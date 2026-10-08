E-rehkendusel pani end proovile üle 10 700 inimese

Kolmandal üleriigilisel e-rehkendusel osales esimese kolme tunniga 10 739 inimest. Kõik ülesanded lahendas õigesti 375, rohkem kui eelnevatel aastatel.

SEB Panga 1234 euro suuruse peaauhinna sai Getter Põru. Peaauhind loositi kõigi nende vahel, kes lahendasid kõik ülesanded õigesti. Iga kooliklassi kohta tuli lahendada üks ülesanne, st kokku 12 ülesannet, mille koostasid Eesti Matemaatika Seltsi koolimatemaatika ühendusest Hele Kiisel, Helen Kaasik ja Kristel Tamm.

Võttes arvesse ka lahendamisaega oli paremusjärjestus sel aastal alarühmiti järgnev:

gümnaasiumiõpilased:

Jasper Vähk

Mattias Mahlakas

Egert Pähkel;

põhikooliõpilased:

Karl Miko Põdra

Märt Mattias Alas

Mia Väinsar;

tudengid:

Romet Martjan

Getlin Juhe

Sergei Baumer;

õpetajad, õppejõud ja teadlased:

Rainer Bõkov

Mikk Põdra

Ekke-Markus Muttika;

tavaosalejad:

Hendrik Nigul

Mihkel Kree

Hannes Valk.



Parim gümnaasiumiõpilane saab asuda õppima Tallinna Tehnikaülikoolis vabalt valitud bakalaureuseõppe erialale (v.a arhitektuur) ning parim täiskasvanud tavaosaleja saab õppimisvõimaluse vabalt valitud Tallinna Tehnikaülikooli mikrokraadikaval.

Rehkendada sai ka koos pere, kooli-, trenni- või töökaaslastega. Kokku registreeriti 378 gruppi. Kõige suurema osalejate arvuga oli Nõo Reaalgümnaasiumi grupp 220 osalejaga.

"Kolmanda e-rehkenduse edu näitab, et huvi matemaatika vastu on Eestis suur. Oleme õigel kursil, kuid nähtavad muutused matemaatikaoskustes peavad tulema kiiremini. Praegu jõuavad kõrgkoolidesse arvukad gümnaasiumilõpetajate põlvkonnad, ent ees ootavad märksa väiksemad aastakäigud. Seda enam peame aitama igal noorel oma võimeid arendada," leidis ülesandeid Võru gümnaasiumis lahendanud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land.

E-rehkendust korraldavad Tallinna Tehnikaülikool, ERR ja SEB Pank. Kõik selle aasta e-rehkenduse ülesanded jäävad lahendamiseks avatuks kuni järgmise aasta võistluseni.

Kuula ka Vikerraadio saadet "Reporteritund", kus tulemuste üle arutlevad Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja Helen Kaasik, TTÜ eksami- ja olümpiaadikooli peaspetsialist Päivo Simson ja järelkasvukeskuse juht Hanno Tomberg.