X!

E-rehkenduseks saab valmistuda juba praegu

Haridus
Ettevõtmise eesmärk on matemaatika kui eluks olulise vahendi propageerimine ning selle märkamine ka teistes eluvaldkondades.
Ettevõtmise eesmärk on matemaatika kui eluks olulise vahendi propageerimine ning selle märkamine ka teistes eluvaldkondades. Autor/allikas: Siiri Taimla/Taltech
Haridus

Üleriigiline matemaatikavõistlus e-rehkendus toimub tänavu 9. oktoobril. E-rehkenduse veebis saab eelmise matemaatikavõistluse ülesannetega juba praegu kätt harjutada.

E-rehkendusel saavad kõik huvilised lahendada 12 koolimatemaatika ülesannet esimesest kuni 12. klassini. Uuendusena saavad osalejad koonduda tiimidesse, et selgitada välja, milliseks kujuneb rehkendajate paremusjärjestus oma klassis, ettevõttes, sõprus- või perekonnas. 

Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, üks e-rehkenduse idee autoritest, rõhutas, et matemaatika pole kunagi seisnenud ainult arvutamises. "See on viis mõelda, lahendusi leida, siduda teadmiste erinevaid kihte. E-rehkendus toob need oskused iga õppijani, olenemata vanusest või asukohast. See on justkui kaasaegne koolitahvel, mis ei kustuta midagi ära, vaid säilitab, arendab ja jagab," sõnas rektor.

Praegu saab e-rehkenduse veebis kätt harjutada eelmise matemaatikavõistluse ülesannetega. Samuti saab vaadata osalenute pingereast, mis positsiooni oleks tänane harjutaja saavutanud eelmisel sügisel.

E-rehkendus toimus esimest korda eelmise aasta oktoobris ja sellel osales kokku ligi 30 000 matemaatikahuvilist. Mõõduvõttu korraldasid Tallinna Tehnikaülikool, Eesti rahvusringhääling ja SEB pank. 

elu parim investeering

09:14

E-rehkenduseks saab valmistuda juba praegu

10.09

Nüüdiskunst avab noortele empaatiamaailma

05.09

Doktoritöö: kultuuripime hoiak jätab vähemuse lapsed klassis tähelepanuta

04.09

Miljonigrant aitab mõista vanemate koolivaliku kogemuste poliitilist mõju

02.09

Ühe minuti loeng: kuidas aitada kaasa lapse sujuvale kooliteele?

02.09

Poiste ja tüdrukute õpiedu valem on pisut erinev

28.08

Järelvaadatav: tehnikaülikooli rektori Tiit Landi inauguratsioon

27.08

Logopeed: lapse heaolu sõltub vanemate ja õpetajate koostööst

11.08

Isegi paar õuevahetundi nädalas paneb lapsed rohkem liikuma

06.08

Arhitektuuriteadlane: moodsad koolimajad sobivad rohkem ekstravertidele

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

14:26

Toiduteadlased: sealiha võiks osaliselt asendada kodumaiste köögiviljadega

11:55

Peatäie juustega võib elevandi õhku tõsta

10:42

"Teise mätta otsast": rahvameditsiini kogemus näitab teed tõenduspõhisusele

10:40

SKA nooremteadur: lünki Eesti õhuseires aitaks täita õhupallid

09:57

Ekraani taga vahutav viha toob inimesele mõnu ja ühismeediale tulu

09:14

E-rehkenduseks saab valmistuda juba praegu

08:56

Quaoaril on teine kuu või kolmas rõngas

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo