Video: teaduspoliitika konverents ühiskonna rasketest valikutest

Kolmapäeval toimub riigikogus teaduspoliitika konverents "Teadus kui Eesti arengumootor (XIII). Rasked valikud: mida me teame enne, kui otsustame?". Ülekannet konverentsilt saab jälgida ka Novaatori vahendusel alates kella 10-st.

Tänavune konverents keskendub kolmele valdkonnale: metsandus, julgeolek ja energia. Poliitilistel valikutel nende sektori arengule otsene ja pikaajaline mõju, samas on teemad vastuolulised, erinevad huvid põrkuvad igapäevaselt ning otsuste tegemine eeldab teaduspõhiseid prognoose ja modelleerimist.

Konverentsil arutletakse, milliseid teadmisi, andmeid ja teaduspõhiseid prognoose vajavad poliitikakujundajad paremate otsuste tegemiseks ning kus on praegu olulised teadmuslüngad. Koos üritatakse leida vastuseid küsimustele, mida me juba teame, mida peaksime veel teadma ning kuidas teha võimalikult tark otsus ka siis, kui teadmine ei ole täielik.

Konverentsi kava

10.00 – 10.30. KONVERENTSI AVAMINE

Lauri Hussar, riigikogu esimees

Kristina Kallas, haridus- ja teadusminister

Kristiina Tõnnisson, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees ja konverentsi moderaator



Hääl rahva seast

10.30 – 12.00 I TEEMAPLOKK: KUIVÕRD ARUKALT EESTI KASUTAB OMA METSA?

Mets peab korraga hoidma elurikkust, siduma süsinikku, pakkuma tööd ja tulu ning andma toorainet kõrgema lisandväärtusega majanduseks. Kuidas prognoosida tänaste valikute pikaajalisi tagajärgi ja kasutada Eesti metsa nii, et tänased valikuid looksid väärtust ka aastakümnete pärast?



10.30 – 10.45. Teaduse võimalused prognoosida metsade tulevikku ja metsandusotsuste tagajärgi – Asko Lõhmus, TÜ looduskaitsebioloogia professor

10.45 – 11.00. Miks teaduspõhised otsused on metsanduse jätkusuutlikkuse alus? – Rein Drenkhan, EMÜ metsapatoloogia professor

11.00 – 11.15. Metsast rohkem: biomassi väärindamine kestliku majanduse vundamendina – Petri-Jaan Lahtvee, TTÜ keemia ja biotehnoloogia kaasprofessor

11.15 – 12.00 I ARUTELU: MILLINE ON EESTI METSA TARK KASUTUS?



Kui palju teadmist on otsustamiseks piisavalt? Kuidas kaaluda majanduslikku kasu, elurikkust ja pikaajalist mõju? Mis jääb lõpuks poliitiliseks valikuks?

riigikogu liikmed: Tiit Maran, Yoko Alender, Rain Epler, Tarmo Tamm, Andrei Korobeinik ja Andres Metsoja

teadlased ja eksperdid: Asko Lõhmus, Rein Drenkhan ja Petri-Jaan Lahtvee

12.00 – 12.45. Paus

12.45 – 14.15 II TEEMAPLOKK: MILLIST ENERGIAT SAAB EESTI ENDALE LUBADA?

Eesti vajab energiat, mis oleks ühtaegu taskukohane, varustuskindel ja konkurentsivõimeline ning vastaks kliimaeesmärkidele. Milliseid teadmisi ja stsenaariume vajame, et teha miljarditesse ulatuvaid valikuid, mida ei peaks kümne aasta pärast kahetsema?



12.45 -13.00. Kuidas muuta energiapoliitikat teaduspõhisemaks? – Einari Kisel, TTÜ energiapoliitika praktik-professor

13.00 – 13.15. Eesti elektriturg rohepöördes: eesmärgid on seatud, kuid kuidas tagada taskukohasus ja investeerimiskindlus? – Kadri Männasoo, TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse professor

13.15 – 13.30. Kuidas teha energiaotsuseid, mida hiljem ei kahetse? – Kalle Kilk, Eleringi juhatuse esimees

13.30 – 14.15 II ARUTELU: MILLE PÕHJAL VALIME?

Millistele eeldustele tuginevad meie energiavalikud? Kes kannab vale otsuse riski? Kui palju peaks otsustama turg ja kui palju riik?

riigikogu liikmed: Evelin Poolamets, Mario Kadastik, Jaak Aab, Toomas Uibo, Mart Maastik ja Lauri Laats

teadlased ja eksperdid: Einari Kisel, Kadri Männasoo ja Kalle Kilk

14.15 -14.45. Paus

14.45 – 16.15 III TEEMAPLOKK: KAS JULGEOLEKUST VÕIB SAADA MAJANDUSE MOOTOR?

Eesti kasvavad kaitsekulud võivad olla enamat kui üksnes kulutused julgeolekule. Need võivad pakkuda võimaluse arendada Eesti tehnoloogiat ja tööstust ning kasvatada eksporti. Millal peaks riik ostma valmislahendusi ja millal investeerima Eesti teadlastesse, inseneridesse ja ettevõtetesse, võttes teadlikult ka suurema riski?



14.45 – 15.00. Kaitsevõime ja tööstuspoliitika: mida me tegelikult ostame, kui ostame kaitsetehnoloogiat? – Oliver Väärtnõu, Cybernetica AS juhatuse esimees

15.00 – 15.15. Kuivõrd õigesti kasutab Eesti oma insenere ja teadlasi riigikaitses? – Vladimir Kuts, TTÜ droonitehnoloogia kaasprofessor

15.15 – 15.30. Tehnoloogia üksi ei kaitse: kuidas teha tarku valikuid riigikaitses? – Veiko-Vello Palm, erukindral, Frankenburg Technologies juhatuse liige

15.30 – 16.15 III ARUTELU: KAS OSTA VÕI ISE ARENDADA?

Kas riik peaks olema eelkõige tark ostja või ka turu looja? Millal tasub osta valmistoode ja millal investeerida Eesti enda võimekusse?