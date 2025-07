Teaduste akadeemia otsib üheksat uut akadeemikut

Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Akadeemikud valib Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu kandidaatide seast. Kandidaatide esitamise õigus on Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel, loomeliitudel ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikutel.

Kandidaate saab üles seada 1. oktoobrini 2025. Esitatud kandidaadid avalikustatakse pärast nende kinnitamist akadeemia juhatuse poolt. Novembris toimub konverents, kus kõigil kandidaatidel on võimalus ennast ja oma teadustööd avalikkusele tutvustada. Valimised toimuvad 3. detsembril.

Praegu on teaduste akadeemias 72 liiget ja 19 välisliiget.