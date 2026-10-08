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Ketodieet suurendab hiirtel peensoolekasvaja riski

Tervis
Foto: Paul Appleton/Dundee Ülikool/CC BY 4.0
Tervis

Sel sajandil on moodi läinud erinevad dieedid, olgu nende katsetamise põhjus kaalu langetada või muudmoodi tervist turgutada.

Näiteks jätavad inimesed ketogeenset dieeti pidades menüüst välja süsivesikud ja asendab need ohtra rasvaga. Nad loodavad, et keha hakkab kasutama selle peale energiaallikana süsivesikute asemel rasva ning kaal langeb. Värskest uuringust selgub aga, et ketodieet võib suurendada kasvajate tekkimise riski peensooles.

MIT ehk Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi teadlased uurisid soolevähitekkele geneetiliselt vastuvõtlikke hiiri ja jälgisid nende reageerimist erinevatele toidusedelitele.

Kuigi varem on teitud, et ketodieet võib pärssida jämesoolevähi arengut, ilmnes uuest teadustööst, et ketogeenset toitu söönud hiirtel tekkis peensooles kasvajaid sagedamini kui tavatoidul olevatel loomadel.

Seejuures panid MIT teadlased, et kuigi ketodieeti pidanud hiired ei muutunud ülekaaluliseks, oli nende kasvajate esinemissagedus sarnane ja kohati isegi kõrgem kui neil närilistel, keda toitsid sihilikult rasvumist soodustava ülirasvase ning kaloririkka toiduga.

Teadlaste sõnul peitub asja iva selles, kuidas rakud endale uues olukorras energiat toodavad. Kui kehas napib suhkruid, hakkavad peensoole rakud kütusena kasutama rasvhappeid. Rasvade lagundamine lülitab sisse valgud, mis sunnivad soolestiku tüvirakke tavapärasest kiiremini paljunema. Aktiivsemad rakud aitavad küll soolel pärast vigastusi või haigusi paremini paraneda, kuid samas loob liigne pooldumine märksa rohkem võimalusi vähirakkude arengule.

Ühtlasi lükkasid uuringu autorid ümber levinud oletuse, justkui vastutaksid dieedi mõju eest kehas tekkivad ketoonid. Selgus, et kasvajate teket juhib hoopis see, kuidas tüvirakud toiduga saadavat suurt rasvakogust seedivad ja põletavad.

Uurijad kirjutavad oma tulemustest ajakirjas Nature.

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