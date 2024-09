Kukkumine kustutas eelmisel aastal Eestis paarsada eluküünalt

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kukkumiste ennetamise projektijuht Reelika Kaljurand rääkis "Terevisioonis", et eelmisel aastal suri juhuslike kukkumiste tõttu Eestis 212 inimest. "Need on koduses keskkonnas toimunud kukkumised," sõnas ta.

Kukkumisrisk tõuseb vanusega ja üle 65-aastate inimeste seas on see peamine vigastuste põhjus. Naiste kukkumisrisk on kõrgem kui meestel, mis on seotud menopausi ja hormonaaltasakaaluga.

Kukkumise ennetamiseks on oluline see, mida kodus jalas kantakse. "Me ei saa ära hoida vanuse kasvamist või kroonilisi haigusi, aga saame kukkumisriski vähendada läbi keskkonnategurite," sõnas Kaljurand.

Kõige parem on tema sõnul kodus käia paljajalu, sest siis on põrandaga parem kontakt. Sageli tuuakse spaast kaasa spaa-sussid, mis on tegelikult halvim jalanõu, mida kodus kanda. "Need ei püsi jalas, on libedad ja kui varba ots ei ole kinni, hakkab jalg sussi sees edasi-tagasi suusatama. Need sussid ma välistaksin kodus kandmiseks," ütles Kaljurand.

Ideaalis võiks suss olla tagant kinnine. Kuna kodus tahavad inimesed sageli, et jalats tuleks kergelt jalast, võiks Kaljuranna sõnul jälgida seda, et nina oleks kinni ja tald libisemiskindel.

Inimesed armastavad väga ka sooje villaseid susse. "See ei ole paha variant, kui tallad on kummeeritud või talla alla on pandud nahk. Kui on aga ainult vill, siis on need libedad ja võrdväärsed villase sokiga," selgitas ta.

"Kes armastab villaseid sokke kanda, siis ei ole halb ise panna villase soki peale võimlemissuss," lisas Kaljurand.

Lastele ostavad vanemad sageli nuppude ja piduritega sokke. Kaljurand ütles, et neid võiksid kodus kanda ka eakad.

Oma eaka sugulasega soovitab Kaljurand veel läbi rääkida, mida teha siis, kui inimene kodus kukub ja kuidas ta saab abi kutsuda. Selleks võiks kanda mobiiltelefoni paelaga kaelas või kanda käe peal kella, millega saab abi kutsuda. "Kukkumissurmad on tingitud sellest, et abi ei jõua piisavalt kiiresti kohale. Seega tasub eaka sugulasega läbi rääkida, kuidas ta saaks kukkumise korral abi kutsuda ja kuidas tema koju pääseks, kui midagi on juhtunud," soovitas Kaljurand.