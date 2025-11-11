Akadeemikute valimised 2025: kes on Rainer Kattel?

Rainer Katteli uurimistöö eesmärk on sünteesida seni eraldiseisvad era- ja avaliku sektori innovatsiooniuuringud ühtseks teooriaks. Tema töö keskmes on organisatsiooniliste võimekuste teooria arendamine, fookusega avaliku sektori organisatsioonide innovatsioonivõimekusel. See hõlmab ühiskonna võimet lahendada keerulisi probleeme, nagu kliimamuutused ja digitaalne transformatsioon.

Katteli uuringutel on sageli praktiline väljund ning ta on nõustanud mitmete riikide valitsusi ja rahvusvahelisi organisatsioone (nt ÜRO, OECD).

Teda on tunnustatud 2013. aastal Eesti Vabariigi teaduspreemiaga sotsiaalteaduste valdkonnas. 2023. aastal pälvis tema kaasautorluses valminud raamat "How to Make an Entrepreneurial State" Academy of Management'i George R. Terry auhinna, mida antakse silmapaistvaima panuse eest juhtimisalaste teadmiste edendamisse.

Mis on teie jaoks olnud elu tipphetked? Ja kui aus olla, siis kui paljud neist on seotud teie tööga ja kui paljud on juhtunud vaatamata sellele?

Kohtumine oma abikaasa kunstnik Kadi Estlandiga. Tema on kindlasti mind ka tööalaselt palju mõjutanud. Näiteks on tema feministlik poliitiline kunst olnud minu jaoks suureks eeskujuks.

Kui raha ja bürokraatia poleks probleem, mis oleks see üks asi, mille te oma valdkonnas Eestis kohe ära lahendaksite? Ja mis on maailmas see teema, millest teie kolleegid räägivad liiga palju, ja millest liiga vähe?

Koduvägivalla kaotamine peaks olema meie ühiskonna üks prioriteete. Eestis räägime liiga palju iibest ja liiga vähe vananeva ühiskonna vajadustest uute teenuste järele.

Avastate, et teie hea kolleegi laialt tsiteeritud artikkel sisaldab teadlikult varjatud, ent kriitilist viga. Tõe avalikustamine kahjustaks rängalt nii kolleegi karjääri kui ka avalikku usaldust teie valdkonna vastu. Vaikimine laseks aga teaduslikul valel püsima jääda. Kuidas käitute ja millest lähtute?

Kirjutaks kolleegile emaili ja juhiks veale tähelepanu.

Kui suur osa 21. sajandil elava akadeemiku tööst peaks olema suunatud kolleegidele ja kui suur osa ühiskonnale, kes teid lõpuks üleval peab? Millal saab teadlasest lihtsalt arvamusliider?

Ma arvan, et 100 protsenti akadeemikuks olemisest peaks olema suunatud ühiskonna teenimisele erineval moel. Akadeemik peaks kindlasti olema ka arvamusliider.

Mida akadeemiku tiitel teile isiklikult annaks? Kui palju kaasneks sellega sisetunnetuslikult kohustusi, mida te juba ei täida?

Mulle on alati meeldinud avalikus debatis osaleda. Viimastel aastatel olen seda vähem teinud. Akadeemiku tiitel kohustaks kindlasti uuesti rohkem sõna võtma.