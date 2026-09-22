Teadlaste väitel on ajus hoopis kaks erinevat närvisüsteemi

Värske uuring näitab, et inimese aju koosneb kahest eraldiseisvast närvisüsteemist, mis on evolutsiooni käigus kokku pakitud.

Kui te loete parasjagu luuletust, lahendate matemaatikaülesannet või unistate, siis kasutate selleks hoopis teist elundit kui see, mis hoiab teie hingamise ja südamelöögid rütmis.

Ameerika Ühendriikides asuva Stanfordi ülikooli teadlased jõudsid selle tõdemuseni, kui nad uurisid hiireloodete arengut varasetes arengufaasides.

Analüüs tõi esile, et aju esiosa, mis vastutab näiteks keele ja abstraktse mõtlemise eest, areneb täiesti erinevast algrakust kui aju tagaosa, mis kontrollib elutähtsaid automaatseid funktsioone nagu hingamine, neelamine ja südametegevus.

Need kaks erinevat rakupopulatsiooni ei kattu omavahel arengu käigus mitte kunagi, vaid liiguvad algusest lõpuni justkui paralleelsetel rööbastel. Nende pärilikkusaine on juba looteeas pakitud fundamentaalselt erinevalt, mis lukustab kummagi raku ettemääratud saatuse külge.

Uuringust koorus välja, et selline kaheks jaotatud aju muster pole iseloomulik vaid inimestele. Vaadates tagasi enam kui 550 miljoni aasta taha, leidsid teadlased sama ehituse ka kanadelt, sebrakaladelt ning isegi ookeanipõhjas elavatelt pisikestelt ürgkeelikloomade (Hemichordata) hõimkonda kuuluvatelt neelhingsetelt, kes jagavad inimestega väga kauget ühist esivanemat.

Kuidas selline kaheosaline lahendus tekkis? Teadlaste sõnul peitub seletus selles, et evolutsioon käigus lükati kaks juba olemasolevat närvisüsteemi ruumipuudusel kokku. Kuigi ühestainsast rakust arenev terviklik aju võiks olla bioloogiliselt tõhusam, toetume praeguseni sellele sadu miljoneid aastaid vanale pärandile.

Selle iidse mustri mõistmine viis teadlastele ka olulise läbimurdeni kaasaegses meditsiinis. Kuna varasemalt on püütud aju tagaosa närvirakke kasvatada vale algmaterjali baasil, on katsed lõppenud ebaõnnestumisega. Nüüd, teades õiget algpunkti, suutsid nad kasvatada laboritingimustes täiesti toimivaid tagaaju närvirakke.

Ühtlasi peituvad aju tagaosas ka näljatunnet reguleerivad ahelad, mis tähendab, et uuest lähenemisest võib tulevikus olla abi ka kaalulangetust puudutavas teadustöös.

Uurijad kirjutavad oma tulemustest ajakirjas Nature Neuroscience.

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