Neljapäeval algab kolmas üleriigiline e-rehkendus

E-rehkendusest saab osa võtta kogu päeva jooksul aadressil erehkendus.err.ee. Tänavuse e-rehkenduse kokkuvõtted tehakse Vikerraadio erisaates kell 14.05. Iga kooliklassi kohta tuleb lahendada üks ülesanne, st kokku 12 ülesannet, mille koostasid Eesti Matemaatika Seltsi koolimatemaatika ühendusest Hele Kiisel, Helen Kaasik ja Kristel Tamm.

"Kindlasti tekib tehisaru võidukäigu ajal paljudel küsimus, et milleks meile nüüd veel matemaatika," arutles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Land. "Aga just mõtlemise oskus muutub praegu üha tähtsamaks. Järjest väärtuslikumaks saab võime küsida õigeid küsimusi, olla sealjuures kriitiline ja ka enesekriitiline ning just matemaatika annab selleks väga hea aluse."

Tänavuse e-rehkenduse üks fookuseid on matemaatikaärevus: pinge, hirm ja ebamugavus, mis tekib õppimisel, ülesannete lahendamisel või matemaatikat nõudvates elusituatsioonides ning mis takistab oma tegelike võimete rakendamist.

Mõõtu saab võtta nii üksi kui ka koos pere, kooli-, trenni- või töökaaslastega, registreerides ühise kirjapildiga tiimi nime lahendamise järel e-rehkenduse keskkonnas.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Tiina Kaalep uskus, et sellistest Eestit ühendavatest ettevõtmistest sünnib palju head: "Me näeme igal kevadel, kuidas e-etteütlus paneb inimesed rääkima eesti keelest, selle ilust ja grammatikast. Juba kolmandat sügist toimub sama matemaatikaga. E-rehkendus annab tõuke arutada matemaatika üle ja kasvõi vaielda, kas seekordsed ülesanded olid parajalt lihtsad või panid pead murdma. Ja et neist vestlustest, või teinekord ka vaidlustest, osa saada, peab e-rehkenduse ise ära proovima."

Kõigi osalejate vahel, kes lahendavad kõik 12 ülesannet õigesti (ja ilma tehisaru abita), loosib SEB Pank välja 1234 euro suuruse peaauhinna. "Matemaatikaärevuse taga peitub enamasti kartus valesti vastata. Võib-olla ongi aga üks olulisemaid oskusi, mida matemaatika võiks õpetada, julgus eksida. Seda selleks, et tulevikuettevõtjad, kes istuvad täna koolipingis, ei peaks esimest vigast äriplaani läbikukkumiseks, vaid lähtepunktiks paremale kavandile," märkis SEB juhatuse esimees Allan Parik.

Lisaks ootavad parimaid lahendajaid eriauhinnad:

parim gümnaasiumiõpilane saab eritingimustel asuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli vabalt valitud bakalaureuseõppe erialale (v.a arhitektuur);

parim täiskasvanud tavaosaleja saab tulla õppima vabalt valitud TTÜmikrokraadikaval;

teiste kategooriate võitjatele (põhikooliõpilased, tudengid, õpetajad, teadlased jt) on välja pandud rikkalikud eri- ja loosiauhinnad.

E-rehkendust korraldavad Tallinna Tehnikaülikool, ERR ja SEB Pank.