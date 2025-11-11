X!

Akadeemikute valimised 2025: kes on Külli Kingo?

Tartu Ülikooli dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingo.
Tartu Ülikooli dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingo. Autor/allikas: Birgit Püve
Teaduselu

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikukandidaadiks kliinilise meditsiiini valdkonnas esitati sel aastal Tartu Ülikooli dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingo (53).

Külli Kingo teadustöö keskendub krooniliste põletikuliste nahahaiguste, peamiselt psoriaasi ja atoopilise dermatiidi, molekulaarsete mehhanismide uurimisele. Tema uurimisrühm on Eestis üks esimesi, kes rakendas nende haiguste mõistmiseks interdistsiplinaarset multioomika lähenemist, ühendades genoomika, proteoomika ja metaboloomika kliinilise praktikaga.

Kingo töö eesmärk on leida uusi diagnostilisi ja ennustusliku väärtusega biomarkereid ning edendada personaalset meditsiini. Viimastel aastatel on ta oluline uurimissuund olnud ka teaduspõhise digimeditsiini, sh teledermatoloogia ja kaugjälgimise teenuste, arendamine ja igapäevapraktikasse toomine.

Kingot tunnustati 2016. aastal koos professor Sulev Kõksiga riigi teaduspreemiaga arstiteaduse alal ja samal aastal valiti ta Eesti aasta naisteadlaseks. 2021. aastal pälvis ta Tartu Ülikooli suure medali ja üliõpilased valisid ta meditsiiniteaduste valdkonna aasta parimaks õppejõuks.

