Odra päritolu on mosaiikne

Oder on maailma vanimaid kultuurtaimi, mida on viljeldud üle kümne tuhande aasta.

Rahvusvaheline teadusrühm on nüüd saanud uut tõendust, et otra ei kultuuristatud ühes ja ainsas geograafilises paigas, vaid et ta päritolu on pigem, nagu nad väljenduvad, mosaiikne.

Ehk täpsemalt öeldes, oder kodustati eri juhtumeil mitmel pool niinimetatud Viljaka Poolkuu nimelises piirkonnas, põllumajanduse sünnimaal, mis ulatub tänapäeva Iisraelist läbi tänapäeva Türgi tänapäeva Iraaki.

Yu Guo Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal Seelandi linnakeses tegutsevast Taimegeneetika ja Kultuurtaimeuuringute Leibnizi Instituudist ja ta kolleegid keskendusid odra genoome uurides niiöelda haplotüüpidele, geenijärjestustele, mis päranduvad järglasele tervikuna ühelt vanemalt.

Andmeid saadi nii geenipangast kui ka arheoloogilisest materjalist, sealhulgas kuue tuhande aasta vanustest söestunud odrateradest. Kultuurodra kõrval võeti uurida selle metsikult kasvavaid sugulasi Lähis-Idast ja Kesk-Aasiast.

Uuringu põhjal saavad Guo ja kaasautorid ajakirjas Nature kirjutada, et inimesed hakkasid otra kultiveerima üksteisest sõltumatutel juhtudel viies Viljaka Poolkuu paigas.

Odrakasvatust alustati seejuures veel ennegi, kui inimesed päris paikse eluviisi omandasid.

Guo ja ta kaaslased avastasid muu seas, et üks põllumajanduslikul odrakasvatusel eriliselt oluline haplotüüp, mis hoiab valminud viljateri kõvasti varre küljes ega lase neil mulda langeda, on odrataimedesse ilmunud juba tervelt 27 tuhat aastat tagasi, ammu enne vanimate arheoloogiliste leidude aegu.

Sedamööda, kuidas odrakasvatus maailmas levis, ristusid kultuurtaimed korduvalt uuesti ka oma metsikute sugulastega. Nii on odras säilinud päris hea geneetiline mitmekesisus.

Viljaka Poolkuu aladelt levis odrakasvatus kolme põhisuunda: Euroopasse, Aasiasse ja Aafrikasse.

Mitugi põllunduslikku kasvatust soosivat geenivarianti, sealhulgas eelmainitud terapudenemist vältiv variant, tekkisid ses levikuloos mitmel üksteisest sõltumatul korral uuesti.

