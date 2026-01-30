X!

Teenetemärgi pälvinud Tuul Sepp peab oluliseks teaduse viimist praktikasse

Teaduselu
Autor/allikas: Lauri Kulpsoo/ERR
Tartu Ülikooli loomaökoloogia professor Tuul Sepp pälvis Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Ta usub, et teenetemärgi tõi talle eelkõige tema teadust populariseeriv tegevus.

"See on väga tore uudis ja nii ootamatu," ütles Tuul Sepp. Ta rääkis, kuidas tunneb, et tema tegevus erineb võibolla mõnevõrra teiste teadlaste tegevusest seeläbi, et ta toob palju teadust praktikasse. Näiteks linnaloodusega seonduv, kus ta on otsinud Tartus võimalusi, kuidas tuua linna rohkem elurikkust. Ühel suvel loendas ta oma meeskonnaga kokku, kui palju eri liike üldse linnas elab.

Tuul Sepp on üks Eesti aktiivsematest teadust populariseerivatest teadlastest. Tema tegevused ulatuvad populaarteaduslikest raamatutest kolumniteni Eesti suurimas ajalehes, tema arvukad avalikud ülesastumised leiavad aset nii koolides, arutelukonverentsidel kui ka arvamusliidrite üritustel, ta esineb taskuhäälingutes, raadiosaadetes, teleintervjuudes.

Loomaökoloog on kirjutanud ka lasteraamatuid ja praegugi on tal pooleli üks raamat, mida kirjutab koos prantsuse kolleegiga. "Me kirjutame sellest, kuidas metsikutel loomadel esineb ka vähki ja kuidas nad selle vastu võitlevad. See on enda jaoks päris põnev väljakutse, kuidas niivõrd keerulist teemat lastele arusaadavalt edasi anda," märkis ta. Raamat ilmub ilmselt samaaegselt nii eesti kui prantsuse keeles.

Sepal on neli last ning töö- ja pereelu ühildamise juures on suurt rolli mänginud abikaasa. "Minu jaoks on see kõik hästi loogiline olnud, sest mul on väga palju tuge olnud. Ma pean seda privileegiks, et mu abikaasa on alati olnud valmis minuga kasvõi teise riiki kolima, kui mulle selleks võimalus pakutakse. Oleme saanud lapsed kaasa võtta ja kõik koos sellest kogemusest võita," ütles ta.

Kuna uudis on niivõrd värske, ei ole Sepp jõudnud mõelda veel, kuidas teenetemärki tähistada. "Mul on tegelikult homme pojal sünnipäev, seega ma praegu proovin eelkõige selle peo tähistamisele mõelda," lausus ta.

