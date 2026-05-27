Ultraheliplaaster võimaldab loodet pidevalt jälgida ka väljaspool haiglat

Ultraheliplaastri abil saab loodet pidevalt jälgida. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Teadlased töötasid välja ultraheliplaastri, mis võimaldab loodet pidevalt jälgida. Uuringute käigus on seade juba tõestanud elupäästvat potentsiaali, aidates õigeaegselt tuvastada ohtlikke rasedustüsistusi.

Ajakirjas Nature Biotechnology tutvustatud tehnoloogia võib põhjalikult muuta raseduse jälgimist. Praegu haiglates kasutatavad meetodid on suuresti katkendlikud: tavapärane ultraheli pakub arstidele vaid hetkelist väljavõtet loote seisundist, jättes visiitide vahele jääva aja halliks tsooniks. Loote südametöö ja emaka kokkutõmmete pidev monitorlahendus haiglaseinte vahel põhjustab aga sageli valehäireid.

Praegu saab selliseid mõõtmisi teha ainult haiglas, mistõttu jääb haiglakülastuste vahel palju olulist infot kogumata. Kantav seade seevastu jäädvustab üsas toimuvat katkematult ja igal pool, võimaldades määrata iga patsiendi individuaalse referentstaseme ning analüüsida signaalide mustreid.

Teadlaste loodud plaaster UPatch suudab töötada tunde järjest, kuvades loodet reaalajas ja jälgides vereringet. Seadet testiti USA-s ja Suurbritannias kokku 114 rasedaga ning tulemused on paljutõotavad.

Esimeses uuringufaasis võrreldi 62 rasedal plaastri tulemusi tavapärase käeshoitava ultraheli omadega. Seejärel jälgiti plaastriga pidevalt 52 raseda loote südametööd ja verevoolu.

Ühe patsiendi puhul osutus seade otsustavaks elupäästjaks. Nimelt avastas UPatch preeklampsiaga (rasedusaegne ohtlik vererõhu tõus ja elundikahjustuse oht) rasedal raskekujulise emakasisese kasvupeetuse. Tänu pidevale jälgimisele said arstid teha kiiresti keisrilõike ja lapse elu päästa.

Pidev jälgimine purustas ka senise eksiarvamuse, et loote vereringe näitajad on püsivad. Teadlaste sõnul selgus uuringust, et loote verevool kõigub aja jooksul dünaamiliselt ning ajutised muutused ei tähenda alati süvenevat probleemi. See viitab selgelt piirangutele, mis kaasnevad vaid lühiajaliste ja katkendlike ultraheliskriiningute usaldamisega.

Kuigi tegu on alles prototüübiga, on tehnoloogia omasuguste seas esimene. Seade vajab praegu veel juhtmeühendust välise elektroonikaga ja paigaldamist spetsialisti käe all, kuid töörühm arendab juba täielikult juhtmevaba versiooni.

Oxfordi ülikooli teadlased rõhutasis, et sellise seadme mõju rasedusabi kättesaadavusele on tohutu, eriti madala ja keskmise sissetulekuga riikides ning meditsiiniliselt vähekindlustatud piirkondades. Lisaks avavad need andmed teadlastele ukse mõistmaks, mis täpselt määrab selle, miks mõned looted elavad raseduskriisid üle ja teised mitte.

