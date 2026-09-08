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E-rehkendus tuleb taas tänavu 8. oktoobril

novaator
Osalema on oodatud kõik olenemata vanusest, ametist või sellest, millal viimati matemaatikaülesandeid sai lahendatud.
Osalema on oodatud kõik olenemata vanusest, ametist või sellest, millal viimati matemaatikaülesandeid sai lahendatud. Autor/allikas: Henri-Kristian Kirsip
novaator

Kõiki Eesti inimesi matemaatika juurde kutsuv e-rehkendus toimub sel aastal 8. oktoobril kell 10-13.

Üle-eestilist veebipõhist matemaatikavõistlust E-rehkendus korraldab Tehnikaülikool koostöös ERRi ja SEB-ga. Korraldajad usuvad, et matemaatikat leiab tehnoloogias, majanduses, spordis, muusikas, looduses ja igapäevastes otsustes – kõiges meid ümbritsevas.

Tehnikaülikooli rektor Tiit Land on öelnud, et matemaatika on meie teine riigikeel, mille oskamisest sõltub tulevik, nii inimese kui kogu Eesti vaates.

"Kindlasti tekib tehisaru võidukäigu ajal paljudel küsimus, et milleks meile nüüd veel matemaatika. Aga just mõtlemise oskus muutub praegu üha tähtsamaks. Järjest väärtuslikumaks saab võime küsida õigeid küsimusi, olla sealjuures kriitiline ja ka enesekriitiline. Ning just matemaatika annab selleks väga hea aluse," arutleb ta. Rektor Land ise läheb sel aastal e-rehkendama oma kodukooli, Võru Gümnaasiumisse.

Oodatud on osalejad igas vanuses

Rehkendada saab nii üksi kui ka koos pere, kooli-, trenni- või töökaaslastega. Veebilehel erehkendus.err.ee on lahendamiseks 12 matemaatikaülesannet 1.–12. klassini. Osalema on oodatud kõik olenemata vanusest, ametist või sellest, millal viimati matemaatikaülesandeid sai lahendatud.

Võistluse võidab see, kes lahendab kella 13-ks esimesena õigesti kõik 12 ülesannet. Tehisaru abil lahendatud e-rehkenduse tulemusi paremustabelis ei arvestata. Peaauhinnaks paneb SEB Pank välja 1234 eurot, mis loositakse välja kõigi ülesanded õigesti lahendanud inimeste vahel.

"Meil on hea meel olla E-rehkenduse algatusega kaasas juba kolmandat aastat. See aktsioon aitab tähelepanu juhtida oskusele, mille tähtsus ulatub kaugele klassiruumist ning on otseselt seotud tulevikuoskuste ja ühiskonna arenguga," kommenteeris SEB juhatuse esimees Allan Parik.

Tugev majandus ei sünni tema sõnul ainult investeeringutest ja tehnoloogiast, vaid inimestest, kes suudavad andmetes orienteeruda, probleeme analüüsida ja teha tarku valikuid. "Matemaatiline mõtlemine on nende valikute vundament ning E-rehkendus aitab selle olulisust mängulisel ja kaasaval moel esile tõsta," sõnas Parik.

Parim põhikooliõpilane, üliõpilane ning õpetaja, õppejõud või teadlane saavad auhindu, mis on seotud silmaringi avardamise, uute elamuste ja lõõgastusega.

Parim gümnaasiumiõpilane saab sisseastumiseksamiteta tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli vabalt valitud bakalaureuseõppe erialale (v.a arhitektuur).

Parim täiskasvanu, kes ei ole määratlenud end üliõpilase, õpetaja, õppejõu või teadlasena, saab õppimisvõimaluse Tallinna Tehnikaülikooli vabalt valitud mikrokraadikaval.

Eri- ja loosiauhinnad panevad välja Tallinna Tehnikaülikool, ERR, SEB, Tele2, Piletilevi, Enefit, Energia Avastuskeskus, Prisma, Domino's Pizza ja Raw Edge'i joogid.

Mänguline viis hirmust ülesaamiseks

Eelmisel aastal pani end proovile ligi 30 000 inimest, seda on kolmekordne Võru linna elanike arv. Kõige suurema osalejate arvuga koolid olid eelmisel aastal Nõo Reaalgümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium ja Narva Gümnaasium. Ettevõtetest tegid eelmisel aastal tubli tulemuse Tele2 ja Scanfil.

E-rehkenduse tänavune teema, matemaatikaärevus on matemaatika õppimise või ülesannete lahendamisega kaasnev hirm või pinge, mis võib raskendada keskendumist ning halvendada tulemusi. E-rehkendus pakub selle leevendamiseks mängulist ja pingevaba keskkonda. Sama oluline on täiskasvanute hoiakute muutmine: uuringud näitavad, et õpetajate ja lapsevanemate enda matemaatikaärevus kandub kergesti üle lastele.

Kuidas valmistuda?

E-rehkenduseks saab kätt harjutada eelmise aasta ülesandeid lahendades. See võimalus on avatud kuni 7. oktoobri kella 23.59-ni aadressil erehkendus.err.ee/lahendused.html

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Tiina Kaalep leiab: "E-rehkendus loob sümpaatse komplekti e-etteütluse ja muusikapäeva viktoriiniga. On ju matemaatika samasugune keel, mida saab õppida ja arendada. Nagu eelnevad aastad on näidanud, on e-rehkendus paljude jaoks hea tõuge matemaatikaga taas sina-sõprust luua."

E-rehkenduse ülesanded koostasid Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse liikmed.

Rehkendama kutsuvad TalTech, ERR ja SEB.

Toimetaja: Airika Harrik

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