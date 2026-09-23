X!

Teadlased lõid kõhus lahustuva patarei

Tehnika
Foto: Say jt/MIT News
Tehnika

Tavapärase patarei alla neelamine võib surmaga lõppeda, sest lekkivad kemikaalid ja teravad kestad võivad sisikonda raskelt vigastada. Värske teadustöö näitab aga, et targalt valitud materjalidega on võimalik luua täielikult seeditav vooluallikas.

Ameerika Ühendriikide Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) teadlased katsetasid uudset vooluallikat sigade sees, pannes sellega tööle kaks seadet. Üks neist saatis edukalt signaale looma kehast väljaspool ja teine stimuleeris elektriliselt magu, et vallandada näljatunnet reguleerivat hormooni.

Teadlased valisid voolu salvestavateks elektrijuhtideks magneesiumi ja molübdeeni, mida vajab meie keha väikestes kogustes elutegevuseks niikuinii. Elektrolüüdina kasutas teadlasrühm tavapärase füsioloogilise lahuse asemel biolagunevat ioonset vedelikku, mis tagas seadmele piisava pinge ja parema jõudluse.

Nutikaks pakendamiseks said teadlased inspiratsiooni riisipaberisse mähitud maiustustest. Nad ümbritsesid patarei tselluloosil põhineva kattega, mis lahustub aja jooksul sarnaselt kommiümbrisega. Seejärel kastsid nad kogu süsteemi mesilasvahasse, mis kaitses elektroonikat äärmiselt happelises mao keskkonnas liiga kiire lagunemise eest.

Andmed näitasid, et simuleeritud maovedelikus hakkasid patareid lagunema kahe nädala möödudes ja kadusid täielikult paari kuuga. Loodud lahendus võiks aidata tulevikus pakkuda leebemat alternatiivi keerulistele operatsioonidele ja püsivatele maostimulaatoritele. Samuti saab uut patareid kasutada, et jälgida, kas patsiendid õigel ajal ravimeid võtavad, mis on eriti oluline näiteks Parkinsoni tõve puhul või elundi siirdamiste järel.

Teadlased tegid vooluallika meelega väga väikese ning patareid ümbritsev geelkapsel oli seetõttu 75 protsendi ulatuses tühi. See võimaldab sinna tulevikus hõlpsalt vajaliku ravimidoosi panna. Uue laguneva patareiga loodavad nad esimesi patsiente aidata juba vähem kui kahe aasta pärast.

Uurijad kirjutavad oma tulemustest ajakirjas Nature Chemical Engineering.

rohkem kui asi

14:46

Energiakogukond vajab selget eesmärki ja vähem bürokraatiat

10:37

Teadlased lõid kõhus lahustuva patarei

10:24

Värsked tuumafüüsika doktorid: tuumajaam on julgeolekutagatis

22.09

Uus molekulaararvuti lahendab tehteid varasemast kiiremini

20.09

Eesti teadlased: tehisaru arengut peaks pidurdama

20.09

Eesti teadlaste narkomeetri vastu tuntakse rahvusvahelist huvi

18.09

Küberturbenõuded komistavad tihti teadmiste- ja ressursinappuse taha

17.09

Tehisintellekti professor: tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita

16.09

Doktoritöö: vasest pinnakatted aitavad muuta avalikke ruume nakkusohutumaks

16.09

Kassikuld võiks aidata tagada tuleviku Kuu asunikele energiasõltumatust

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

15:36

Biostatistik: okaspuude nappus sunnib metsatööstust peagi kaske eelistama

14:46

Energiakogukond vajab selget eesmärki ja vähem bürokraatiat

12:09

Kõrged noodid neelavad laulja hääles teksti mõistmiseks tarviliku info

11:22

GPT-6 Astra murdis väidetavalt lahti 80 aastat vana Enigma salasõnumi

10:37

Teadlased lõid kõhus lahustuva patarei

10:24

Värsked tuumafüüsika doktorid: tuumajaam on julgeolekutagatis

22.09

Tartus Siuru alal tulid maapõuest välja uusaegsed veerennid

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo