Video: teaduskommunikatsiooni konverents "Usaldab, ei usalda?"
Kolmapäeval toimub Tartus teaduskommunikatsiooni konverents "Usaldab, ei usalda?", mis võtab luubi alla küsimuse, kuidas kujundada usaldust teaduse vastu juba enne kriise. Ülekannet ürituselt saab jälgida ka Novaatori vahendusel.
Lisaks arutlevad eksperdid, kuidas toetada inimeste otsustusvõimet olukorras, kus faktidest üksi ei piisa, mil viisil jõuda noorteni, kelleni on klassikaliste meediakanalite vahendusel raske jõuda.
Rahvusvahelist vaadet toovad teemasse väliseksperdid. Rosemary Hindle tutvustab Science Europe'i uusi soovitusi teaduskommunikatsioonis. Olha Izhyk Maailma Terviseorganisatsioonist räägib inimesteni jõudmisest ebakindluse, emotsioonide ja kõlakambrite kiuste ning Grazi Ülikooli keemiahariduse kaasprofessor Philipp Spitzer teeb põgusa sissevaate juhtumiuuringutesse Austrias.
Konverentsi teises plokis esitletakse värskeid 2026. aasta Eesti Teadusbaromeetri tulemusi ning antakse üle teaduskommunikatsiooni riiklikud tunnustused.
Kava
10.00 – Konverentsi avamine
Kristiina Tõnnisson, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
Neeme Raud, konverentsi moderaator
10.10 – Building Trust and Communicating Science During a Disease Outbreak – Olha Izhyk, WHO riskikommunikatsiooni ja infodeemia juhtimise ekspert
10.40 – Building Trust Through Science Communication: A Research Culture Perspective – Rosemary Hindle, Science Europe'i kommunikatsioonijuht
11.05 – Stop Talking To Students, Start Doing Science with Them! – Building Partnerships through Schools and Citizen Science – Philipp Spitzer, Grazi Ülikooli keemiahariduse kaasprofessor
11.30 – Paneeldiskussioon välisesinejatega
12.30 – Paus
13.30 – Uuringu "Eesti Teadusbaromeeter 2026" esmaettekanne – Katariina Mäll, EMORi uuringuekspert
13.55 – Kuidas panna teadus kõnetama 25–85-aastast? Õppetunnid inimarengu aruandest. – Eneli Kindsiko, Arenguseire Keskuse ekspert
14.20 – Töötuba "Ideedest tegudeni" – Strateon
15.05 – Paus
15.20 – Teaduse populariseerimise auhindade üleandmine – Galal antakse üle Eesti teaduskommunikatsiooni riiklikud auhinnad, Eesti Teadushuvihariduse Liidu tunnustusauhinnad ning TÜ Tartu observatooriumi ja ESERO Eesti tunnustus "Linnutee Täht".
16.20 – Konverentsi kokkuvõte