes, et 2020. aastaks kasvatas turbaaladest eritunud süsihappegaas ruutmeetri kohta soojusvoogu keskmiselt 83 millivatti võrra. Samas vähendas kahanenud metaaniheide koormust ruutmeetri kohta üheksa millivati võrra.

Leid tähendab, et kahe gaasi toimet koos vaadates ulatus kuivendustööde mõju 73 millivatini ruutmeetri kohta. Teisisõnu moodustab soode kuivenamine kuni 2,7 protsenti kogu inimtekkelisest muutusest planeedi energiabilansis. Autorite sõnul jääb mudeli määramatuse ja veapiiride tõttu see osakaal 1,8–3,6 protsendi vahele.

Euroopa pärand

Üleilmse koondmõju taga peituvad suured piirkondlikud erinevused, sest süsihappegaasi heide sõltub veetaseme languse kõrval turbaala geograafilisest asukohast.

Uuringu mudel osutab, et üle poole kogu ajaloolisest turbaalade süsihappegaasist pärineb Euroopast, kus inimesed hakkasid ulatuslikke kraavivõrke rajama märgatavalt varem. Kagu-Aasia turbaalad moodustavad koguhulgast küll peaaegu veerandi, kuid sealne heide kasvas järsult alles viimastel kümnenditel. Põhja-Ameerika osa piirdub mudelis 14 protsendiga.

Mudel näitas sedagi, kuidas minevikus tehtud maaparanduse mõju kandub edasi tulevikku. Kui kraavid vee ära juhivad, pääseb süsinik turbast välja veel isegi aastakümneid hiljem. Seetõttu tekitavad varasemad maakasutusotsused täiendavaid kasvuhoonegaase edasi ka siis, kui inimesed ei kuivenda enam ühtegi uut sood.

Töörühm soovis hinnata oma mudeliga ka tulevikku ja pikendas selle arvutusi 2100. aastani. Mudeli tulevikuprognoos näitas, et paigalseis kasvatab kliimavõlga kiiresti. Kui inimesed hoiavad turbaalade veetaseme alates 2020. aastast muutumatuna, tõuseb nende alade mõju Maa energiabilansile sajandi lõpuks 73 millivatilt 138 millivatini ruutmeetri kohta. Säärane ligi kahekordne kasv kinnitab, et ammu kuivaks kraavitatud alad paiskavad süsinikku õhku veel pikka aega.

Inimesed saavad süsinikuvoogu siiski pidurdada, kui tõstavad kuivendatud aladel teadlikult veetaset. Uuringu autorid selgitasid, et mõõdukas veetaseme tõus aeglustab kliimamõju kasvu. Kui aga märgalasid ambitsioonikalt taastada, väheneb kliimamõju sajandi lõpuks isegi alla 2020. aasta taseme.

Protsessi täielikult tagasi pöörata töörühma sõnul siiski ei õnnestu, sest 1800. aasta maastikku pole enam võimalik taastada. Sestap püsib maakasutuse muutustest tingitud kasvuhoonegaaside heide suur veel pikka aega.

Uuring ilmus ajakirjas Nature.