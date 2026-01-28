Uuring: menopaus kahandab naise aju mälukeskusi

Teadustöö tarbeks analüüsis uurimisrühm enam kui 10 800 Ühendkuningriigi elaniku ajust tehtud pilte. Töö käigus selgus, et menopausi läbinud naistel oli hallaine maht hipokampuses ja entoriaalses ajukoores oluliselt väiksem. Need ajupiirkonnad vastutavad orientatsioonitaju ning mälestuste salvestamise ja taastamise eest. Samuti täheldasid teadlased muutusi vöökääru eesmises osas, mis osaleb emotsioonide reguleerimises, vahendab Scientific American.

Ehkki menopaus puudutab kõiki naisi, on teadusuuringud selle mõju kohta ajule olnud seni võrdlemisi piiratud. Uuringu autorite hinnangul aitab leid paremini mõista neuroloogilisi sümptomeid, nagu kuumahooge ja unehäireid, mille tekkepõhjused on olnud seni ebaselged.

Hormoonravi mõju jäi vasturääkivaks

Uurimisrühm soovis välja selgitada, kas sümptomeid leevendav hormoonasendusravi (HAR) aitab ajus toimuvat hallaine kadu ennetada. Cambridge'i ülikooli psühhiaatriaprofessor Barbara Sahakian tõdes, et algne hüpotees ei leidnud täielikku kinnitust.

"See oli meie eeldus, kuid tulemused seda täielikult ei kinnitanud," märkis Sahakian. Selgus, et hormoonravi saanud naistel oli hallaine maht teatud piirkondades isegi väiksem kui neil, kes ravi ei saanud. Samuti esines neil rohkem ärevust ja depressiooni.

Samas rõhutavad teadlased, et uuring ei tõenda otsest põhjuslikku seost. Sahakiani sõnul näitas andmete süvaanalüüs, et paljud naised olid ärevuse ja depressiooni sümptomitest teatanud juba enne ravi algust. Seega on võimalik, et hormoonravi määrati just neile, kelle sümptomid olid juba alguses raskemad.

Arizona ülikooli aju-uuringute keskuse direktor Roberta Brinton, kes uuringus ei osalenud, lisas, et kriitilise tähtsusega on ka ravi tüüp ja doos. Sahakian möönis, et teadlastel polnud täpset ülevaadet, kuidas osalejaid raviti. "Need on olulised küsimused, kuid usun, et põhijäreldused jäävad sellest hoolimata kehtima," nentis professor.

Ühe helgema tahuna ilmnes siiski, et hormoonasendusravi näis parandavat reaktsiooni- ja tegutsemiskiirust, mis tavaliselt vananedes aeglustub. Testid näitasid, et menopausi ravita läbinud naised olid aeglasemad kui menopausieelses eas naised. Ravi saanud naiste tulemused olid aga sarnased nooremate osalejate omadega. Teadlaste sõnul viitab see, et hormoonravi võib inimest kaitsta psühhomotoorse aeglustumise eest pärast menopausi.

Seos Alzheimeri tõvega

Teadlased peavad leidu märgiliseks ka Alzheimeri tõve ennetamise vaates. On teada, et naistel on selle haiguse risk suurem kui meestel, ning üks võimalik põhjus võib peituda just menopausi mõjus ajule. Uuringus täheldatud hallaine maht vähenes just neis piirkondades, mida Alzheimeri tõbi kõige rängemalt kahjustab.

Kuni täpsemate põhjuste selgumiseni soovitas Sahakian naistel keskenduda teaduslikult tõestatud elustiilimuutuste intergreerimisele oma igapäevategemistesse. Nendeks on regulaarne liikumine, kvaliteetne uni, vaimne aktiivsus ja tasakaalustatud toitumine.

"Kui naised suudavad neid soovitusi järgida, eriti menopausi ajal, annab see neile parima võimaluse selle eluperioodiga edukalt toime tulla," tõdes professor.

Teadlased kirjutavad tulemustest ajakirjas Psychological Medicine.