Teadlased hakkavad lahendama ligi 180 ettevõtte praktilisi probleeme

Septembris alustavad tööd "Temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide" (TemTA) programmi teises voorus rahastuse saanud 65 teadus- ja arendusprojekti. Need keskenduvad ressursiväärindusele, digilahendustele, tervisetehnoloogiatele ja kestlikule energiale.

Toetatavad projektid valiti välja 112 taotluse seast, mille kogumaht ulatus 85 miljoni euroni. Rahastuse saanud projektid kogumahus 50,6 miljonit eurot kestavad kuni 31. augustini 2029.

Projektid keskenduvad Eesti arenguks oluliste väljakutsete lahendamisele neljas valdkonnas: kohalike ressursside väärindamine, digilahendused, tervisetehnoloogiad ning nutikad ja kestlikud energialahendused. Kõigis projektides teevad teadlased tihedat koostööd ettevõtete ja erialaliitudega, et teaduslikud teadmised jõuaksid kiiresti praktiliste lahendusteni.

"TemTA programmi kaudu investeerime teaduskoostöösse, mis otsib lahendusi Eesti jaoks reaalsetele väljakutsetele ning loob uusi teadmisi, tehnoloogiaid ja teenuseid," ütles Eesti Teadusagentuuri sihttoetuste valdkonna juht Mats Hansen. Eriti oluline on tema sõnul, et projektid sünnivad koostöös ettevõtete ja teiste kasutajatega juba algusest peale.

Rahastatud projektides osalevad teadlased ja partnerid üle Eesti. Programmi teise vooru projektidega on seotud kokku 13 teadusasutust: sh kuus Eesti rakenduskõrgkooli, 184 ettevõtet ja organisatsiooni ning 121 doktoranti/noorteadlast. Teemade ring ulatub tippsportlaste sooritusvõime parandamisest kuni tekstiilijäätmete taaskasutuse ja tehisaruvõrkude turvaarhitektuuri lahendusteni.

Tallinna Tehnikakõrgkooli arendusprorektori Tarmo Sildebergi sõnul toetab rakenduskõrgkoolide osalemine TemTA projektides teadustulemuste jõudmist ettevõteteni. "Meie roll on viia teadmus praktikasse – katsetame ja hindame uusi lahendusi prototüüpide ja rakenduslike uuringute abil," sõnas ta.

Teadus-arendustööst saadav teadmus toetab Sildebergi sõnul omakorda õppetööd, tuues ettevõtete ja töömaailma tegelikud probleemid üliõpilaste ja õppejõududeni. "Väärtuslik on ka tihedam koostöö ülikoolidega, sest eri osapoolte kompetentside ühendamisel sünnivad lahendused, millel on praktiline väärtus," lisas ta.

Praktilise suunaga projektid

Esimese vooru tulemustega kokku on TemTA programmist nüüdseks toetuse saanud 113 teadus- ja arendusprojekti. Kui esimeses voorus käivitati 48 projekti, siis septembris alustab tööd veel 65 uut uurimisrühma.

Kokku investeeritakse nende projektide tegemisse 103 miljonit eurot. See tähendab, et sajad teadlased, ettevõtjad ja doktorandid otsivad lähiaastatel koostöös lahendusi Eesti majanduse ja ühiskonna arenguvajadustele.

Haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna programmijuht Kristel Reim märkis, et liiga sageli jääb hea teadmine kinni laborisse või teadusartiklisse. "TemTA eesmärk on aidata sellel teadmisel jõuda ettevõtetesse – toodeteks ja teenusteks, millest on päriselt kasu," ütles ta.

Remil on hea meel näha, et paljud ettevõtted on otsustanud koos teadlastega panustada Eesti jaoks oluliste probleemide lahendamisse. "Just selline koostöö aitab vähendada lõhet teadustulemuste ja nende praktilise kasutamise vahel ning annab võimaluse, et projektidest sündivad lahendused leiavad tee ettevõtete igapäevatöösse ja meie igapäevaellu," selgitas ta.

TemTA programm erineb teistest teadusrahastuse meetmetest selle poolest, et projektide lähtepunkt on ettevõtete ja sektorite konkreetsed vajadused. Teise vooru ettevalmistamisel esitasid ettevõtted ja organisatsioonid kokku ligi 300 arenguväljakutset, millest lähtusid ka projektide kavandajad.

Mõju numbrites

rahastatud projekte: 113

toetuse kogumaht: 103,4 miljonit eurot

projektides osalevaid teadusasutusi: 13

projektides osalevaid ettevõtteid ja organisatsioone: 300

kaasatud doktorante/noorteadlasi: 121

Tutvu rahastust saanud projektide nimekirjaga Eesti Teadusagentuuri kodulehel: etag.ee/temta.

TemTA-t kaasrahastavad Euroopa Liit ning haridus- ja teadusministeerium. Programmi veab Eesti Teadusagentuur.