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Neljajalgne robot läbis maratoni ühe akulaadimise pealt

Tehnika
Foto: KAIST
Tehnika

Kõndivad ja jooksvad robotid pole enam ilmselt kellelegi uudis, küll aga on siiani nende Achilleuse kannaks olnud aku. Enamiku jalgadel liikuvate masinate tegevusulatus piirdub vaid paarikümne kilomeetriga.

Nüüd panid aga teadlased neljajalgse roboti maratoni jooksma ning oh üllatust, masin suutis ühe laadimise pealt läbida terve distantsi. Teadlaste arendatud roboti Raibo2 energiakulu viidi nutika disaini ja tarkvara abil miinimumi.

Masina võimete proovilepanekuks saadeti see Lõuna-Koreas toimuvale Sangju maratonile, kus tuli rajal rinda pista nii tõusude, languste kui ka libedate teelõikudega. Raibo2 läbis 42-kilomeetrise distantsi nelja tunni ja 19 minutiga, joostes keskmiselt üheksa ja pool kilomeetrit tunnis.

Kogu teekonna peale kulus robotil 1280 vatt-tundi energiat, mis teeb uuringu autorite hinnangul masinast energiasäästlikuma jooksja, kui on inimene. Finišeerides oli akus alles nõnda palju energiat, et robot võinuks läbida veel umbes 25 kilomeetrit.

Võrreldes ratastel masinatega kulub jalgadega robotitele energiat tavaliselt palju rohkem. Nad peavad kandma oma keharaskust ja korvama igast sammust tekkivat energiakadu. Raibo2 edusaladus peitub aga kergetes jalgades, tõhusamates mootorites ja masinõppe abil lihvitud liikumises. Nõnda suudabki see läbida ühe laadimisega ligi kolm korda pikema vahemaa kui vanemad neljajalgsed robotid.

Teadlased hellitavad lootusi, et tulevikus saaks roboteid kasutada näiteks mägistel päästeoperatsioonidel ja raskesti ligipääsetavates katastroofipiirkondades.

Masina- ja katsekirjeldused leiab ajakirjast Nature.

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