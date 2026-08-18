Varajane sotsiaalmeediakasutus võib mõjuda halvasti laste õpitulemustele

Teismeliste seas on sotsiaalmeedia väga laialt levinud ning paljud noored teevad endale esimese konto 10- või 11-aastaselt. Varasemad uuringud on küll viidanud võimalikule sotsiaalmeedia mõjule noorukite heaolule, kuid seos õpitulemustega on jäänud seni ebaselgeks.

Hiljuti avaldatud ning 5227 Itaalia koolilast hõlmanud uuring näitas, et varajases teismeeas isikliku sotsiaalmeediakonto loonud õpilaste tulemused olid hilisemates tasemetöödes kehvemad kui eakaaslastel. Uurijate hinnangul võivad lahknevuste põhjuseks olla liigne sotsiaalmeedias veedetud aeg ning asjaolu, et some hajutab õpilaste tähelepanu.

Milano-Bicocca Ülikooli teadlane Marco Gui ja tema kolleegid analüüsisid aastatel 2023–2024 kogutud küsitlusandmeid 28 Põhja-Itaalia kooli õpilaste sotsiaalmeediaharjumuste kohta. Neid andmeid kõrvutati samade õpilaste itaalia keele, inglise keele ja matemaatika tasemetööde tulemustega.

Õpilased, kes tegid sotsiaalmeediakonto 6. klassis (11–12-aastaselt), saavutasid 8. klassiks itaalia keeles ligikaudu 0,22 ja matemaatikas 0,18 standardhälvet kehvemaid tulemusi kui need, kes liitusid sotsiaalmeediaga 9. klassis ehk 14-aastaselt või vanemana.

Kümnendaks klassiks püsis vahe itaalia keele tulemustes 0,22 standardhälbe juures, kuid suurenes matemaatikas 0,27 standardhälbeni. Uurijate sõnul võrdub 0,2 standardhälvet antud uuringu kontekstis poole õppeaasta pikkuse kooliskäimisega.

Kümnenda klassi õpitulemuste vahe oli reeglina väiksem neil, kes lõid konto 7. või 8. klassis. Seitsmendas klassis alustanute tulemused olid itaalia keeles 0,17 ja matemaatikas 0,22 standardhälvet madalamad, kaheksandas klassis alustanutel aga langesid mõlema aine tulemused 0,11 standardhälvet. Inglise keele tulemustes lahknevusi ei tuvastatud.

Täiendavast analüüsist selgus, et tihemini telefoni vaatavad õpilased tegid sotsiaalmeediakonto tõenäolisemalt nooremana. Ühtlasi olid nende 10. klassi itaalia keele ja matemaatika hinded enamasti kehvemad. Samuti puudus sageli nende sotsiaalmeediakasutuse üle vanemlik kontroll.

Ehkki tegemist on vaatlusuuringuga, kinnitavad tulemused uurijate hinnangul veenvalt, et varajane sotsiaalmeediaga alustamine on vaadeldud rühmas seotud kehvemate itaalia keele ja matemaatika õpitulemustega. Samas rõhutatakse, et kuna sotsiaalmeedia roll hariduses on vaieldav teema, tuleb neisse andmetesse suhtuda ettevaatlikult.

Teadlased avaldasid uuringu tulemused ajakirjas Nature Human Behaviour.