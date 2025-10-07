Eesti Teaduste Akadeemia üheksale akadeemikukohale on 29 kandidaati

Eesti Teaduste Akadeemia valib tänavu üheksas valdkonnas uusi akadeemikuid. 29 kandidaadi seas on teadlasi nii füüsikast ja meditsiinist kui ka tehisarust ja muusikast.

Eesti Teaduste Akadeemia kuulutas välja üheksa uue liikme valimised. Sedapuhku otsitakse akadeemikuid füüsika, innovatsiooniuuringute, kliinilise meditsiini, matemaatika, mullateaduse, muusika interpretatsiooni, sotsioloogia, tehisaru ja tootmistehnika vallas.

Täielik kandidaatide nimekiri on järgmine:

Füüsika valdkonnas kandideerib kolm teadlast:

Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur Gert Hütsi ;

; Tartu Ülikooli füüsika instituudi atmosfääri- ja keskkonnateaduste laborijuhataja ning keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen ;

; Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituudi füüsika osakonna täisprofessor tenuuris Jaan Kalda.

Innovatsiooniuuringute valdkonnas on neli kandidaati:

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus ;

; Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi kaasatud professor Rainer Kattel ;

; Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja, haridusinnovatsiooni keskuse juhataja ning haridusinnovatsiooni professor Margus Pedaste ;

; Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetooli juhataja ning rakendusliku majandusteaduse professor Priit Vahter.

Kliinilise meditsiini valdkonnas kandideerib viis teadlast:

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan, kliinilise meditsiini instituudi nahahaiguste kliiniku juhataja ning dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingo ;

; Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kirurgiakliiniku androloogia professor Margus Punab ;

; Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja ning anestesioloogia ja intensiivravi professor Joel Starkopf ;

; Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi juhataja, närvikliiniku juhataja ja neuroloogia professor Pille Taba ;

; Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi kardiovaskulaarse meditsiini keskuse juhataja ja täisprofessor tenuuris Margus Viigimaa.

Matemaatika valdkonnas on neli kandidaati:

Šveitsi Föderaalse Tehnoloogiainstituudi Lausanne's (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) matemaatika instituudi kaasprofessor tenuuris Juhan Aru ;

; Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi matemaatilise analüüsi professor Rainis Haller ;

; Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi tõenäosusteooria professor Jüri Lember ;

; Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi täisprofessor tenuuris ja inseneriteaduskonna dekanaadi programmijuht Jüri Majak.

Mullateaduse valdkonnas kandideerib kolm teadlast:

Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetooli juht ja tenuuriprofessor Alar Astover ;

; Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi mükoriisauuringute professor Leho Tedersoo ;

; Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor ning botaanika osakonna taimeökoloogia õppetooli molekulaarse ökoloogia professor Maarja Öpik.

Muusika interpretatsiooni valdkonnas on üks kandidaat:

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor, klaveri professor, pianist, kammermuusik ja pedagoog Ivar Ilja.

Sotsioloogia valdkonnas kandideerib kolm teadlast:

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor ja sotsioloogia doktoriõppekava programmijuht Veronika Kalmus ;

; Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask ;

; Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi võrdleva sotsioloogia sihtrahastusega professor Marge Unt.

Tehisaru valdkonnas on samuti kolm kandidaati:

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi andmeteaduse õppetooli arvutusliku neuroteaduse ja tehisintellekti kaasprofessor Jaan Aru ;

; Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi andmeteaduse õppetooli tehisintellekti professor Meelis Kull ;

; Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi rakendusliku tehismõistuse töörühma täisprofessor tenuuris ja ülikooli nõukogu liige Tanel Tammet.

Tootmistehnika valdkonnas kandideerib kolm teadlast:

Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli põllumajandustehnika professor Jüri Olt ;

; Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi inseneriteaduskonna dekanaadi programmijuht, arendusprodekaan ja täisprofessor tenuuris Tauno Otto ;

; Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dekanaadi elektrimasinate uurimisrühma programmijuht ja juhtivteadur Toomas Vaimann.

"Akadeemikute üheksale kohale kandideerib 29 väljapaistvat Eesti loomeisikut, kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas või silmapaistvalt edendanud Eesti vaimukultuuri," tõdes akadeemia president Mart Saarma. Tema sõnul seisab akadeemia üldkogul ees raske ülesanne, sest enamikele kohtadele on esitatud mitu väljapaistvat teadlast. "On heameel tõdeda, et enamus kandidaate töötavad Eestile väga olulistes valdkondades ja nende seas on seekord märkimisväärselt naisteadlasi," lisas Saarma.

Üles seatud kandidaadid tutvustavad end 10. novembril Tallinnas ja 11. novembril Tartus toimuval konverentsil, mida kantakse otse üle akadeemia veebilehel.

Uute akadeemikute valimised kuulutati välja juuli alguses. Konkursi tähtajaks, 1. oktoobriks laekus akadeemiasse 31 esildist 30 kandidaadile. Ühele kandidaadile oli kaks esildist ja üks esildis polnud nõuetekohane, kuna selle oli esitanud välismaine organisatsioon. Eesti Teaduste Akadeemia seaduse järgi saavad akadeemikukandidaate esitada akadeemikud, Eesti teadusasutused ja -seltsid ning loomeliidud ja -ühendused.

Kandidaatide seast teevad akadeemikud valiku teaduste akadeemia üldkogul 3. detsembril. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest. Uute valitud akadeemia liikmete inauguratsioon toimub 9. detsembril.

Kandidaatide nimekirja koos tutvustava infoga leiab teaduste akadeemia veebilehelt.