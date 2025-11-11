Akadeemikute valimised 2025: kes on Rainis Haller?

Rainis Halleri teadustöö keskendub puhtale matemaatikale, täpsemalt funktsionaalanalüüsile ja Banachi ruumide geomeetriale. Ta uurib abstraktsete, lõpmatumõõtmeliste funktsiooniruumide ehk nn Banachi ruumide kuju ja struktuuriomadusi. Halleri uurimused analüüsivad nende ruumide "ühikkerade" geomeetrilisi iseärasusi, näiteks spetsiifilisi diameetri-omadusi ja "plastilisust".

Aastatel 2018–2022 oli ta Eesti Matemaatika Seltsi president.

Hallerit on tunnustatud Eesti Matemaatika Seltsi Arnold Humala preemiaga (2002) ja Tartu Ülikooli aumärgiga (2017). Tudengid on ta valinud kahel korral matemaatika eriala parimaks õppejõuks (2015 ja 2025).