"Tuleks mõelda selle peale, kuidas kujundada teadusasutusi niimoodi, et oleks lihtne olla eetiline teadlane," ütles Simm Vikerraadio teadussaates "Atlas".

Tema sõnul mõjutab teadlaste käitumist eelkõige see, milliste näitajate põhjal neid hinnatakse ja rahastatakse. Kui atesteerimisel loetakse peamiselt avaldatud artikleid, võivad teadlased nii vähem õpetada ja teadust populariseerida kui ka oma organisatsiooni juhtimise tagaplaanile jätta. Neidki tegevusi tuleks aga Simmi hinnangul teadlase tööd hinnates väärtustada.

Teaduskeskkonna mõju uuris suvel lõppenud rahvusvaheline projekt BEYOND, milles Simm osales. Teaduseetika rikkumised võivad tuleneda tema sõnul konkurentsist, võimusuhetest ja teadusrahastuse korraldusest. Rikkumistest tulenev kahju ulatub seejuures usalduse kaotusest teiste teadlaste aastatepikkuse töö ja ressursside raiskamiseni. "Me peaksime tegelema mitte ainult nende üksikute mädaõuntega, vaid selle õunaaia enda kujundamisega," tõi Simm kujundiks.

Ühe võimalusena, kuidas suunata teadlasi keskenduma avaldatud tööde kvaliteedile, tõi Simm esile hindamisvoorud, kus taotleja saab oma elulookirjelduses tuua piiratud hulga artikleid. Ta on ise osalenud teadusprojektide hindamises, kus teadlane võis esitada kuni viis publikatsiooni. Selline korraldus võiks tema sõnul ajendada teadlast kirjutama vähem, kuid kvaliteetsemaid ja mõjukamaid artikleid.

Ebaeetiline autorlus

Autorlusega seotud ootused vajavad Simmi hinnangul samuti varakult selgeks rääkimist. Novaator on varasemates lugudes käsitlenud artiklivabrikute turgu ja ostetud artiklite levikut teadusandmebaasides. Simmi osalusel valminud 2023. aasta Eesti teaduseetika uuringus oli umbes 40 protsenti vastanutest märganud kolleegide puhul autorluse ebaõiglast jagamist. Autorluse ostmise levimust need tulemused aga ei näita.

Simm rõhutas, et autorluse kriteeriumid erinevad valdkonniti. Näiteks on paljudes valdkondades tavapärane, et juhendaja on doktorandi artikli kaasautor. Humanitaarias ei pruugi tähendada kaasautorlust aga isegi põhjalik mustandite kommenteerimine.

"Probleemid tekivad sageli just siis, kui meil on erialadevaheline koostöö."

"Probleemid tekivad sageli just siis, kui meil on erialadevaheline koostöö," selgitas ta.

Kokkuleppeid sõlmides lasub tema sõnul suurem vastutus kogenud teadlastel. Uude uurimisrühma tulnud noorteadlasel võib olla keeruline nõuda selgitust, kelle nime ja millise panuse eest artiklile lisatakse.

Simm pidas vajalikuks küsida järgmises teaduseetika uuringus Eesti teadlastelt ka autorluse ostmise kohta. Samuti on vaja uurida, kuidas on teadlaste praktikaid muutnud tehisaru laialdane kasutuselevõtt. Värske uuringuta ei saa tema sõnul hinnata, kas Eesti teaduseetika olukord on kolme aastaga paranenud või halvenenud.

Tehisaru teaduses

Tehisaru mõju näeb aga Simm teadusajakirja BMC Medical Ethics toimetajana. Tema lauale jõudvad käsikirjad läbivad eelneva kontrolli, millega püütakse välja sõeluda plagiaat ja ilmselgelt võltsitud teadustööd. Esitatud artiklite hulk on aga jõudsalt kasvanud ning seetõttu on üha keerulisem leida artiklitele retsensente.

Kui mõne aasta eest piisas kahe retsensendi leidmiseks juba sellest, kui pöörduda viie kuni kümne inimese poole, siis nüüdseks on jõudnud Simm mõne käsikirjaga hindajat leidmata lausa 30. võimaliku retsensendini. "Olukord on keeruline ja ega mul ausalt öeldes väga optimistlikku vaadet sellele ei ole. Mulle tundub, et see süsteem peabki kuidagi teistmoodi käima minema," tõdes Simm.

Tehisaru kasutamisega kohanemine nõuab muutusi ka ülikooliõppes. Simmi sõnul koostas näiteks Tartu Ülikooli filosoofia osakond hiljuti juhendi, mis täpsustab tehisaru lubatud ja lubamatut kasutamist lõputöödes. "Peab ütlema, et päris palju oli neid tudengeid, kes tahtsid, et me selle lihtsalt ja ühemõtteliselt ära keelaksime," rääkis ta.

Üldine keeld tundus aruteludes siiski liiga range, sest lõpetajad peavad hiljem tööelus konkureerima inimestega, kes oskavad tehisaru mõistlikult kasutada. Simm rõhutas, et tehisaru kasutamine on võimalus ning tudengil pole kohustust seda teha. "Ülikoolis me peaksime tudengitele õpetama vastutustundlikku kasutamist. Mis on need ohud, mis on võimalused," ütles ta.

Kuum kartul

Teaduseetika rikkumistele reageerimisel näeb Simm vastutuse jagamise probleeme. "Väärkäitumised on selline kuum kartul, mida ajakirjad, rahastajad ja teadusinstitutsioonid omavahel loobivad, et kes selle eest vastutab," kirjeldas ta.

Eesti olukorda ta enda kogemuse põhjal siiski murettekitavaks ei pidanud. Kitsamalt Tartu Ülikoolist rääkides tõi Simm esile, et teaduseetikaga on seal süsteemselt tegeletud juba ligi kümme aastat. Olulised on nii koolitused kui ka võimalus küsida nõu ja õppida eksimustest.

"Väärkäitumised on selline kuum kartul, mida ajakirjad, rahastajad ja teadusinstitutsioonid omavahel loobivad, et kes selle eest vastutab."

Ühiskonna usalduse hoidmiseks tuleb tema sõnul rohkem tegeleda rikkumiste ennetamisega. Kahtluste tekkides peab menetlus olema põhjalik ja piisavalt läbipaistev ning vajaduse korral kaitsma asjaosalisi. Kiiresti puhkevate skandaalide puhul on aga ülikoolidel keeruline anda kohe põhjalikke vastuseid. Seega peab võimalike riskide läbimõtlemine kuuluma teadustöö juurde juba algusest peale.

Väärkäitumise tagajärjed kanduvad paratamatult edasi, sest järgmised teadlased ehitavad oma töö varasematele tulemustele. "Ebaeetiline teadus ei saa olla mitte mingi nipiga hea teadus," rõhutas ta. "Ja kui need sambad on all mädad, siis on see põhimõtteliselt teaduse enda eesmärkidega, ehk siis parema ja õigema teadmiseni jõudmisega, vastuolus."

Kuula Kadri Simmi intervjuud Vikerraadio teadussaates "Atlas".