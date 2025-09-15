E-rehkenduseks saab valmistuda juba praegu

E-rehkendusel saavad kõik huvilised lahendada 12 koolimatemaatika ülesannet esimesest kuni 12. klassini. Uuendusena saavad osalejad koonduda tiimidesse, et selgitada välja, milliseks kujuneb rehkendajate paremusjärjestus oma klassis, ettevõttes, sõprus- või perekonnas.

Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, üks e-rehkenduse idee autoritest, rõhutas, et matemaatika pole kunagi seisnenud ainult arvutamises. "See on viis mõelda, lahendusi leida, siduda teadmiste erinevaid kihte. E-rehkendus toob need oskused iga õppijani, olenemata vanusest või asukohast. See on justkui kaasaegne koolitahvel, mis ei kustuta midagi ära, vaid säilitab, arendab ja jagab," sõnas rektor.

Praegu saab e-rehkenduse veebis kätt harjutada eelmise matemaatikavõistluse ülesannetega. Samuti saab vaadata osalenute pingereast, mis positsiooni oleks tänane harjutaja saavutanud eelmisel sügisel.

E-rehkendus toimus esimest korda eelmise aasta oktoobris ja sellel osales kokku ligi 30 000 matemaatikahuvilist. Mõõduvõttu korraldasid Tallinna Tehnikaülikool, Eesti rahvusringhääling ja SEB pank.