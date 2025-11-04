Galerii: Tehnikaülikoolis autasustati e-rehkenduse parimaid

E-rehkendusel oli 27 312 huvilist, kellest oma vastused saatis ära 11 891 inimest. Võrreldes eelmise aastaga saatis oma vastused ära 872 inimest rohkem. Kõik 12 küsimust vastas tehisaru kasutamata õigesti 213 inimest.

Ettevõtmise eesmärk oli matemaatika kui eluks olulise vahendi propageerimine ning selle märkamine ka teistes eluvaldkondades. E-rehkenduse viis läbi Tallinna Tehnikaülikool koostöös ERR-iga. Küsimused koostasid Eesti Matemaatika Seltsi koolimatemaatika ühenduse liikmed, matemaatikaõpetajad Hele Kiisel, Helen Kaasik, Kristel Tamm ja Anneli Nellis.

Põhikooliõpilastest vastasid küsimustelek kõige kiiremini Artjom Tolmachev,

Gümnaasiumiõpilaste esikolmiku moodustasid Peeter Kivistu, Jasper Vähk ja

Kolm parimat tudengit olid Helen Kiviselg, Kerdo Timak ja Romet Martjan.

Kategoorias "Õpetajad", õppejõud ja teadlased" olid parimad Klaarika Prii, Mikk Põdra ja Esta Erit.

Neist kolmest kategooriast välja jäänutest õnnestus vastata kõige kiiremini kõigile küsimustele õigesti Mihkel Kreel, Michal Deakil ja Ants-Oskar Mäesalul.

Lisaks kategooriapõhistele tunnustustele loositi kõigile küsimustele õigesti vastanute vahel välja SEB panga auhind.