Neljapäeva ennelõuna algab üle-eestilise e-rehkendusega

Neljapäeval kella 10–13 vahel toimub teist korda üle-eestiline matemaatikavõistlus e-rehkendus, mis kutsub igaüht oma koolis omandatud matemaatikaoskusi proovile panema. Eelmisel aastal osales ettevõtmises üle 30 000 inimese.

Tallinna Tehnikaülikooli ERR-i koostöös sündinud võistlus on kättesaadav veebilehel erehkendus.err.ee. Osaleda saavad kõik soovijad, olenemata vanusest ja asukohast, kasutades selleks arvutit või nutitelefoni.

Võistlus koosneb kaheteistkümnest ülesandest, mis katavad kogu koolimatemaatika spektri 1. kuni 12. klassini. Ülesanded koostasid kogenud matemaatikaõpetajad.

Selle aasta peamise uuendusena saab moodustada võistkondi. See võimaldab osalejatel tulemusi võrrelda oma klassi, sõpruskonna või töökollektiivi siseselt ja selgitada välja parim rehkendaja.

Parimatele ja kiireimatele lahendajatele on auhinnad välja pannud Tallinna Tehnikaülikool, ERR, SEB ja teised partnerid. Võitjate selgitamisel võetakse arvesse nii vastuste õigsust kui ka lahendamise kiirust.