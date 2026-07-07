Emaka vananemine piirab doonormunarakkude mõju viljatusravis

Naise vanus mõjutab viljatusravi õnnestumist ka siis, kui kasutatakse noore doonori munarakke. Värske Euroopa teadlaste uuring näitab, et alates 49. eluaastast hakkab raseduse õnnestumist üha enam piirama emaka vananemine.

Naise bioloogiline kell tiksub halastamatult ja hilisemas eas emaks saamine võib olla keeruline. Meditsiinis on seni arvatud, et kui asendada vanad munarakud noore doonori omadega, saab selle kella justkui algusesse tagasi keerata. Värske mahukas uuring paljastab aga keerulisema tegelikkuse: raseduse õnnestumist mõjutab oluliselt ka emaka vananemine.

Euroopa teadlased avastasid, et rasedustulemused halvenevad märgatavalt alates 49. eluaastast, isegi kui kasutatakse doonormunarakke. Uuringu tarbeks vaatasid teadlased läbi hulga andmeid: nelja aasta jooksul vaadeldi ligi 1800 naist, kellele kokku tehti peaaegu kolm tuhat embrüosiirdamist. Seda aastatel 2021-2024. Selline lähenemine võimaldas hinnata just emaka keskkonna mõju ja välistada munarakkude vananemisest tulenevad tegurid.

Selgus, et vähemalt 49-aastaste naiste elussündide määr langes 31 protsendini, samas kui noorematel ehk 35–40-aastastel naistel oli see 46 protsenti. Ühtlasi peaaegu kahekordistus vanematel naistel raseduse katkemise oht.

Seletus peitub emaka limaskesta ealistes muutustes. Kuigi limaskesta paksus oli eri vanuserühmades sama, vähenes aastatega embrüo kinnitumiseks parima struktuuriga limaskesta osakaal. Noorematest naistest esines sellist optimaalset kolmejoonelist limaskesta ligi 95 protsendil, kuid üle 49-aastaste seas langes see näitaja 81 protsendini.

Uurijad rõhutavad, et tulemused ei tohiks naisi doonormunarakkude kasutamisel heidutada, sest raseduse õnnestumise tõenäosus on kõrgemas eas endiselt suur. Uued andmed aitavad aga patsiente paremini nõustada ja annavad suuna edasistele uuringutele, mis selgitavad emaka vananemise bioloogilisi mehhanisme.

Teadustöö ilmus ajakirjas Human Reproduction.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.