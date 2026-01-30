X!

Teenetemärgi saanud Tarmo Soomere: teadlaste sõnum on enamat kui diplomaatia

Teaduselu
Akadeemik ja Tallinna Tehnikaülikooli mereteadlane Tarmo Soomere sai
Akadeemik ja Tallinna Tehnikaülikooli mereteadlane Tarmo Soomere sai Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Teaduselu

Riigivapi III klassi teenetemärgi pälvinud akadeemik Tarmo Soomere rõhutab teadlaste rolli Eesti julgeoleku tagamisel, märkides, et teadusdiplomaatia ulatub sinna, kuhu tavapoliitika ei küündi.

Tallinna Tehnikaülikooli rannikutehnika professor ja endine Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere sai uudisest teada Oslo lennukilt tulles. Ehkki Soomere on aktiivne teadlane, märgib kõrge autasu eeskätt tema tööd teaduselu edendajana akadeemia presidendi toolil aastatel 2014–2024. Värske kavaleri sõnul kannab korduv tunnustus sõnumit, et paljudest ettevõtmistest on midagi korda läinud.

"Nüüd peab õlad tugevaks tegema, et seda kanda. Väga tore, kui riik niimoodi inimesi tunnustab. Esimene tunne on, et see tunnustus iseloomustab mitte niivõrd seda, kes selle osaliseks saab, vaid väljaandjat," tõdes Soomere.

Akadeemiku hinnangul on teadusest viimase kümnendiga kujunenud Eesti oluline välispoliitiline tööriist. Teadlaste omavaheline suhtlus toimib kanalina, mis võimaldab selgitada riigi seisukohti partneritele viisil, mida klassikaline diplomaatia alati ei suuda.

"Kümmekond aastat tagasi hakkas teaduste akadeemias juuri alla võtma vaatekoht, et teadus on Eesti suursaadik. Teadlaste sõnum on rohkem kui diplomaatia," selgitas Soomere: "Nad on ühed vähestest, kes on võimelised asju oma kolleegidele teistes maades selgitama viisil, et nemad omakorda saaksid oma maade otsustajatele ja riigipeadele selgitada, milles asi on ja kus on probleemid."

See töö on aidanud hoida Eesti jutupunkte maailmas päevakorral. "Viimastel aastatel on nad järelejätmatult selgitanud ka seda, kuidas maad Nordkapist Musta mereni, mida peeti Euroopa perifeeriaks, on saanud nüüd väärtuste konflikti jooneks ja väärtuste võitluse eesliiniks," märkis Soomere.

Ta lisas, et kuigi need sõnad võivad kõlada poliitilises retoorikas õõnsalt, suudavad teadlased oma teadmiste ja maailmanägemuse kaudu anda olukorra tõsidust teravalt edasi.

Väärtuspõhine jõuõlg

Vaadates tulevikku, leiab akadeemik, et Eesti on praegustest kriisidest väljunud tugevamana ning teinud end maailmas kuuldavaks. See eeldab aga muutust riigi enesetajus.

"Järgmise sammuna ei tohiks me end lugeda väikeste riikide hulka, vaid asuda nende riikide sekka, kes otsivad ühist jõuõlga väärtuspõhisuse kaudu ning hoiavad elus väärtuspõhist mõtlemist ja teadmispõhist otsuste tegemist," rõhutas Tarmo Soomere. Akadeemiku hinnangul on sellise mõtteviisi kinnistamine oluline terve riigi pikaajalise püsimise jaoks.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

pilguheit peeglisse

30.01

Valgetähe saanud Erik Puura: erialane mitmekesisus tõi edu ja sisemise konflikti

30.01

Teenetemärgi saanud Tarmo Soomere: teadlaste sõnum on enamat kui diplomaatia

30.01

President annetas teenetemärgi mõnekümnele teadlasele Uuendatud

30.01

Teenetemärgi pälvinud Rando Värnik: mul süda klopib seda uudist kuuldes

30.01

Teenetemärgi pälvinud Tuul Sepp peab oluliseks teaduse viimist praktikasse

30.01

Suri akadeemik Ain-Elmar Kaasik

26.01

Venemaa sõda jättis polaarteadlased poolpimedaks

24.01

Lili Milani: riigi õitsengu tagab vabadus mõelda

21.01

Ettevõtlikke teadlasi pelutab korruptsioonitempli vari

16.01

Galerii: selgusid teadusfoto 2025 konkursi võitjad

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

30.01

Valgetähe saanud Erik Puura: erialane mitmekesisus tõi edu ja sisemise konflikti

30.01

Teenetemärgi saanud Tarmo Soomere: teadlaste sõnum on enamat kui diplomaatia

30.01

President annetas teenetemärgi mõnekümnele teadlasele Uuendatud

30.01

Teenetemärgi pälvinud Rando Värnik: mul süda klopib seda uudist kuuldes

30.01

Teenetemärgi pälvinud Tuul Sepp peab oluliseks teaduse viimist praktikasse

30.01

Suri akadeemik Ain-Elmar Kaasik

30.01

Uus tehisarumudel õppis lugema inimgenoomi salajast grammatikat

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo