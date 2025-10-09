X!

E-rehkendusel osales rekordarv lahendajaid

E-rehkendus 2025 ühistegemine Pärnu Koidula Gümnaasiumis.
Neljapäeval toimus teine üleriigiline e-rehkendus, kus oma matemaatikaoskusi pani proovile ligi 12 000 osalejat koolides, kodudes ja kontorites üle Eesti.

E-rehkendusel oli 27 312 huvilist, kellest oma vastused saatis ära 11 891 inimest. Võrreldes eelmise aastaga saatis oma vastused ära 872 inimest rohkem. Kõik 12 küsimust vastas tehisaru kasutamata õigesti 213 inimest.

Uuendusena sai tulemusi võrrelda ka grupi sees, kokku registreeriti 813 rühma. Kõige rohkem osalejaid oli Nõo reaalgümnaasiumi grupis, kuhu kuulus 262 inimest ja Narva riigigümnaasiumi grupis, kuhu kuulus 129 inimest. Võrreldes möödunud aastaga kajastuvad kodulehel vaid puhastatud ehk päris inimestega seotud ja realistlikud andmed.

Ülesanded koostasid Eesti Matemaatika Seltsi koolimatemaatika ühenduse liikmed, matemaatikaõpetajad Hele Kiisel, Helen Kaasik, Kristel Tamm ja Anneli Nellis.

Kõik selle aasta ülesanded jäävad avatuks kuni järgmise aasta e-rehkenduseni. Ülesannete lahenduskäigud saavad avalikuks homme, 10. oktoobril.

Gümnaasiumi kolm parimat:

  1. Peeter Kivistu
  2. Jasper Vähk
  3. Ralf Maapalu

Põhikooli kolm parimat:

  1. Artjom Tolmachev
  2. Andri Vainu
  3. Oskar Lindre 

Kolm parimat tudengit:

  1. Helen Kiviselg 
  2. Kerdo Timak
  3. Romet Martjan

Kolm parimat õpetajat, õppejõudu või teadlast:

  1. Klaarika Prii
  2. Mikk Põdra
  3. Esta Erit
     

Kolm parimat tavaosalejat:

  1. Mihkel Kree
  2. Michal Deak
  3. Ants-Oskar Mäesalu

E-rehkendust korraldab teist aastat Tallinna Tehnikaülikool koostöös ERR-i ja SEB Pangaga.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

14:56

