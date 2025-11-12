Video: konverents teaduskommunikatsiooni rollist ühiskonnas

Tänavuse konverentsi peaesineja on Niels G. Mede, Wageningeni Ülikooli teaduskommunikatsiooni kaasprofessor, kelle juhtimisel viidi läbi mahukaim COVID-järgne uuring, mis keskendus usaldusele teadlaste vastu (TISP). Ta tutvustab globaalseid trende ning seda, mis rolli teaduskommunikatsioon selles omab ja millele peaksid teaduskommunikaatorid neid arenguid arvesse võttes tähelepanu pöörama. Samuti tutvustab ta värskeid uuringutulemusi (68 riigi tulemuste põhjal) teadusteemadega kokku puutumise ja nendega suhestumise kohta. Ta on uurinud ka ühiskonna polariseerumist ja populismi.

Sellest, kuidas aga täpsemalt hoida avalikkuse usaldust teaduse vastu, teeb ettekande Thomas Evensen Norra teadusagentuurist (RCN). Lisaks astuvad konverentsil ülesse Marju Himma, Andero Uusberg, Arko Olesk, Margit Sutrop, Andres Metspalu, Riho Västrik, Linnar Viik ja Ilmar Raag.

Päeva lõpetab traditsiooniline Eesti teaduse populariseerimise auhindade üleandmine. Auhinnad annab üle haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Triin Laasi-Õige.

I plokk - Usaldus teaduse vastu ja erinevate osapoolte roll selle kujunemisel

10.30 - 10.35 Kristjan Pihl, moderaator

10.35 - 10.40 Anu Noorma, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

10.40 - 11.25 "How people perceive and engage with science: Global insights and implications for science communication"

Niels Mede, Assistant Professor of Communication Science at Wageningen University & Research

11.25 - 11.45 "The Fragile Bond? Public Trust in Science"

Thomas Evensen, Special advisor at the Research Council of Norway (RCN)

II plokk - Teaduskommunikatsiooni laiem kaal

11.45 - 11.55 "Miks keedumuna alati kooritav pole? Ehk teadlaste vastustest ja inimeste igapäevaelulistest küsimustest"

Marju Himma, ajakirjandusuuringute kaasprofessor, Tartu Ülikool

11.55 - 12.05 "Kas painutada teadus arhetüüpidesse või püüda arhetüüpe painutada?"

Andero Uusberg, afektiivpsühholoogia professor, Tartu Ülikool

12.05 - 12.15 "Mis kujundab teadlase usaldusväärsust?"

Arko Olesk, teaduskommunikatsiooni vanemteadur, Tallinna Ülikool

12.15 - 12.25 "Millest sõltub usaldus teadlaste vastu?"

Margit Sutrop, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, Riigikogu liige

12.25 - 13.25 Paus

III plokk - Teaduskommunikatsiooni mõju

13.25 - 13.35 "Kuidas veenda valitsust ja 200 000+ Eesti elanikku liituma geenivaramuga?"

Andres Metspalu, Tartu Ülikooli professor

13.35 - 13.45 "Noorte talendisõu "Rakett 69" kujunemisest telesaatest brändiks"

Riho Västrik, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi direktori kohusetäitja

13.45 - 13.55 "Tiigrihüppest TI-hüppeni"

Linnar Viik, TI-Hüppe Sihtasutuse kaasasutaja ja nõukogu liige

13.55 - 14.05 "Kui teaduse areng on eluliselt vajalik Ukraina droonide revolutsiooni näitel" (JÄÄB ÄRA)

Ilmar Raag, julgeoleku ekspert

14.05 - 15.05 Paneeldiskussioon, osalevad Andres Metspalu, Arko Olesk, Riho Västrik ja Linnar Viik. Modereerib Marju Himma.

15.05 - 15.20 Paus

15.20 - 15.30 Toivo Maimetsa inspiratsioonikõne (Eesti teaduse populariseerija elutöö preemia 2024)

15.30 - 16.10 Eesti teaduse populariseerimise auhindade üleandmine

16.10 - 16.15 Kokkuvõte