X!

Odra päritolu on mosaiikne

Ajalugu
Foto: Raul Dupagne / Wikimedia Commons
Ajalugu

Oder on maailma vanimaid kultuurtaimi, mida on viljeldud üle kümne tuhande aasta.

Rahvusvaheline teadusrühm on nüüd saanud uut tõendust, et otra ei kultuuristatud ühes ja ainsas geograafilises paigas, vaid et ta päritolu on pigem, nagu nad väljenduvad, mosaiikne.

Ehk täpsemalt öeldes, oder kodustati eri juhtumeil mitmel pool niinimetatud Viljaka Poolkuu nimelises piirkonnas, põllumajanduse sünnimaal, mis ulatub tänapäeva Iisraelist läbi tänapäeva Türgi tänapäeva Iraaki.

Yu Guo Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal Seelandi linnakeses tegutsevast Taimegeneetika ja Kultuurtaimeuuringute Leibnizi Instituudist ja ta kolleegid keskendusid odra genoome uurides niiöelda haplotüüpidele, geenijärjestustele, mis päranduvad järglasele tervikuna ühelt vanemalt.

Andmeid saadi nii geenipangast kui ka arheoloogilisest materjalist, sealhulgas kuue tuhande aasta vanustest söestunud odrateradest. Kultuurodra kõrval võeti uurida selle metsikult kasvavaid sugulasi Lähis-Idast ja Kesk-Aasiast.

Uuringu põhjal saavad Guo ja kaasautorid ajakirjas Nature kirjutada, et inimesed hakkasid otra kultiveerima üksteisest sõltumatutel juhtudel viies Viljaka Poolkuu paigas.

Odrakasvatust alustati seejuures veel ennegi, kui inimesed päris paikse eluviisi omandasid.

Guo ja ta kaaslased avastasid muu seas, et üks põllumajanduslikul odrakasvatusel eriliselt oluline haplotüüp, mis hoiab valminud viljateri kõvasti varre küljes ega lase neil mulda langeda, on odrataimedesse ilmunud juba tervelt 27 tuhat aastat tagasi, ammu enne vanimate arheoloogiliste leidude aegu.

Sedamööda, kuidas odrakasvatus maailmas levis, ristusid kultuurtaimed korduvalt uuesti ka oma metsikute sugulastega. Nii on odras säilinud päris hea geneetiline mitmekesisus.

Viljaka Poolkuu aladelt levis odrakasvatus kolme põhisuunda: Euroopasse, Aasiasse ja Aafrikasse.

Mitugi põllunduslikku kasvatust soosivat geenivarianti, sealhulgas eelmainitud terapudenemist vältiv variant, tekkisid ses levikuloos mitmel üksteisest sõltumatul korral uuesti.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

kes elab minevikuta...

08:15

Odra päritolu on mosaiikne

23.09

Põhjamerre põrutas miljonite aastate eest tõesti asteroid

16.09

Kagu-Aasia kütid-korilased mumifitseerisid surnuid ammu enne egiptlasi

12.09

Väikeaju minevik aitab mõista inimese eripära ja kiirendada ravimiarendust

12.09

Kiviaja katk jättis inimeste genoomi kustumatu jälje

11.09

Teadur: ilmasõjaaegsete vrakkide keskkonnaoht kaalub üles pärandväärtuse

10.09

Teadlane: rukkileib ja soolasilk on Eesti toidukultuuri tugisambad

05.09

Teadur: leib vaatab vastu ka Eesti taluarhitektuurist

29.08

Liivi keeleteadlane: liivi keele püsimajäämine on ajaloo ime

29.08

Lätlaste armetu olukord tõi tähelepanu ka pärisorjadest eestlastele

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

11:54

Teadlane: laste saamise motiiv on pigem emotsionaalne kui praktiline

11:19

Prügi ringlussevõttu pärsivad hooletu sortimine ja tootja väike vastutus

10:24

Taimsete lihaalternatiivide tervislikkus jätab soovida

09:54

Sisuloojate käive paisub nagu pärmi peal

08:15

Odra päritolu on mosaiikne

06:51

Uimastite üledoosi tõttu surevad Eestis nii teismelised kui ka 90-aastased

24.09

TAI teadur: pohmeluses spordientusiast riskib vedelikupuuduse ja vigastustega

ajatu klassika

11.09
01.10
24.11
22.06
22.01
21.09
23.03
08.08
15.06
21.09
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo