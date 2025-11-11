X!

Akadeemikute valimised 2025: kes on Margus Punab?

Teaduselu
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kirurgiakliiniku androloogia professor Margus Punab.
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kirurgiakliiniku androloogia professor Margus Punab. Autor/allikas: Evelin Lumi
Teaduselu

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikukandidaadiks kliinilise meditsiiini valdkonnas esitati sel aastal Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kirurgiakliiniku androloogia professor Margus Punab (59).

Margus Punab on androloogia eriala rajaja Eestis, olles esimene Euroopa Androloogia Akadeemia poolt sertifitseeritud kliiniline androloog (2005), esimene erialal doktoritöö kaitsnud teadlane (2007) ja esimene androloogia professor (2020). Tema teadustöö peafookus on olnud meeste viljakus ja viljatus, sugutrakti põletikud, meeste hüpogonadism ja vananemine.

Punab kuulub oma valdkonnas (kliiniline meditsiin) viimase kümnendi jooksul maailma 1% enim viidatud teadlaste hulka. Tema 2017. aasta artikkel meeste viljatuse põhjustest, mis tugines üksnes TÜK meestekliiniku andmetele, on saanud laialdaselt tsiteeritud teadustööks. Viimastel aastatel on lisanud uurimissuunana on geeniandmeid kaasava personaliseeritud mehepoolse viljatuse molekulaardiagnostika ja eesnäärmevähi ennetuse rakendamine.

Punabit on tunnustatud Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgiga (2014) ning korduvalt USA The Prostatitis Foundationi teaduspreemiaga (2003-2004) ja Neinar Seli sihtkapitali teaduspublikatsioonide preemiatega.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

pilguheit peeglisse

16:19

Teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Ene-Margit Tiit

10:25

Video: konverents teaduskommunikatsiooni rollist ühiskonnas Uuendatud

11.11

Akadeemikute valimised 2025: kes on Tauno Otto?

11.11

Akadeemikute valimised 2025: kes on Jüri Olt?

11.11

Akadeemikute valimised 2025: kes on Tanel Tammet?

11.11

Akadeemikute valimised 2025: kes on Jaan Aru?

11.11

Akadeemikute valimised 2025: kes on Margus Pedaste?

11.11

Akadeemikute valimised 2025: kes on Ivari Ilja?

11.11

Akadeemikute valimised 2025: kes on Toomas Vaimann?

11.11

Akadeemikute valimised 2025: kes on Meelis Kull?

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

16:19

Teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Ene-Margit Tiit

15:19

Lugeja küsib: kas kirurgi käsi peab olema kindel?

12:47

Vette lisatud sool muudab makaronid tugevaks

12:24

Collinsi aasta sõnainnovatsioon peegeldab janu pingutusteta loomingu järele

12:12

"Teise mätta otsast": autolembus nullib rahvasportlaste rohepüüdlused

11:49

Eesti kliima annab kodumaistele veinitootjatele ootamatu eelise

10:25

Video: konverents teaduskommunikatsiooni rollist ühiskonnas Uuendatud

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo