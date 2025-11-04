X!

Galerii: Tehnikaülikoolis autasustati e-rehkenduse parimaid

Haridus
Parimate e-rehkendajate autasustamine
Vaata galeriid
24 pilti
Haridus

Tallinna Tehnikaülikoolis auhinnati oktoobris toimunud Eesti esimese e-rehkenduse parimaid. Võistlusel said inimesed proovile panna oma kooliaja matemaatikateadmised.

E-rehkendusel oli 27 312 huvilist, kellest oma vastused saatis ära 11 891 inimest. Võrreldes eelmise aastaga saatis oma vastused ära 872 inimest rohkem. Kõik 12 küsimust vastas tehisaru kasutamata õigesti 213 inimest.

Ettevõtmise eesmärk oli matemaatika kui eluks olulise vahendi propageerimine ning selle märkamine ka teistes eluvaldkondades. E-rehkenduse viis läbi Tallinna Tehnikaülikool koostöös ERR-iga. Küsimused koostasid Eesti Matemaatika Seltsi koolimatemaatika ühenduse liikmed, matemaatikaõpetajad Hele Kiisel, Helen Kaasik, Kristel Tamm ja Anneli Nellis.

  • Põhikooliõpilastest vastasid küsimustelek kõige kiiremini Artjom Tolmachev,
    Andri Vainu ja Oskar Lindre.
  • Gümnaasiumiõpilaste esikolmiku moodustasid Peeter Kivistu, Jasper Vähk ja
    Ralf Maapalu.
  • Kolm parimat tudengit olid Helen Kiviselg, Kerdo Timak ja Romet Martjan.
  • Kategoorias "Õpetajad", õppejõud ja teadlased" olid parimad Klaarika Prii, Mikk Põdra ja Esta Erit.
  • Neist kolmest kategooriast välja jäänutest õnnestus vastata kõige kiiremini kõigile küsimustele õigesti Mihkel Kreel, Michal Deakil ja Ants-Oskar Mäesalul.

Lisaks kategooriapõhistele tunnustustele loositi kõigile küsimustele õigesti vastanute vahel välja SEB panga auhind.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

elu parim investeering

10:37

Eneli Kindsiko: huviharidus vajab maal ja linnas erisugust tuge

09:54

Otse: teadlased otsivad haridusuuendustest teed targema Eestini

09:19

Teadlased: haridusotsused Eestis tuginevad endiselt emotsioonidel

04.11

Galerii: Tehnikaülikoolis autasustati e-rehkenduse parimaid

04.11

Veebikursuse väljalangevust vähendaks juba virtuaalõpetaja naeratus

30.10

Doktoritöö: Eesti kool jätab lapsed religiooni mõistmise tööriistadest ilma

29.10

Uuring: õpetajate nappuse taga on riikliku tasandi juhtimisauk

27.10

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

27.10

Video: Tartu Ülikooli arengukonverents

27.10

Doktoritöö: kaasava hariduse rakendamine takerdub õpetajate hoiakutesse

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

14:47

Kolmapäeval näeb viimaste aastate suurimat ja eredaimat superkuud

14:46

Lugeja küsib: miks Eestis naftat pole?

11:18

Keeleteadlane: võib-olla vist räägiks ebakindlusest

11:13

Puuvilla asendav innovatsioon võiks lõhkuda gigantse ärimudeli

10:37

Eneli Kindsiko: huviharidus vajab maal ja linnas erisugust tuge

09:54

Otse: teadlased otsivad haridusuuendustest teed targema Eestini

09:19

Teadlased: haridusotsused Eestis tuginevad endiselt emotsioonidel

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo