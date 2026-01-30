Valgetähe saanud Erik Puura: erialane mitmekesisus tõi edu ja sisemise konflikti

Valgetähe III klassi teenetemärgi pälvis tänavu teiste seas Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektor ja geoloog Erik Puura. Puura sõnul on tema karjääri ja juhtimisotsuseid enim mõjutanud hariduslik taust, mis sunnib probleeme vaatama korraga kolme erineva distsipliini vaatepunktist.

Uudis riiklikust tunnustusest jõudis teadlaseni Tartu Startup Dayl. Puura tunnistas, et info tuli talle ootamatult: "Ausalt öeldes olin ikkagi üllatunud, see on suur tunnustus. Tulin sessioonilt ruumist välja, kui üks tehnikaülikooli praegune töötaja tuli juurde ja soovis mulle õnne – mina ei teadnud mitte midagi."

Oma senist teadustööd ja administratiivst tegevust analüüsides tõi Puura välja, et tema lähenemist defineerib mitmekülgne haridustee. Ta omandas Manchesteri ülikoolis keskkonnakaitsehariduse, õppis geoloogiks ning kaitses doktorikraadi keemiatehnikas.

Kombinatsioon andis talle eelise keerukate süsteemide mõistmisel, kuid on teinud otsustusprotsessid ühtlasi nõudlikumaks. "Alati, kui ma mingisugust teemat lahkan, tundub mulle, et inimestel, kes on saanud ainult ühe erialahariduse, on kuidagi lihtne võtta oma eriala seisukoht," selgitas teadlane.

Mitme valdkonna ühendamine tähendas pidevat vajadust leida kompromisse ja terviklahendusi. "Mina olen oma erineva tausta tõttu, ühelt poolt keskkonnakaitse, teisalt keemiatehnika ja geoloogia, sisemiselt lõhestunud ja püüan alati leida tasakaale," kirjeldas Puura.

Tema hinnangul on just see tasakaalude otsimine olnud tema juhtimisalases ja organisatoorses töös põhiline. Eesmärk on anda nõu, mis ei oleks vaid ühe eriala põhine, vaid interdistsiplinaarne. "See on hästi keeruline," tõdes ta.

Algatused toimivad iseseisvalt edasi

Erik Puura on andnud olulise panuse Eesti teaduspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamisse. Startup Dayl viibides tõdes ta, et mitmed kümne aasta eest algatatud protsessid on muutunud elujõuliseks ja toimivad iseseisvalt edasi. Näidetena tõi ta tehnoloogiainstituudis doktorantidele intellektuaalomandi õpetamise ja koos Kalev Kaarnaga Tartu Ülikoolis käivitatud ideelabori.

"Mulle tundus, et läksin korraks Tartusse vaatama, kuidas siin asjad on, aga tekkis äratundmisrõõm, et paljud asjad, mis said kunagi alustatud, toimivad ikka edasi," sõnas Puura.

Vaadates tulevikku, rõhutas teenetemärgi kavaler vajadust strateegilise vaate järele. Äsja kuulutati välja Eesti süvatehnoloogia arenguprogramm, mis ühendab kolme ülikooli ja teadusparke. See on samm edasi töös, mida Puura on aastaid teinud, et ülikoolidest võrsuvat hargettevõtlust riiklikul tasandil rohkem teadvustataks.

Siiski hoiatab teadlane, et vaatamata praegusele stabiilsusele kõrgharidusrahastuses, tuleb valmis olla muutusteks. "Kõik märgid näitavad, et kahe-kolme aasta pärast võib olla tunduvalt keerulisem: paljud suured projektid lõppevad ja kõrghariduse rahastamine on põhimõtteliselt ebakindel. Juba praegu tuleb mõelda kestlikele teemadele, millega edasi minna – see on kõige olulisem," leidis Puura.

Vaatamata keerulisele julgeolekuolukorrale ja teadusrahastuse tulevikku varjutavale ebakindlusele, säilitas värske teenetemärgi kavaler optimismi, viidates taas Startup Day'le. "Seal olid saalitäied optimistlikke inimesi, kes tulid kõik kokku, sest tahavad edasi püüda. Ja mitte ainult äritegevuse ja raha pärast, vaid selleks, et elu paremaks muuta," kirjeldas ettevõtlusprorektor.