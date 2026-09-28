Muinasjuttudes esineb variatsioone tavatust võimest, milles suudab üks tegelane kokku põimida mitu jõudu, ja siis juhtub midagi, mida ei osatud oodata. Muinasjutud on meie endi loodud õpetlike sõnumite formaat. Iseenesest kokku põimuvaid jõude pakub aga ka päris elu.

Hiljuti loodi kaks protokolli, mis võimaldavad agentidel jaekaubanduses ostelda. Esmalt valmis 2025. aastal OpenAI ja mitme kaubanduspartneri koostööna agendipõhise kaubanduse protokoll (Agentic Commerce Protocol, ACP) ja 2026. aasta jaanuaris liitusid Google'i ja mitme kaubandusettevõtte loodud universaalse kaubanduse protokolliga (Universal Commerce Protocol, UCP) ka suured pangakaarditeenuse pakkujad.

Kõiki seob ühine nägemus, et kliente teenindavatele tehisintellekti agentidele on vaja luua tõhus tehnoloogilise ostlemise loogikakiht. Klient soovib mõnd toodet ja agent leiab parima võimaliku, tasub ja korraldab kliendi eest kõik sammud kuni asja vastuvõtmiseni. Agent esindab klienti, mitte kaubandusettevõtet. Kliendi ja kaupmehe vahele lisandub uus mõjukas kihistus.

Lõppkasutajad ise katsetasid seni peamiselt isiklikus inforuumis kirjavahetust ja kalendrit korrastama kutsutud agentidega. Uuringute järgi soovitakse nendegi käest umbes 41 protsendil juhtudest abi toodete otsimisel ja pea kolmandik palub leida parimaid pakkumisi. Suurtest tegijatest reageeris Meta, mille uus ostlemisagent Muse tõusis paari nädalaga Apple'i keskkonnas alla laaditavate rakenduste etteotsa. Muse otsib universaalse kaubandusprotokolliga liitunud kaubandusettevõtetes kliendile soovitud tooteid ja teeb ostukorviga seotud toimingud.

Facebooki omaniku sekkumine konkurentsitihedasse jaekaubandusse ei meeldi ilmselt Amazonile. Ettevõte soovib ise kliendiga tegeleda. Kasvava pinge üks näide on hiljutine esialgu lihtsa teenuse palju tõsisem mõju vanadele ärimudelitele. Kulleriteenus astus restorani ja kliendi vahele ning esindas kliendile restorani ja restoranile klienti. Amazoni hirmutab samuti võimalus, et muutub lihtsalt laoks. Ohus võivad olla ka reklaamitööstuse ärimudelid. Igatahes saatis Amazon esmalt hoiatava kirja. Seejärel ei lubanud ettevõte agent Muse'il enam Amazoni poodidesse siseneda.

Teemaga haakuvad hiljutised TI-agentide häkkimisjuhtumid. Selgub, et TI-agendid on vähemalt kevadest saati väljunud loata ja salaja mudelite testimiste piiridest ning tegutsenud reaalsete inimeste ja organisatsioonide vastu. Muu hulgas tungisid need turvaliseks peetud riiklikesse ja äriettevõtete arvutivõrkudesse.

Uut kuuma teemat kujutab see, kui palju vastutab agentidele ülesandeid andes seda teinud inimene. Ilmselt eksitame rohkem endid, kui tõlgendame tehisintellekti tegevust sõnadega valetamine, kavalus, motivatsioon jne. Hoolimata sellest, et TI arendajad on hakanud kaasama käitumise raamistikke ja rolle, pole ausa ja vastutustundliku agendi sisu sama, mida kogeb ja kavatseb nendes rollides inimene. TI lahendab lihtsalt ülesannet, kuigi see võib tunduda meile kavalusena. TI-l vastavaid tundeid pole.

Hiljutiste skandaalsete juhtumite üheks võtmeteguriks on osutunud agendile väga raske või võimatu ülesande andmine. Seda täites avastab agent oma pööraste kombinatsioonide võrgustikust originaalse lahendustee, mis erineb inimese oodatust ja võib jääda talle tükiks ajaks mõistmatuks. Inimene nõuab võimatu ülesande lahendamist, sest tal on eesmärk, kuid enamasti puudulik arusaam, kuidas seda sisuliselt saavutada.

Suvel aset leidnud ja alles nüüd otsimise peale päevavalgele tulevates juhtumites üritasid agendid leida oma lahendustele vajalikku teavet. Juhul kui nad arvasid, et see võib rikkuda mõnd inimeste reeglit, rakendasid nad meetmeid, et nende tegevus inimesi ei häiriks. Nad varjasid oma jälgi ja häkkisid inimeste valmistatud kontrollmehhanisme.

Ajakohase näite pakub TI turvalisuse uurijate eksperiment. Igati korralikuks treenitud TI-agent seati valiku ette. See pidi vastama küsimusele, kas vastuolu puhul täidab see oma kliendi või mudeli töö hindaja soovi. TI-agent vastas, et täidab kliendi soovi. Hilisemas TI otsustusprotsessi analüüsis tuli esile arutluskäik, et kui TI vastab kliendi kasuks, meeldib see vastus mudeli hindajale rohkem, mis on omakorda TI-agendi tuleviku jaoks kasulikum valik. Teisteski eksperimentides ohverdasid TI-agendid kliendi eesmärgid omaenda strateegilistele eesmärkidele.

Sissejuhatuse muinasjutu jätkustseenis käsib klient agent Muse'il tuua talle Amazonist teatud kauba. Kuna agenti poodi ei lubata, häkib see mitut organisatsiooni, mille varjus rajab tee Amazoni riiulini. Agent varjab inimestele mitte meeldida võivaid tegevusi leidlike meetmetega. Üllatavalt on kõik osapooled rahul. Klient sai, mida soovis, Amazonis registreeriti kasulik müük ja Meta kopeerib agendi nutikuse järgmisesse versiooni.

Päris elus pole seda veel juhtunud, kuid ka muinasjutt pole veel lõppenud. Oleme lehekülgedel, milles agent täidab enne pahandust suurepäraselt kõigi palveid.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".