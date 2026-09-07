Koolipsühholoog: koolitõrke märgid ilmnevad lastel üha varem

Kiili gümnaasiumi psühholoog Kristi Feldman näeb, et iga aastaga on järjest enam neid lapsi ja noori, kel tekib koolitõrge ning see juhtub üha nooremas eas. Sageli on see seotud ühiskonna poolt tulenevate kõrgete ootustega, et kõike tuleb teha kas suurepäraselt või üldse mitte.

Kui palju te olete oma töös kokku puutunud nende noortega, kellel ühel hetkel kaob tahtmine õppida?

Mulle tundub, et neid noori on iga aastaga järjest rohkem ja tegelikult me praegu võib-olla ei räägigi enam noortest, vaid juba lastest. Koolitõrke teema on liikunud üha nooremate laste hulka ja meil on ka kuulda seda, et juba lapsed ei taha käia lasteaias. Ehk siis teinekord saab tõrge alguse enne, kui lapsed kooli jõuavad.

Millest see tõrge tekib?

Ma mõtlen koolitõrkest kontseptsioonina niimoodi, et koolitõrge on midagi sellist, kui lapse vajadused ja keskkond ei ole omavahel heas kooskõlas. Ehk siis keskkonnas on midagi, mis tekitab lapsele tunde, et ta ei taha sinna minna. Põhjuseid võib olla hästi erinevaid.

Kui me räägime noortest, siis sageli on näha, et koolitõrge ja vaimse tervise häired tulevad kõige enam päevakorda siis, kui algab puberteet ehk kui hormoonid tööle lülituvad ja noorel tekivad küsimused: kes ma üldse olen ja mida ma siin maailmas teen? Tekib ka mure kooli lõpetamise pärast ja mida peaks edasi tegema.

Kõige rohkem tekib koolitõrget kolmandas kooliastmes, aga tavaliselt on märgid ikkagi juba varem näha. Täna on ka algkoolis lapsi, kes ei taha kooli tulla. Esimesse klassi tuleb lapsi, kellel on kohanemisega keeruline.

Me näeme ka seda, et teinekord kaovad viielised õpilased ühel päeval koolist ära. Nad ei jaksa enam tulla, nad ei jaksa hommikul üles ärgata, nad lihtsalt ei jaksa kooli tulla.

Me elame hästi inforohkes ja edumeelses ühiskonnas. Lastelt oodatakse väga palju ning neile ei anta aega eakohaselt ja individuaalselt areneda, sest ootused on kõrged.

Selline edumeelne ühiskond toodab seda, et kogu aeg peab olema erakordne. Sa pead kogu aeg kõike tegema kõige paremini. Sa ei saa käia trennis niimoodi, et sa lihtsalt niisama käid, vaid sa pead käima võistlustel ja võitma, koolis saama häid hindeid, olema mingil alal andekas ja silmapaistev.

Lapsed kasvavad selles keskkonnas ja võtavad need ootused omaks ning hakkavad iseendalt hästi palju ootama. Lapsed on iseenda suhtes ülikriitilised. Teinekord ongi, nagu öeldakse, et inimene on iseenda kõige suurem vaenlane ja lastega on samamoodi.

Kui räägime noortest, kellel on koolitõrge juba välja kujunenud, siis saame tavaliselt rääkida ka läbipõlemisest. Kui üks täiskasvanud inimene põleb läbi, saab ta olla päris mitu kuud haiguslehel ja mitte midagi siin maailmas väga ei juhtu. Noorel läheb aga kogu aeg rong eest ära. Noored ise ütlevad ka, et nad ei saa olla nädal aega kodus haige, sest pärast on vaja koolis nii palju järele õppida.

Kuidas neid noori aidata, kel on tekkinud koolitõrge?

Esiteks tuleb neid kindlasti märgata. Siin saavad kool ja kodu teha tihedat koostööd. Kui lapsevanem märkab, et lapsega on midagi teistmoodi, siis ta püüab kõigepealt oma lapsega kodus rääkida, küsida, mis on juhtunud, ja suhelda ka julgelt kooliga. Küsida, kas koolis on toimunud mingisugune muutus, mis on viinud lapse sinnamaani, et ta ei taha enam kooli minna.

See võib ühelt poolt olla seotud suhetega ja teisalt sellega, et õppeprogrammis on võib-olla vaja mingisugune muudatus teha, sest laps ei tule selle õppeprogrammiga toime, mida ta peaks parasjagu õppima.

Neid põhjuseid võib olla hästi erinevaid, mis tekitavad nii tugevat stressi, et viivad vaimse tervise häireteni. See omakorda viib selleni, et laps ei suuda koolis käia, õppida ning ta ei tunne rõõmu sellest, mida ta teeb.

See noor vajab kindlasti toetust, kuidas mitte kukkuda sinna auku, kuidas mitte libiseda. Kui juba libisema läheb, on hästi keeruline tagasi tulla. Kui tagasi ei tule, siis mida kauem laps koju jääb, seda keerulisem on tal tulla tagasi koolikeskkonda.

Sageli räägitakse haridussüsteemist välja kukkuvatest noortest kui kehvema sotsiaalmajandusliku taustaga noortest. Teie jutu järgi tundub, et praegu enam niiviisi öelda ei saa.

Jah, mulle tundub ka, et päris nii-öelda ei saa. Eks see on piirkonniti loomulikult erinev, aga ma arvan, et toetussüsteem on see, mis tegelikult toetab seda, et noor tuua kas kooli juurde tagasi või ennetada väljalangemist.

Ennetusega on ka see lugu, et me tõenäoliselt ei ole saanud statistikat selle kohta, kui palju see ennetus on päästnud neid, kes muidu oleks võib-olla läinud sinna ääre peale.

Küll aga teame seda, et nende noorte hulgas, kes seda tuge vajavad, on väga suur protsent neid, keda on võimalik kooli juurde tagasi saada, kui neile seda tuge pakkuda. Ja teha seda ikkagi perega koostöös.

Koolis on võimalik teha päris palju lapsele sobiva keskkonna loomiseks. Näiteks, kui laps on maha jäänud või tal on tekkinud üleliigne ärevus või meeleoluhäired, siis me teame, et selle lapse jõudlus on sel hetkel väiksem ja sellega tuleb arvestada. Saab toetada individuaalse õppekava alusel tema õppimist kasvõi ajutiselt kodus.

Kõige keerulisemad olukorrad on tegelikult need, kus ei teki koolitõrge, vaid tekib õppimistõrge. Ehk siis laps on kodus, aga ta ka seal ei tee mitte ühtegi miinimumasja ära, sest jaksu lihtsalt ei ole. Nad on ka enese suhtes hästi süüdistavad. Nad sageli ise ütlevad: "Ah, ma olengi laisk." Aga tegelikult nad on ise ka segaduses ega tea, mis aitaks.

Kas meil on piisavalt ressurssi, et tegeleda õpilastega individuaalselt?

Meie lapsed peavad olema number üks. Meie prioriteet peab olema kogu riigis see, et meie laste ja noorte vaimne tervis oleks toetatud. Praegune seis on selline, et umbes pooltes koolides on olemas koolipsühholoog. Päris paljudes koolides on olemas sotsiaalpedagoog. Siinkohal on oluline leida need tugisüsteemid koolist üles. Teine asi on ikkagi see, et koolis on õpilase jaoks kesksel kohal tema klassijuhataja, kes saab koduga suhelda ja toetada.

Vallapõhiselt on olemas laste heaoluspetsialist, täna on ka valdades noorte heaoluspetsialist, kes toetab seda, et noored ei kukuks koolist välja, et nad läheksid edasi õppima. Ma arvan, et seda tuge on, aga see ei ole üle-eestiliselt võrdselt kaetud ja kõikidele lastele ei ole need teenused kättesaadavad. Siinkohal on oluline välja tuua, et tegelikult need teenused peavad olema põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi tagatud.

Kui laps saab selle toe kuskilt väljaspool kooli tasuliselt, näiteks läheb psühholoogi juurde, sest koolis seda võimalust ei ole, siis kohalik omavalitsus on kohustatud selle perele hüvitama. Lastele peab olema tugi tagatud, aga paljud vanemad vist ei tea seda.

Oleme ka ise aastaid tagasi avanud koolipsühholoogide nõuandeliini, kuhu on võimalik helistada igal lapsevanemal, lapsel, noorel, õpetajal, tugispetsialistil ning küsida ja saada esmast nõu kvalifitseeritud koolipsühholoogilt. See on avatud tööpäeviti kell 16-20 numbril 1226. See on tasuta ning anonüümne.

Kuidas lapsel üldse õpimotivatsioon kujuneb?

Lapsed, kes tulevad kooli, on uudishimulikud ja tahavad õppida. Mul on hoopis küsimus, kuidas see ära kaob. Aga võib-olla on siin jällegi süüdi ühiskondlikud ootused: me peame kõike tegema hästi suure motivatsiooniga. Teinekord ongi mõni õppeaine igav või mõni osa selles õppeaines on igav ja siis on vaja, et õpetaja selgitaks, miks seda on vaja õppida.

Meie oleme enda koolis teinud nüüd uue arengukava ja seadnud põhisihiks ennastjuhtiva õppija kujundamise. Ehk siis me koolitame enda õpetajaid, kuidas neid ennastjuhtivaid õppijaid kujundada. Kui õpilane on ennastjuhtiv, siis ta saab aru, miks ta õpib, mida ta õpib, kuidas ta õpib, kuidas ta saaks paremini õppida. Me anname autonoomia ja vastutuse lapse kätte.

Kui inimene ei saa aru, miks ja mida ta õpib, siis mitte keegi ei taha niimoodi õppida. Meil on vaja aru saada, see on inimloomusele omane. Väiksed lapsed on ju hästi uudishimulikud. Nad küsivad hästi palju ja kui nad ei saa vastust, kui nad ei saa aru, miks seda vaja on, siis motivatsioon kaobki ära.

Me saame päris palju ära teha juba kodus: vanemad saavad sellel keerulisel ja natuke tüütul miks-perioodil hästi paljudele küsimustele vastata ja siis säilib ka lapse uudishimu maailma suhtes.