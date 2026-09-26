X!

Tartu teadlaste veretest toob ilmsiks katkenud raseduse geneetilise põhjuse

Tervis
Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi teadlased testivad lahendust, millega saab määrata raseduse katkemise põhjuse vereanalüüsi põhjal.
Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi teadlased testivad lahendust, millega saab määrata raseduse katkemise põhjuse vereanalüüsi põhjal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tervis

Tartu Ülikooli teadlased arendavad uut metoodikat, mis võimaldab määrata varajaste raseduskatkemiste geneetilisi põhjuseid naise vereproovist. Asjaosalised on lootusrikkad, et meetod jõuab praktikasse juba lähiaastatel.

Ligikaudu kahe kolmandiku esimesel trimestril katkenud raseduste taga on kromosoomivead. Selleks, et selgitada välja katkemise täpne geneetiline põhjus, on arstiteadlased seni analüüsinud eemaldunud abortiivset kudet ehk viljastumisprodukti. See on aga nii patsiendile kui ka analüüsi teostajale emotsionaalselt ja füüsiliselt kurnav, kallis ning tihti ka tehniliselt keeruline, sest laboriproovi võib sattuda naise enda rakke, mistõttu jääb täpne vastus saamata.

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi teadlased testivad aga lahendust, millega saab määrata raseduse katkemise põhjuse vereanalüüsi põhjal.

Uuringu eestvedaja professor Ants Kure sõnul põhineb uus metoodika loote rakuvabal DNA-l, mis jõuab raseduse ajal ema vereringesse. "See on üks selline huvitav fenomen, et kui naine ootab last, jõuab tema vereringesse ka loote DNA. Seda on seal küll hästi vähe, aga seda on samamoodi võimalik analüüsida. See on pannud aluse täiesti uuele rakendusele, mida nimetatakse mitteinvasiivseks prenataalseks testimiseks," selgitas Kurg.

Vereanalüüsi teeb keeruliseks see, et loote rakuvaba DNA-d on ema veres äärmiselt vähe ja teadlased peavad selle üles leidma ema enda DNA foonilt. Augustis lõppenud pilootprojekt tõestas, et vereproovil põhinev meetod on siiski piisavalt täpne ning tulemused langevad koeanalüüsidega suures plaanis kokku. 

Kindel vastus annab rahu

Täpne geneetiline põhjus on raseduse katkemise läbi teinud peredele oluline eelkõige selleks, et taastada meelerahu. "See on alati peamine küsimus, kui toimub raseduse katkemine: mida ma valesti tegin ja miks see minuga juhtus?" rääkis Kurg.

Kui vereanalüüs tuvastab tsütogeneetilise põhjuse ehk juhusliku kromosoomivea, kergitab see vanematelt põhjendamatu süütunde. "Arstide jaoks on oluline veel see, et kui õnnestub ära näidata tsütogeneetiline põhjus, on üsna suur tõenäosus, et uut last plaanides läheb järgmise raseduse korral kõik korda. Kui aga tsütogeneetilist põhjust ei leita, on vajalikud lisauuringud juba hoopis keerulisemad," lisas professor.

Selleks, et vereanalüüsil põhinev analüüs jõuaks igapäevasesse meditsiinipraktikasse, alustavad teadlased koos Tartu Ülikooli naistekliiniku ja tervisetehnoloogia ettevõttega Celvia CC mahukat rakendusuuringut, mida toetab ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus.

Kolmeaastane projekt algab sel sügisel. "On terve rida küsimusi, millega tahame edasi tegeleda. Näiteks uurida, kui varases raseduse etapis on võimalik analüüsi teha ning kuidas mõjutavad seda emapoolsed kaasuvad haigused ja ravimid. Samuti on eraldi küsimus peetunud rasedus – millise aja jooksul on pärast raseduse peetumist veel võimalik põhjust rakuvaba DNA baasil tuvastada," selgitas Kurg edasisi samme.

Samal teemal

kõige tähtsam vara

08:33

Tartu teadlaste veretest toob ilmsiks katkenud raseduse geneetilise põhjuse

24.09

Uuring: kuus kuni kaheksa tundi und öösel seostub väiksema haigusriskiga

24.09

Metsatulekahju suits võib jätta immuunsüsteemi aastateks jälje

22.09

Teadlaste väitel on ajus hoopis kaks erinevat närvisüsteemi

21.09

Menopaus tõmbab naise aju vananemisele ajutiselt pidurit

17.09

Hiire-inimese hübriidaju tõi ajuhaiguste uurimisse läbimurde

16.09

Ajuimplantaat tõlgib halvatud patsientide mõtted kõneks ja žestideks

15.09

Listeeriat leidub enim külmsuitsutatud ja kergelt soolatud kalatoodetes

14.09

Tartu teadlased lõid uudse RNA-vaktsiini tehnoloogia

13.09

Doktoritöö: keskkonnamüra kergitab kehakaalu ja kahjustab südame tervist

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

25.09

Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluvuspiire

25.09

Tehasehallist koju koliv robot peab esmalt võitma inimese usalduse

25.09

Teadlased hakkavad lahendama ligi 180 ettevõtte praktilisi probleeme

25.09

Suured ja väiksed mustad augud röhitsevad sama reegli järgi

24.09

Galerii: tudengid nõudsid Tartus oma toimetuleku parandamist

24.09

Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki

24.09

Kindsiko: õppetoetusi tuleks kujundada kõige nõrgema lüli järgi

ajatu klassika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo