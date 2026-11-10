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Video: akadeemikukandidaatide konverents

Teaduselu
Teaduselu

Teisipäeval toimub Eesti Teaduste Akadeemias akadeemikukandidaatide konverents, kus tutvustavad kandidaadid oma tegemisi ja teadustööd. Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Uute akadeemikute valimised astrofüüsika, elektroonika, filosoofia, geomaatika, haridusuuringute ja keemia valdkondades kuulutati välja juuni keskel. Konkursi tähtajaks, 1. oktoobriks laekus akadeemiasse 14 esildist 13 kandidaadile (ühele kandidaadile oli kaks esildist).

Kandidaatide seast teevad akadeemikud valiku teaduste akadeemia üldkogul 9. detsembril. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.

Ürituse ajakava

11.00 –  Avasõna. Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma
11.05 – Humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna akadeemikukandidaatide ettekanded. Modereerib akadeemik Tiina Randma-Liiv 

Filosoofia valdkond
11.10 – Margit Sutrop, Tartu Ülikooli professor
11.30 – Tõnu Viik, Tallinna Ülikooli professor "Kultuurist ja tähendusloomest fenomenoloogi pilguga" 

Haridusuuringute valdkond
11.50 – Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli juhtivprofessor "Haridusteadusest praktikasse. Teadmisest üksi ei piisa, seda tuleb ka rakendada"
12.10 – Margus Pedaste, Tartu Ülikooli professor "Uurimuslik lähenemine koolihariduses"

12.30 – Paus

12.55 – Matemaatika, astronoomia ja füüsika valdkonna akadeemikukandidaadi ettekanne. Modereerib akadeemik Toomas Rõõm 

Astrofüüsika valdkond
13.00 – Gert Hütsi, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur "Kahe maailma vahel"

13.20 – Informaatika ja tehnikateaduste valdkonna akadeemikukandidaatide ettekanded. Modereerib akadeemik Maarja Grossberg-Kuusk 

Elektroonika valdkond
13.25 – Jaan Raik, Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris "Kiibiteadus kui eesti konkurentsi- ja kaitsevõime tagatis​" 

Geomaatika valdkond
13.45 – Artu Ellmann, Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris "Muutuva Maa täpne mõõt. Geomaatika teadusest ühiskonna teenistusse​"
14.05 –  Tiit Kutser, Tartu Ülikooli professor
14.25 –  Evelyn Uuemaa, Tartu Ülikooli professor "Ruumiandmetest otsusteni​"

14.45 – Paus

15.10 –  Loodusteaduste ja meditsiini valdkonna akadeemikukandidaatide ettekanded. Modereerib akadeemik Kalle Kirsimäe

Keemia valdkond
15.15 – Riina Aav, Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris "Kiraalsus, ise-organiseerumine ja hemikukurbituriilid"
15.35 – Ivo Leito, Tartu Ülikooli professor "Ülevaade tegevusest ja plaanidest"
15.55 – Monika Mortimer, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur
16.15 – Ago Samoson, Tallinna Tehnikaülikooli juhtivteadur

16.35 – Lõpusõna

 Küsimusi saab ettekandjatele esitada läbi Slido keskkonna (#akadeemia).

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

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