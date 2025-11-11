Akadeemikute valimised 2025: kes on Margus Punab?

Margus Punab on androloogia eriala rajaja Eestis, olles esimene Euroopa Androloogia Akadeemia poolt sertifitseeritud kliiniline androloog (2005), esimene erialal doktoritöö kaitsnud teadlane (2007) ja esimene androloogia professor (2020). Tema teadustöö peafookus on olnud meeste viljakus ja viljatus, sugutrakti põletikud, meeste hüpogonadism ja vananemine.

Punab kuulub oma valdkonnas (kliiniline meditsiin) viimase kümnendi jooksul maailma 1% enim viidatud teadlaste hulka. Tema 2017. aasta artikkel meeste viljatuse põhjustest, mis tugines üksnes TÜK meestekliiniku andmetele, on saanud laialdaselt tsiteeritud teadustööks. Viimastel aastatel on lisanud uurimissuunana on geeniandmeid kaasava personaliseeritud mehepoolse viljatuse molekulaardiagnostika ja eesnäärmevähi ennetuse rakendamine.

Punabit on tunnustatud Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgiga (2014) ning korduvalt USA The Prostatitis Foundationi teaduspreemiaga (2003-2004) ja Neinar Seli sihtkapitali teaduspublikatsioonide preemiatega.