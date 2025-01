Naiste tervisekontrolliks piisab juba ämmaemandast

Kuigi sageli arvavad naised, et ämmaemand tegeleb peamiselt raseduse jälgimise ja lapse ilmale aitamisega, siis tegelikult on ämmaemanda pädevused palju laiemad.

Levinud eelarvamusena võib ämmaemanda poole pöörduda ainult siis, kui naine on rase. Tegelikult ulatuvad ämmaemanda pädevused palju kaugemale kui raseduse jälgimine, selgitas Medicumi ämmaemandusjuht Eliis Sarapuu "Terevisioonis". "Tasub jätta meelde, et ämmaemand on naise tervise spetsialist ehk kui soov on oma tervist kontrollida, aga suuremaid kaebusi ei ole, on ämmaemand see, kelle poole esimesena pöörduda," selgitas Sarapuu.

Ämmaemand tuvastab, kas on piisavalt põhjust teha lisakontroll günekoloogi juures. "Läbi ämmaemanda visiidi jõuab naine kiiremini ja sujuvamalt günekoloogi vastuvõtule," sõnas Sarapuu.

Üldiselt saab ämmaemand kontrollida ka sugulisel teel levivaid infektsioone, teha PAP-testi, nõustada naisi rindade tervise osas ning anda soovitusi ja õpetada, kuidas rindu kontrollida. "Samuti, kui on soov arutada terviseteemadel. Olgu selleks siis seksuaaltervis, pereplaneerimine, menopausiaegsed kaebused või kui naine pole kindel, kas tegemist on üleminekueaga, siis ämmaemand on see, kelle poole pöörduda," sõnas Sarapuu.

Samuti saab ämmaemand kirjutada retsepte rasestumisvastastele vahenditele. Ehk siis kõik seksuaalterviseteemad, sealjuures menopaus ja pereplaneerimine, on teemad, mille korral saab ämmaemandalt nõu ja abi. "Tasub meeles pidada, et ämmaemand on kontrolliks, günekoloog raviks," sõnas Sarapuu.

Ämmaemanda juurde vastuvõtule saab ka sagedamini kiiremini kui naistearstile ning tervisekassa rahastusega on see naisele visiiditasuta.