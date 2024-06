Putukahammustusi aitab leevendada külmakompress

Confido meditsiinijuht ja arst Karita Košeleva rääkis "Terevisioonis", et suve saabumisega sagenevad ka kõned perearsti nõuandeliinile, mis puudutavad putukahammustusi. Kõige rohkem tehakse seda herilaste-mesilaste nõelamise järel. Seda sellepärast, et inimesed kardavad allergilist reaktsiooni.

"Enamik inimesi ei ole putukamürgi vastu allergilised. Kui aga putukas nõelab, siis väikse reaktsiooni võib see ikka põhjustada: kehale tekib punn või turse. Inimesed muretsevad, et äkki on see äge allergiline reaktsioon," selgitas ta.

Olemas on ka allergiatestid, millega saab teada, kas inimene on herilase või mesilase mürgi vastu allergiline. "Rutiinselt arstid neid teste ei soovita, pigem siis, kui on näha, et perekonnas on varem olnud reaktsioone putukamürgi vastu," lausus Košeleva.

Kui mesilane nõelab, siis arsti sõnul tuleks esmajoones mesilase astel kehast eemaldada. Seda tasub teha pintsettidega. Kui nõelamise järel tekib reaktsioon, soovitab arst peale panna külmakompressi. "Seda aga ei soovitata otseselt nahale panna, vaid pigem tasub sügavkülmutatud juurikapakk panna käteräti sisse ja seejärel kehale. See võtab nii valu kui turse ära," rääkis ta.

Parmud ründavad inimesi sageli veekogude ääres. Košeleva soovitab, et kui inimene käib ujumas, siis koju jõudes tasub pesemas käia, et nahk puhtaks saada. Kindlasti ei tasu putukahammustusi kratsida.

Kui on teada, et inimesel tekivad putukahammustuste tagajärjel kublad, siis on võimalik kasutada käsimüügis saadaolevaid allergiaravimeid. Košeleva soovitas apteekriga nõu pidada, nemad oskavad soovitada.

"Miks me allergiarohte üldse soovitame, on seepärast, et siis on sügelust vähem ja inimene ei kratsi neid kohti nii palju. Siis on ka põletiku tekkeoht väiksem," rääkis ta.

Kui sageli allergiaravimit võtta, sõltub vanusest ja muudest manustatavatest ravimitest. Reeglina tohib allergiaravimit võtta kord päevas. Kui ollakse näiteks maal, kus on rohkem putukaid, siis võib ravimit järjest tarbida näiteks nädala jooksul. Midagi halba see inimesele ei tee. Kui aga putukahammustustest tulenevad reaktsioonid kestavad pikalt, tasub Košeleva sõnul arstiga konsulteerida.

"Allergiaravimitel on kõrvaltoimeid, mis tihtipeale segavad inimeste elu. Näiteks väga tihti põhjustavad allergiaravimid uimasust. Inimesed tunnevad end uniselt ja siis mõtlevad, mis nendega juhtus. Ehk siis vahepeal tasuks allergiaravimitest paus teha ja kasutada pigem teisi vahendeid, näiteks külmakompressi või muid apteegitooteid, mis aitavad hästi," ütles arst.

Samuti müüvad apteegid selliseid preparaate, mis leevendavad putukahammustuste tagajärgi. "Need sisaldavad tavaliselt aaloed ja teepuuõli ehk siis rahustavaid toimeaineid," lausus Košeleva .