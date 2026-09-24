Galerii: tudengid nõudsid Tartus oma toimetuleku parandamist

Eesti üliõpilaskondade liidu eestvedamisel juhiti tähelepanu toetussüsteemi ja toimetuleku puudujääkidele, mis sunnivad noori õppimise asemel elus püsimiseks täiskoormusel töötama.

"Kümne aastaga on vindunud olukord, mis on lihtsalt ebainimlikuks muutunud. Me seisame siin täna nende jaoks, kes ei ole saanud tulla ülikooli sellepärast, et neil ei ole olnud raha selleks või siis need, kes peavad õppimise kõrvalt töötama selleks, et ära elada. Sellest nad kaotavad tegelikult tohutult palju enda õpingute väärtusest, sest ülikool ei ole ainult loengutes käimine, vaid ka võrgustiku loomine tulevikuks," lausus Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees Eneken Riin Salong.

Praegused vajaduspõhise õppetoetuse määrad on 150, 270 või 440 eurot, sõltuvalt leibkonna sissetulekust. Tudengite sõnul on toetussüsteem ajale jalgu jäänud ega vasta ammu tegelikule elukallidusele ning seab ohtu hariduse võrdse kättesaadavuse.

"Ma elan praegu toetustest. Kõik viimased aastad ja kutsekooli elasin üle toetuste pealt," sõnas tudeng Adelina.

"Mul on võrdlemisi vedanud, et kuna ma olen kogu elu Tartus elanud ja kuna mu perekond on võrdlemisi heas seisus, siis ma saan vanemate pealt elada kooli kõrvalt. Ma olen vahepeal ikkagi tööd teinud, sest ma ei taha püsida vanemate peal," ütles tudeng Jander.

Haridus- ja teadusministeeriumi sõnul saab toetust üle 8000 tudengi aastas. Sel aastal on sotsiaaltoetuseks kavandatud umbes 15 miljonit eurot.

"Toetused on olemas ja oluline on tegelikult rääkida faktidest. Üks faktidest on see, et paar aastat tagasi toetussummad ju kahekordistati. Kui küsida seda, et kas kõrgharidus on oluline ja kas sinna tuleb raha suunata, siis ka läbi nende kriisiaastate on kõrgharidus üks nendest valdkondadest olnud, kuhu on siiski leitud võimalus raha juurde panna," sõnas haridus- ja teadusministeeriumi noortepoliitika asekantsler Vallo Koppel.

Ehkki ministeerium kinnitab tudengiorganisatsioonidele valmisolekut dialoogiks, on järgmise aasta riigieelarve läbirääkimised lõppenud. Kui valitsuse lähiaja otsused leevendust ei too, lubavad üliõpilased aktsioone jätkata.

Eesti üliõpilaskondade liit korraldas 24. septembril meeleavalduse "Läbipõlev Eesti tulevik", et osutada tudengite toetussüsteemi ja toimetuleku puudujääkidele. Tallinnas kogunesid meeleavaldajad Vabaduse väljakul ja liikusid kella 9-ks Stenbocki maja ette. Tartus liiguti raekoja platsilt kella 12-ks haridus- ja teadusministeeriumi juurde.

Tartu meeleavaldusel osales ligi paarsada inimest, kes skandeerisid "Põleda, põleda, mitte läbi põleda". Kõnedega esinesid kõrgkoolide esindajad. Meeleavalduse osana esines Viljandi rokkbänd Error of Principle.